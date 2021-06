Prime Day 2021: 10€ di buono sconto in regalo con la promozione Lead Up10×10

editato in: da

L’evento Amazon Prime Day è uno dei più interessanti (e attesi) per gli appassionati di sconti: i clienti nuovi e storici del colosso online considerano le promozioni di Amazon come uno dei metodi più sicuri per andare al risparmio. Oltre alle solite offerte a cui si potrà accedere, si riproporranno anche quest’anno le famose offerte Lead Up 10×10. Saranno 48 ore di shopping folle a prezzi super convenienti, ma vediamo che cosa sono le offerte Lead Up 10×10, a chi sono rivolte e come funzionano nello specifico.

Amazon Prime Day: cos’è

I clienti di Amazon Prime possono accedere alle giornate degli sconti esclusivi: se non si è infatti iscritti al programma previsto da Amazon, non sarà possibile sfruttarli. Nessuna paura, però, perché il primo mese di prova è assolutamente gratis: si potrà in seguito decidere di abbonarsi in modo permanente, così da accedere a ulteriori offerte, come Prime Video, Kindle Unlimited e Music Unlimited.

Non sei ancora cliente Amazon Prime? Abbonati subito e usalo gratis per 30 giorni

Il Prime Day di Amazon ha (quasi) sempre avuto luogo nella seconda metà di luglio, ma già nel corso del 2020 avevamo visto dei cambiamenti: a seguito della pandemia da Coronavirus, si era tenuto a ottobre. Nel 2021, il Prime Day si terrà il 21 e 22 giugno. Solitamente, il colosso inizia a condividere le migliori promozioni qualche ora prima, sebbene sia nei giorni clou il momento migliore per fare acquisti e risparmiare, anche con le offerte Lead Up 10×10.

Quanto dura?

L’evento di Amazon Prime Day 2021 avrà la durata di circa 48 ore: le promozioni speciali saranno attive dalle ore 0:00 di lunedì 21 giugno e termineranno martedì 22 giugno. Offerte lampo, promozioni (stracciate) sui prodotti, molto spesso a tempo o fino a esaurimento scorte su varie categorie, dai prodotti per la casa alla tecnologia e telefonia, skincare, videogiochi, smart tv.

Amazon Prime Day: cosa sono le offerte Lead Up 10×10

Amazon Prime Day 2021 vedrà il ritorno delle offerte Lead Up 10×10. La novità che aveva conquistato i clienti nel 2020 sarà riproposta. Sostanzialmente, si tratta della possibilità di acquistare dei prodotti da un gruppo di venditori che appartengono alle piccole e medie imprese. Tutte le PMI che dispongono di uno shop online sulla piattaforma di Amazon avranno la possibilità di vendere ai clienti e di fare conoscere il loro operato.

Una risposta forte, quella di Amazon, che pone i piccoli e medi imprenditori al di sopra di tutto: è utile anche per controbattere alla crisi dovuta a causa della pandemia di Covid-19. Non solo, però, perché dà la possibilità ai clienti di accedere a un buono: ogni 10 euro spesi sui negozi che aderiscono all’offerta Lead Up 10×10, il cliente avrà modo di ricevere un buono sconto di 10 euro, da utilizzare per il Prime Day o presso un altro rivenditore Lead Up 10×10.

Per scoprire tutte le offerte e i prodotti della sezione clicca qui

A chi sono rivolte le offerte Lead Up 10×10?

La promo non è solo rivolta ai clienti, che hanno modo di ricevere un buono sconto, ma anche alle PMI – piccole medio imprese – in quanto si condividono le loro attività. Per contrastare gli effetti negativi economici della pandemia, Amazon getta un occhio alle PMI e le include nella propria piattaforma, concedendo ampio respiro e offerte sempre più interessanti e competitive.

Inoltre, è al momento attivo un buono sconto di 10€ in regalo con la promozione 10×10.

Per rimanere aggiornate su tutte le offerte tech, è possibile visitare la pagina dedicata all’Amazon Prime Day 2021 su Libero Tecnologia.

Migliori offerte Amazon Prime Day

Oltre alla promozione Lead Up, sono da non perdere sicuramente le offerte proposte da Amazon: la piattaforma si è espansa negli ultimi anni, diventando un punto di riferimento anche per gli amanti della musica, degli e-book e del cinema.

Offerta Kindle Unlimited

Una delle promozioni più interessanti di Amazon rende i lettori felici, contenti e appagati: è possibile abbonarsi a 3 mesi di Kindle Unlimited a 0 euro, avendo la possibilità di accedere illimitatamente e leggere gli e-book disponibili nell’offerta. Sono milioni, e l’offerta speciale è decisamente ideale da sottoscrivere in concomitanza con l’estate, per chi è alla ricerca di letture leggere da portare nel proprio Kindle, senza sovraccaricare la borsa del mare.

Per scoprire l’offerta e abbonarti clicca qui

Offerta Amazon Prime Video Channels

Un’altra promo super interessante, ideale per gli amanti degli spettacoli televisivi, è quella prevista per Prime Video 0,99€ al mese per i primi 3 mesi. Tra l’altro, è possibile iscriversi a vari canali, come StarzPaly, Hayu, Crime + Investigation Play, RaroVideo, Blaze, MUBI, History Play. Non si pongono limiti alle visioni: se amate il cinema, è l’offerta adatta a voi.

Scopri i canali di Amazon Prime Video e abbonati approfittando dell’offerta

Offerta Amazon Music Unlimited

Non potevamo non includere tra le migliori offerte l’Amazon Music Unlimited, per gli appassionati di musica e che vogliono accedere a una selezione incredibile: sono presenti oltre 20 milioni di brani. Il servizio è illimitato, ma l’offerta è rivolta esclusivamente alle nuove sottoscrizioni.

Scopri l’offerta Amazon Music e inizia ad ascoltare gratis milioni di brani