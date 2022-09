Amazon Prime: quanto costa adesso e quali sono i vantaggi

Fonte: iStock L'abbonamento ad Amazon Prime ha un nuovo costo

Non c’è niente di più “terapeutico” e piacevole del sano shopping, ancora di più da quando è diventato possibile farlo online, comodamente e velocemente. Quando si pensa allo shopping veloce per eccellenza, viene subito in mente Amazon Prime, il servizio del celebre e-commerce che permette di avere tutto ciò che si desidera in poco tempo e senza costi di spedizione. Per chi ama le serie tv, poi, è diventato un vero e proprio punto di riferimento grazie all’ampio catalogo di Prime Video. Si può dunque dire, senza paura di esagerare, che Amazon Prime è diventato il nostro alleato insostituibile in fatto di acquisti online, serie televisive e non solo. La notizia che l’abbonamento ad Amazon Prime aumenta dal 15 settembre di sicuro non farà cambiare idea a chi è abituato a fare acquisti su Amazon in qualunque occasione. Curiosa di scoprire il nuovo costo di Amazon Prime?

Abbonati subito ad Amazon Prime e approfitta dei 30 giorni gratis

Il nuovo costo dell’abbonamento Amazon Prime

I nuovi abbonamenti annuali di Amazon Prime hanno un prezzo di 49,90 euro dal 15 settembre 2022, mentre l’abbonamento mensile è di 4,99 euro. Le nuove tariffe riguardano tutti i rinnovi annuali per chi è già scritto a Prime. Nonostante l’aumento, è ancora un prezzo molto conveniente, soprattutto se messo a confronto con altre piattaforme dello stesso tipo. Inoltre, puoi approfittare ancora di tantissimi vantaggi e benefici, niente male vero per dare libero sfogo alla voglia di shopping, alla “fame” di serie tv, senza dimenticare tutti gli altri servizi.

Tanti servizi pieni di vantaggi

Spedizioni gratis, consegne rapide e sconti speciali: basterebbe questo per trovare irresistibile Amazon Prime, ma il servizio di e-commerce riserva molti altri vantaggi quando decidi di sottoscrivere un abbonamento. Non sai da che parte cominciare? Ecco alcuni dei servizi più interessanti:

Prime Video : se non stai nella pelle nello scoprire i finali delle serie televisive e divori una puntata dopo l’altra, allora questo è il servizio che fa per te col suo vasto catalogo di film, serie, contenuti originali. Pc, smartphone, tablet, basta un semplice dispositivo e ti dimenticherai di sicuro dello scorrere del tempo

: se non stai nella pelle nello scoprire i finali delle serie televisive e divori una puntata dopo l’altra, allora questo è il servizio che fa per te col suo vasto catalogo di film, serie, contenuti originali. Pc, smartphone, tablet, basta un semplice dispositivo e ti dimenticherai di sicuro dello scorrere del tempo Amazon Music : ogni canzone regala un’emozione diversa e su Amazon Music se ne trovano più di due milioni. Se sei alla ricerca del brano che ti rispecchia di più, allora qui troverai tutto quello di cui hai bisogno, in poco tempo e senza alcuna pubblicità

: ogni canzone regala un’emozione diversa e su Amazon Music se ne trovano più di due milioni. Se sei alla ricerca del brano che ti rispecchia di più, allora qui troverai tutto quello di cui hai bisogno, in poco tempo e senza alcuna pubblicità Prime Reading : Amazon ha pensato anche a chi adora immergersi in una lettura dopo l’altra con Prime Reading. Centinaia e centinaia di eBook non chiedono altro che essere iniziati e potrai immedesimarti nelle avventure più diverse, quando e dove vuoi

: Amazon ha pensato anche a chi adora immergersi in una lettura dopo l’altra con Prime Reading. Centinaia e centinaia di eBook non chiedono altro che essere iniziati e potrai immedesimarti nelle avventure più diverse, quando e dove vuoi Amazon Photos : non resisti proprio a scattare una foto ogni volta che scopri un nuovo posto o ti imbatti in un bel panorama? Amazon Photos è lo spazio di archiviazione ideale per un numero illimitato di scatti, basta semplicemente caricarli ed eseguire il backup automatico dello smartphone

: non resisti proprio a scattare una foto ogni volta che scopri un nuovo posto o ti imbatti in un bel panorama? Amazon Photos è lo spazio di archiviazione ideale per un numero illimitato di scatti, basta semplicemente caricarli ed eseguire il backup automatico dello smartphone Amazon Famiglia : la gioia di diventare genitori è impagabile e grazie ad Amazon Famiglia è ancora più speciale perché si può approfittare di uno sconto del 15% sui pannolini e qualsiasi spedizione in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

: la gioia di diventare genitori è impagabile e grazie ad Amazon Famiglia è ancora più speciale perché si può approfittare di uno sconto del 15% sui pannolini e qualsiasi spedizione in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Prime Student: per gli studenti universitari c’è anche la versione “Student” di Amazon Prime per approfittare di tutti i vantaggi a metà prezzo. Prima di decidere di sottoscrivere l’abbonamento annuale, puoi provare Prime Student senza costi aggiuntivi per 90 giorni. Alla fine di questo periodo potrai abbonarti a 24,95 euro l’anno e usufruire di tutti i servizi di Amazon Prime

Come ci si iscrive ad Amazon Prime

Vantaggioso, ma non solo. Ti accorgerai di quanto è semplice far parte del mondo Amazon Prime al momento dell’iscrizione. Se non sei ancora utente Amazon, dopo aver visitato la pagina dedicata, basta cliccare su “Iscriviti”, approfittare del periodo gratis di 30 giorni e creare l’account con le credenziali. Se invece sei già utente, dovrai accedere col tuo account ad Amazon e sottoscrivere l’abbonamento Prime. Dopo i 30 giorni di prova gratuita, il servizio si rinnova in automatico, ma può essere disdetto in ogni momento. Che stai aspettando ancora? Iscriviti e scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime.

