Amazon Prime Day, due giorni di promozioni incredibili: le offerte da non perdere

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Le offerte imperdibili di Amazon Prime Day

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: torna il Prime Day di Amazon, l’appuntamento giusto per regalarsi un po’ di shopping a pezzi incredibili. Per due giorni, martedì 11 e mercoledì 12 luglio 2023, sarà possibile approfittare di offerte strepitose su migliaia di prodotti diversi. È questo il momento per ripescare la lista dei desideri che avevi messo nel cassetto e fare incetta di tutti i tuoi brand preferiti, questa volta sfruttando gli sconti pazzeschi proposti dal popolare sito di e-commerce. Vediamo come funziona e quali sono le promozioni da non perdere.

Amazon Prime Day, quanto durano

Due giorni di grandi offerte e sconti incredibili: il Prime Day va in scena l’11 e il 12 luglio 2023, un appuntamento tanto atteso dagli appassionati di shopping. C’è dunque poco tempo per approfittare di prezzi che è impossibile trovare altrove. Preparati a non lasciarti sfuggire neanche una promozione: il Prime Day inizia a mezzanotte di martedì 11 luglio e termina alle 23:59 di mercoledì 12 luglio.

Scopri tutte le offerte del Prime Day di Amazon

Amazon Prime Day, come iscriversi

Il Prime Day è riservato solamente agli utenti Amazon iscritti al servizio Prime. Come fare? È semplicissimo: non devi far altro che scegliere l’abbonamento che preferisci, tra quello mensile (al costo di appena 4,99€) e l’iscrizione annuale (che invece costa 49,90€, facendoti così risparmiare ben due mensilità). Se non lo hai ancora fatto, puoi persino usufruire del mese di prova gratuito, così avrai 30 giorni per scoprire tutte le incredibili funzionalità di Prime e innamorartene perdutamente.

Abbonati subito a Prime, o sfrutta il mese GRATIS

Amazon Prime Day, come funziona

Una volta iscritto, non ti resta che navigare sul sito alla ricerca dei prodotti in promozione che vuoi aggiungere al carrello. Ci sono diverse pagine da tenere d’occhio per non rischiare di perderti gli sconti migliori: le Offerte Top durano fino a 48 ore e partono da un 5% di sconto a salire, offrendo il prezzo più basso dell’anno.

Non lasciarti sfuggire le Offerte Top!

Le Offerte Lampo riguardano invece i migliori brand (quelli più amati dagli utenti), tantissimi prodotti che rimangono in promozione solo per poche ore e in quantità limitate.

Le migliori Offerte Lampo a prezzi incredibili

I servizi Prime in offerta

Oltre a sfruttare il tuo nuovo account Prime per acquistare i prodotti in promozione, puoi usufruire di tantissimi altri servizi, che in occasione del Prime Day sono in offerta. È il caso di Amazon Music Unlimited, che puoi provare gratuitamente per ben 4 mesi: ti basta sottoscrivere l’abbonamento entro il 13 luglio. Iscriviti ora.

Anche Audible è in offerta entro il 13 luglio, con 3 mesi di prova gratuita per ascoltare tutti i tuoi audiolibri preferiti: è il modo migliore per unire il piacere della lettura alle mille incombenze quotidiane che non puoi rimandare. Approfitta dell’offerta adesso.

Ami guardare film, serie tv, documentari e molto altro? Amazon Prime Video Channels è in offerta, con tanti canali selezionati che potrai vedere per 30 giorni in maniera gratuita. Iscriviti entro il 17 luglio. Infine c’è Kindle Unlimited: milioni di libri in formato digitale ti aspettano, e se sottoscrivi il tuo abbonamento entro il 12 luglio avrai 3 mesi gratis per leggere sul tuo Kindle (o su qualsiasi altro dispositivo): fallo adesso.

Le migliori offerte del Prime Day

NB. Attenzione: il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare e si aprirà direttamente la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto, che trovate specificato sopra ogni prodotto.

Per una corretta igiene orale, scegliere lo spazzolino giusto è fondamentale: in questo, Oral B è una vera garanzia. Lo spazzolino elettrico iO 5N sfrutta la migliore tecnologia magnetica per una pulizia profonda e al tempo stesso delicata. Sono disponibili ben 5 modalità, e l’intelligenza artificiale ti guida nello spazzolamento anche delle zone più difficili. Acquistalo oggi a soli 99,99€, scontato del 47%.

Spazzolino elettrico iO 5N di Oral B La scelta migliore per la tua igiene orale

Puoi dire addio alla ceretta, con l’epilatore Braun Silk-épil 9 Flex: grazie alla testina completamente flessibile, permette di rimuovere anche i peli più corti nei punti più difficili da raggiungere, lasciando la pelle liscia e morbida per settimane. Inoltre adotta la tecnologia SensoSmart, per applicare la giusta pressione anche sotto la doccia. Approfitta dello sconto del 33% e sarà tuo a soli 129,99€.

Epilatore Silk-épil 9 Flex di Braun Per una pelle sempre liscia anche senza ceretta

Tieni la tua salute sotto controllo con Fitbit Luxe, che unisce comodità ed eleganza: con il cinturino morbido color orchidea, è l’ideale da tenere sempre al polso, anche in piscina (è resistente all’acqua). Tante le funzioni disponibili, dal monitoraggio del sonno al punteggio di gestione dello stress, sino al tracciamento dei progressi negli allenamenti. Oggi puoi averlo a 89,00€, scontato del 25%.

Offerta Fitbit Luxe Tieniti in forma con il tuo nuovo Fitbit

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis al nostro canale Telegram dedicato alla tecnologia!

Le offerte beauty da non lasciarsi sfuggire

Bellissima di Imetec è tutto ciò di cui hai bisogno per un look sempre perfetto: è una spazzola ad aria calda con 6 accessori, per realizzare ogni giorno uno stile diverso semplicemente asciugando i capelli. Inoltre sfrutta la tecnologia a ioni per ridurre l’effetto crespo e mantenere il fusto ben idratato. Con Prime Day è scontata del 37%, e puoi averla a soli 56,99€.

Offerta Spazzola Bellissima di Imetec Un must have per capelli sempre al top

Struccarsi ogni sera è un gesto d’amore per la tua pelle, rendilo ecofriendly rinunciando ai classici dischetti usa e getta: Greenzla propone 18 pads in bambù naturale e cotone ecologico, per rimuovere efficacemente il make up e fare del bene all’ambiente. La confezione è oggi in offerta del 15%, ad appena 12,74€.

Dischetti struccanti riutilizzabili Greenzla Un gesto d'amore per la tua pelle e per l'ambiente

Fai scorta dei tuoi rossetti preferiti: il kit Matte Ink a lunga tenuta di Maybelline New York include due bellissime colorazioni effetto matte, per avere un’ampia scelta ogni volta che dovrai truccarti. Se acquisti oggi il set di due rossetti, potrai averli con il 39% di sconto e pagarli soltanto 11,32€.

Offerta Kit di due rossetti Matte Ink di Maybelline New York Due splendide colorazioni matte per le tue labbra, ad un prezzo straordinario

Moda e non solo: le promozioni imperdibili

Se non hai ancora acquistato il tuo nuovo costume per le vacanze, questo è il momento giusto: il costume intero Goldenpoint con anello al centro del seno è comodissimo ed elegante, grazie anche alla fantasia astratta coloratissima. Acquistalo a soli 34,97€, approfittando del 30% di sconto.

Costume intero Goldenpoint Perfetto per le tue vacanze al mare, da goderti in comodità

Per le tue serate più eleganti o per un po’ di shopping con le amiche, i sandali gioiello di Bata sono un must have: impreziositi da deliziosi brillantini, sono la scelta perfetta per l’estate. Comodi ed eleganti, hanno il cinturino sopra la caviglia per regalare una sensazione di massimo benessere. Possono essere tuoi a soli 48,00€, con il 31% di sconto.

Sandali gioiello di Bata Eleganza e confort ad un prezzo bassissimo

Regalati un gioiello: il pendente Attract Trilogy di Swarovski è romantico e raffinato, perfetto da abbinare ad ogni outfit più elegante. E spulciando tra le offerte potrai trovare anche l’anello e gli orecchini abbinati, per una parure completa. La collana è oggi in offerta, scontata del 30%, ad appena 59,80€.

Pendente Attract Trilogy di Swarovski Perfetto per un look elegante, sia in estate che in inverno

I migliori prodotti per casa e cucina

Rendi la tua casa più smart con Echo Dot 5a generazione, per avere Alexa sempre a tua disposizione: ascolta la tua musica preferita o un buon audiolibro, gestisci i dispositivi intelligenti domestici semplicemente con la tua voce e divertiti a testare ogni sua funzionalità. Oggi puoi averlo a 31,99€, con uno sconto del 57%.

Echo Dot 5a generazione Divertiti con Alexa sempre a tua disposizione, per una casa smart

Non rinunciare più ai tuoi cibi preferiti: con la friggitrice ad aria Easy Fry Deluxe di Moulinex potrai goderti tante prelibatezze e sfruttare una cottura molto più salutare. Grazie alle 8 modalità preimpostate e ad una capacità maxi, in grado di cucinare fino a 6 porzioni contemporaneamente, avrai molto più tempo libero. Acquistala con lo sconto del 26%, ad appena 79,99€.

Il perfetto alleato per le pulizie domestiche? L’aspirapolvere senza fili Philips SpeedPro, con un’autonomia di 30 minuti per raccogliere polvere, peli e briciole in un attimo senza più fare fatica. Leggerissimo e super funzionale, è l’ideale per avere pavimenti sempre puliti. Oggi è scontato del 27%, e puoi averlo a soli 149,99€.

Aspirapolvere senza fili Philips SpeedPro Raccoglie anche la polvere più sottile in ogni angolo della casa

Non perderti le nostre migliori offerte per la casa, iscriviti al canale Telegram!