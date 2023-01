Angelina Jolie, le sue labbra sono perfette. Le protegge con un balsamo che costa meno di 10 euro

Fonte: Getty Images Il balsamo labbra idratante preferito da Angelina Jolie

Le labbra possono caratterizzare l’espressione del viso e si cerca di metterle in primo piano utilizzando rossetti o lucidalabbra. Anche se le forme sono differenti e ognuna bella a modo suo, chi non vorrebbe avere le labbra come quelle di Angelina Jolie? Quando le temperature si abbassano anche questa parte del viso può correre il rischio di seccarsi e screpolarsi, lo sa bene l’attrice americana che nel suo beauty non rinuncia mai a Avene Cold Cream.

Avene Cold Cream Stick Il balsamo labbra per un effetto nutriente e morbido

Angelina Jolie ha un fascino indiscusso e riesce a mettere in evidenza le sue labbra carnose con beauty look semplici che ricalcano il suo stile minimal chic: il balsamo è il prodotto che fa compagnia alla star di Hollywood durante l’inverno. Oltre ad essere efficace e a restituirle labbra più elastiche, ha un prezzo davvero conveniente, pronto a diventare il tuo balsamo per l’inverno. Il prodotto nutriente, infatti costa solo 7,50€ e una volta applicato le tue labbra saranno sicure e protette.

L’acqua termale protegge le labbra dal freddo

Freddo, temperature basse, labbra secche e screpolate: l’inverno può essere duro per chi ha la pelle delicata, ma grazie ad Angelina Jolie avrai il tuo segreto di bellezza a portata di mano. Avene Cold Cream è il balsamo amato dalla star americana perché lo applica sulle labbra ogni volta che diventano più sensibili a causa del freddo o le sente secche. In poco tempo risultano più idratate, elastiche e morbide.

Il segreto del balsamo che costa meno di 10 euro sta tutto nei suoi ingredienti, prima fra tutti l’acqua termale di sorgente che si contraddistingue per un quantitativo minerale costante ed equilibrato. In poco tempo l’epidermide alterata da fattori esterni come le temperature basse, riavrà la sua naturale protezione e svilupperà una barriera naturale contro gli agenti esterni.

Avene Cold Cream Stick Il balsamo labbra per un effetto nutriente e morbido

Ma non è solo l’acqua termale a fare del balsamo labbra Avene Cold Cream il prodotto preferito di Angelina Jolie, anche gli altri ingredienti sono l’aiuto indispensabile per mantenere le sue labbra belle e protette. Il prodotto, infatti è anche a base di cera d’api bianca pura e olio di paraffina che restituiscono la naturale elasticità alla bocca.

Lo stick perfetto da avere sempre con te può essere applicato ogni volta che vuoi ed è adatto a tutta la famiglia, inoltre la sua fragranza fresca e leggera ti lascerà una piacevole sensazione. Una volta applicato non dovrai preoccuparti più di nulla perché il balsamo Avene Cold Cream resiste all’acqua e la sua formula cremosa viene assorbita senza lasciare fastidiosi residui, al contrario assicurando un finish trasparente.

Il balsamo amato dalle star

Il balsamo Avene Cold Cream è il prodotto su cui fa affidamento non solo Angelina Jolie, ma anche altre star per avere un risultato impeccabile sia in inverno, ma anche durante tutto l’anno. Il marchio francese che basa tutto il suo potere idratante sull’acqua termale è amato anche da Gwyneth Paltrow, che in fatto di beauty è una vera e propria esperta. La fondatrice del brand Goop, non rinuncia mai a questo prodotto e con lei ci sono anche altre celebs come Hailey Bieber che ha fatto del brand d’oltralpe il suo mai più senza per rigenerare la pelle irritata.

L’acqua termale con i suoi benefici, è diventata immancabile anche per Lucy Hale, Diane Kruger, Kendall Jenner e altre star che sono diventate fan del balsamo per labbra.



Avene Cold Cream Stick Il balsamo labbra per un effetto nutriente e morbido

Per scoprire tutto sugli accessori e le novità casa iscriviti al nostro canale Telegram!