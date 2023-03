Vuoi arredare il terrazzo ma hai poco budget? Ecco le idee giuste

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Hai poco budget, ma vuoi arredare il terrazzo? Niente paura, esistono moltissime idee creative e uniche per trasformare il tuo spazio esterno in un luogo perfetto da vivere in tutte le stagioni, da sola oppure in compagnia. Dai pallet, che scateneranno la tua fantasia, sino alle piante, per aggiungere un po’ di verde alle tue giornate.

Usa le piante

Poco budget, ma tanta voglia di arredare il terrazzo? Allora prova con le piante. Sono la soluzione più economica per abbellire gli spazi esterni, puntando anche sul design. Scegli delle specie che siano sempreverdi e resistenti, in modo da avere un terrazzo perfetto anche d’inverno. Punta su scaffalature e mobili particolari da arricchire con le piante e su soluzioni particolari, ad esempio le piante grasse.

Scaffale per piante Scaffale da esterno per piante con sette ripiani

Questo scaffale per piante, ad esempio, è tanto bello quanto pratico. In legno trattato per resistere alle basse temperature, consente di riporre sui ripiani sino a sette piante, ma anche libri, candele e, perché no, foto.

Etichette per Piante di Bambù 60 etichette per giardino con pennarello

Funzionali e perfette per decorare il balcone, queste etichette sono l’ideale per creare un piccolo spazio verde dedicato alle piante che ami di più. Usale per scrivere i nomi delle varietà di piante grasse, sfruttando il pennarello e divertiti ad aggiungere e arricchire quest’area in modo originale.

Sfrutta le lanterne

Perfette per indicare percorsi ed evidenziare gli angoli che preferisci, le lanterne saranno le tue alleate per abbellire il balcone come preferisci. Rendono lo spazio esterno elegante e accogliente, regalando l’atmosfera giusta, soprattutto al tramonto.

Offerta Set lanterne decorative Lanterna decorativa in stile vintage

Queste lanterne vintage sono perfette per dare un tocco di glamour agli spazi esterni. Oro e nere, custodiscono all’interno una candela che può essere profumata o colorata in base ai gusti. Posizionale su un tavolino oppure appendile al ramo di un albero per dare vita a un gioco di luci che renderà spettacolare il tuo terrazzo. L’ideale sarebbe anche posizionare le lanterne a terra, creando una sorta di percorso che conduca ad un’area relax con grandi cuscini e tende.

Lanterne solari da esterno Barattolo di vetro con luci e farfalle

In cerca di qualcosa di ancora più originale? Porta nel tuo terrazzo la magia con queste lanterne che custodiscono delle deliziose fatine. Sono facilissime da usare: ti basterà appenderle con i ganci o le staffe dove preferisci e goderti l’effetto magico. Come nelle fiabe infatti, queste luci si accendono di notte automaticamente, spegnendosi all’alba, quando iniziano a ricaricarsi.

Metti un tappeto

Fra i prodotti migliori per abbellire il terrazzo, anche con un piccolo budget, ci sono i tappeti. Scegline uno lavabile, che possa conservarsi a lungo, e prova vari stili. Il colore e la tipologia di tappeto infatti dovranno rispecchiare il mood del tuo spazio esterno. Se adori lo stile etnico opta per tonalità accese e che catturino la luce, posizionando intorno al tappeto vasi, lanterne e sculture in legno. Se vuoi uno stile mediterraneo punta su un tappeto di un colore chiaro, abbinandolo a brocche e piatti decorati con limoni e arance.

Tappeto da esterno Tappeto da esterno con palme

Vuoi trasformare il tuo terrazzo in una giungla moderna e cittadina? Allora prova questo tappeto con le palme. Le nuance si adattano a qualsiasi stile e il materiale è particolarmente resistente. Polipropilene è l’ideale per gli esterni e facile da pulire.

Coloratissimo ed ecologico, questo tappeto non è solo bello, ma è anche realizzato con materiali riciclati. Oltre alla versione multicolor si possono provare tantissime nuance da abbinare ai mobili e allo stile del tuo terrazzo. Posiziona il tappeto sotto il tavolo oppure fra le poltrone e i vasi di fiori.

Crea un angolo bar

D’estate (ma anche d’inverno) la terrazza è il posto ideale in cui organizzare una festa con gli amici. Per un party perfetto e un aperitivo a regola d’arte quello che ti serve è un piccolo mobile bar.

Offerta Mobile Angolo Bar con Cantinetta Mobile bar da esterni con portabottiglie

Per creare un perfetto angolo non serve molto, basta fare le scelte giuste. Questo mobile cantinetta è perfetto per conservare le bottiglie e riporre i calici. In legno e particolarmente resistente, ha un piano d’appoggio in cui posare gli stuzzichini e i taglieri per le degustazioni, mentre si creano deliziosi cocktail.

Cantinetta Vino Refrigerata Mini bar da esterni 11-18°C

Vuoi aggiungere un tocco d’eleganza al terrazzo? Prova a creare un angolo con una cantinetta vini. Questo mini bar contiene sino a 8 bottiglie ad una temperatura controllata per avere a disposizione sempre vini freschi e deliziosi. Il motore è silenzioso e il design elegantissimo. Il pannello touch permette di impostare una temperatura costante mantenere intatta la qualità dei vini, mentre il display LCD svela la temperatura interna per tenere tutto sotto controllo.

Sfrutta i pallet

I pallet sono una soluzione sempre validissima quando si tratta di arredare un terrazzo, spendendo poco. Si tratta di oggetti particolarmente versatili, disponibili in tantissimi colori e che resistono alle intemperie. Puoi trasformarli in originalissimi divanetti per il terrazzo, arricchendoli con cuscini colorati e in tessuto resistente, come cotone o lino. Se hai abbastanza spazio aggiungi anche dei teli per rendere l’angolo relax ancora più accogliente.

Se hai voglia di metterti alla prova e scatenare la tua fantasia acquista un divano di pallet grezzo e divertiti a decorarlo come preferisci. Puoi pitturarlo con il colore che ti piace di più, aggiungere coperte e grandi cuscini per realizzare l’effetto che desideri.

Pallet rustico Pallet per esterni

Fioriere, divani o tavoli: i pallet rustici sono particolarmente versatili e consentono di creare tantissime cose particolari per decorare il tuo terrazzo. La spesa è piccola e il risultato è eccezionale.

Utilizza le luci in modo intelligente

Le luci possono essere degli alleati eccezionali per arredare un terrazzo spendendo poco. Esistono infatti moltissime soluzioni low cost che sapranno sorprenderti, rendendo le aree esterne di casa un luogo in cui rilassarsi e trascorrere tempo con gli amici o la famiglia.

Catena Luminosa Esterno Solare 11M 60 LED Luci Solari Esterno Impermeabile

Basta poco per creare l’atmosfera giusta nel tuo terrazzo. Scegli, ad esempio, una catena luminosa con sfere di cristallo a LED. Questa catena di nove metri è ideale per decorare casa e giardino, creando un ambiente soft e romantico in cui organizzare un bel party con gli amici oppure una serata diversa con la persona che si ama.

Offerta Tenda luminosa con luce bianca calda Tenda con otto modalità di illuminazione

Con otto modalità di illuminazione, questa tenda ha 600 LED è eccezionale per trasformare in pochi secondi u terrazzo e arredarlo in modo super glam grazie ad un effetto caldo e avvolgente. Antifreddo e impermeabili, si possono utilizzare sia d’estate che d’inverno.