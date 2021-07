Amazon Summer Colors: nella vetrina Made in Italy di Amazon, i migliori prodotti dell’estate

editato in: da

L’Estate, con i suoi colori e profumi inconfondibili, è sinonimo di leggerezza spensieratezza e voglia di viaggiare e divertirsi. Amazon ha pensato di celebrare questa stagione, supportando le piccole e medie aziende italiane e gli artigiani locali, con l’iniziativa Amazon Summer Colors.

In collaborazione con Enrica Mannari, designer, artista e divulgatrice emotiva, il colosso e-commerce , ha ideato un catalogo creativo con dieci illustrazioni e dici profili per identificare il proprio mood estivo: dai “green dreamers”, protettori della sostenibilità, ai “trip-explorers”, chi ama viaggiare senza sosta fino ai Bio-Lovers, amanti della beauty routine sostenibile.

Amazon ha destinato, per l’occasione, alcuna vetrine online a una selezione di produttori virtuosi con l’obiettivo di promuovere il nostro bel paese.

Enrica Mannari e Amazon insieme per PMI e agli artigiani locali

L’ispirazione per la realizzazione del look book con dieci illustrazioni iconiche, sono stati i territori italiani, scelti in base all’origine delle piccole e medie imprese che in questo periodo rendono disponibili i loro prodotti su amazon.it: dalle montagne trentine al Parco delle Madonie in Sicilia, e una selezione di oggetti speciali legati all’estate e allo spirito del luogo. Il catalogo creativo, scaricabile online, si conclude con una parte da stampare e colorare adatta a tutte.

Le vetrine virtuali dedicate sono quattro: la Made in Italy, con prodotti a forte identità territoriale, Launchpad, per un’ampia selezione di prodotti delle migliori start-up, Handmade, in cui sono disponibili le eccellenze realizzate a mano dagli artigiani italiani e internazionali e la vetrina Climate Pledge Friendly, che raggruppa i prodotti realizzati in modo sostenibile per l’ambiente.

Avrai la possibilità di viaggiare e assaporare territori diversi anche a chilometri di distanza, sostenendo, allo stesso tempo, le oltre 14.000 piccole e medie imprese e gli artigiani locali.

Le quattro vetrine tematiche offrono articoli per tutti gusti: prodotti enogastronomici regionali, calzature fatte a mano dagli artigiani della Costiera Amalfitana e i cosmetici naturali nati nel cuore della Sicilia sino a innovazioni tecnologiche sviluppate da start up indipendenti, per migliorare la vita di ogni giorno.

L’estate nei disegni di Enrica Mannari

Ti definisci divulgatrice emotiva: ci spieghi cosa si intende?

Per me l’emotività è sempre stata la chiave di tutto. Lavorare sulle mie emozioni e su quelle degli altri significa crescere, capire, domandarsi. Essere umani. Generosi. È quello che tento di fare con le mie illustrazioni e le mie parole ovvero sensibilizzare le persone su questo tema. Divulgando, appunto, consapevolezza emotiva. O almeno provandoci.

A cosa ti sei ispirata per creare questi dieci profili?

Mi sono ispirata alle suggestioni dei bellissimi territori italiani che sono stati selezionati in base all’origine delle piccole medie imprese che attualmente rendono disponibili i propri prodotti su Amazon.it. Studiando la geografia dei luoghi le suggestioni sono venute da sé. E ho cominciato a disegnarle, visualizzarle, argomentarle fino a che non si sono trasformate in illustrazioni.

In quale di questi dieci profili ti riconosci di più?

Sicuramente la categoria Fashion-Free, perché amo davvero molto giocare con l’identità, trasformarmi ed esprimermi attraverso l’estetica. Anche i Bio-Lovers li sento molto vicini. La bellezza vissuta nella sua totalità in modo olistico è un. approccio che mi rispecchia davvero molto.

I tuoi 3 desideri per questa estate

Libertà, leggerezza, relazioni.

Bio lovers, il profilo per le amanti del beauty sostenibile

Tra i dieci profili ideati da Enrica Mannari, i Bio Lovers sono definiti: “Pragmatici e radicali nelle scelte, nutrono una benefica ossessione per i prodotti naturali e la bio-cosmesi”

Se per te la beauty routine e la sostenibilità vanno a braccetto e hai una visione olistica della bellezza, allora questo è probabilmente il profilo nel quale potresti ritrovarti. Tra la selezione dei prodotti troviamo i migliori prodotti beauty: si va dalle maschere rimpolpanti agli shampoo, sieri, lozioni solari, fino a massaggiatori e vaporizzatori facciali. Tutti esclusivamente di aziende sostenibili.

Tra i prodotti selezionati, ti consigliamo il vaporizzatore facciale di UMI.

Vaporizzatore facciale UMI

Un dispositivo per la pulizia del viso in grado di creare un vapore nano-ionico pulente con particelle di acqua a carica negativa, in grado di penetrare la cute con un’efficacia 12 volte superiore.

Il vapore caldo e rilassante apre i pori ostruiti e deterge in profondità, preparando la pelle ad assorbire più sostanze nutritive quando si usano lozioni e altri prodotti per la pelle.

