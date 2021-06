Amazon Prime Day: offerte Beauty e Benessere da non perdere oggi

editato in: da

Pronti, partenza, via! Amanti dei prodotti del Beauty e Benessere, questo articolo è tutto per voi.

Oggi parte l’Amazon Prime Day, l’evento più atteso da tutti gli amanti dello shopping, due giornate ricche di sconti mozzafiato dedicate ai soli clienti Prime.

Tantissime opportunità per fare shopping, con un risparmio reale, per approfittare di tanti sconti e offerte lampo e acquistare tutti quei prodotti finiti nella lista desideri negli ultimi mesi.

Se sei tra le persone che amano circondarsi di device per la cura delle persona e del benessere, belli e funzionali queste 48 ore potrebbero rivelarsi molto fruttuose. Gli sconti e le offerte in questa categoria specifica possono essere utili anche per anticipare qualche regalo di compleanno, soprattutto se la tua migliore amica ha messo nella sua wish list una piastra o un phon di ultima generazione.

C’è solo una regola per partecipare all’Amazon Prime Day ed è quella di avere un abbonamento, quindi prima di addentrarti e scoprire tutte le offerte imperdibili di queste 48 ore, se non sei ancora cliente, abbonati a Prime.

I prodotti di bellezza in offerta al Prime Day

Tra i prodotti in offerta nella categoria beauty, c’è un’ampia selezione di device per la haircare routine. Come sai un phon e una piastra di alta qualità ti permettono di cambiare styling ai capelli senza bruciarli e rovinarli, ovviamente quando si cerca la qualità anche il prezzo inevitabilmente cresce. Con le offerte del Prime Day, che trovi disponibili da oggi a domani, ci sono phon e piastre a prezzi vantaggiosi, spazzole liscianti, molto utili da avere a disposizione per fare una piega veloce senza usare quotidianamente la piastra e device, per fare una completa pulizia del viso e una manicure che nulla avranno da invidiare a quelle fatte nei centri estetici.

Offerta Rowenta CV8732F0 Infini Pro Asciugacapelli di livello professionale Phon con diffusore classico, adatto per conferire un volume naturale ai capelli ricci. Da 53,99 euro a 27,99 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 48%.

Offerta Imetec Bellissima B26 100 Piastra per capelli lunghi o difficili da disciplinare Piastra in formato extra large, ideale per chi ha capelli molto lunghi o difficili da disciplinare, effetto liscio e brillante in una sola passata, Da 49,90 euro a 29,90 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 40%.

Offerta Babyliss AS200E - Spazzola ionica rotante per capelli Spazzola rotante ottima per i capelli mossi o crespi, permette una piega duratura grazie alla funzione ionica anti-crespo. Da 69,90 euro a 39,99 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 43%.

Remington AC9140 PROluxe asciugacapelli professionale Phon professionale con con 90% di ioni in più per capelli luminosi e liberi dall'effetto crespo. Da 59,99 euro a 33,95 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 43%.

Offerta Braun FaceSpa Pro SE912, Epilatore donna per Il viso Epilatore viso donna per epilazione e pulizia del viso. Da 149,00 euro a 79,99 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 46%.

Beurer MP 62 Fresa per unghie professionale Strumento versatile per accorciare, limare, modellare e lucidare le unghie o per rimuovere calli o tagliare le cuticole. Da 65,27 euro euro a 44,99 euro. Acquistala subito con lo sconto.

Offerta BaByliss ST395E Pro Steam piastra Lisciante a vapore ceramica Piastra in ceramica dalle alte prestazioni, per capelli lisci e protetti. Da 79,90 euro a 49,99 euro. Acquistalo subito con lo sconto del 37%

Offerta Beurer FC 90 Pureo Ionic cura del viso Anti-Aging Device per la beauty routine che in 4 passaggi, dono una pelle liscia, fresca e sana. Da 159,99 euro a 83,99 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 48%.

Derma Roller occhi, viso e corpo Il trattamento per contrastare vari tipi di problemi della pelle, dalle rughe, brufoli, cicatrici da acne, pori dilatati, punti neri e tanti altri. Da 18,99 euro a 13,29 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 30 %.

Offerta Beurer FC 95 Spazzola per la pulizia del viso Una spazzola per la pulizia del viso, completa e facile da usare. Da 99,99 euro a 55,94 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 44%.

Offerta Remington D7779 Air3D, Asciugacapelli con flusso d'aria 3D Unico Strumento versatile per accorciare, limare, modellare e lucidare le unghie o per rimuovere calli o tagliare le cuticole. Da 199,99 euro a 88,99 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 56%.

Offerta Braun Silk-expert Pro 5 Epilatore luce pulsata L’epilatore luce pulsata più sicuro, più rapido ed efficiente. Da 499,00 euro a 299,99 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 40%.

I prodotti di benessere in offerta al Prime Day

Per tutte le addicted del wellness, sappiate che questo è il vostro momento per approfittare di sconti spaziali.

Le offerte in questa categoria vanno dai prodotti per l’igiene orale, come gli spazzolini elettrici Oral B, strumenti generalmente costosi, ai misuratori per la pressione sanguigna, che è sempre utile tenere in casa, fino agli strumenti dedicati al relax e al piacere, tra questi in offerta trovate: un sedile massaggiante Shiatsu, una pistola massaggio e un vibratore da regalarsi o regalare. Si tratta di device di fascia alta, che in occasione del Prime Day hanno un prezzo sicuramente vantaggioso.

Tra i prodotti in sconto c’è anche il saturimetro, purtroppo, conosciuto bene in questo anno e mezzo di pandemia, uno strumento salvavita che dovrebbe essere posseduto da tutti.

A chiudere la carrellata dei prodotti in offerta, per la categoria benessere, c’è la coppetta mestruale, un’alternativa ecologica ed economica, purtroppo ancora troppo poco usata. Lo sconto disponibile in questi giorni, potrebbe essere l’occasione giusta per fare una prova.

Offerta Oral-B Smart 4 4500 CrossAction spazzolino elettrico Rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale. Da 134,90 euro a 56,04 euro. Acquista subito lo spazzolino di Oral B.

Offerta Philips Sonicare DiamondClean Smart HX9901/63 spazzolino elettrico sonico Uno spazzolino elettronico di ultima generazione, si connette tramite Bluetooth all'App Philips Sonicare per monitorare e migliorare la routine di igiene orale. Da 259,99 euro a 149,99 euro. Acquistalo subito!

Offerta Laica BM2301 misuratore di pressione sanguigna da braccio Automatico Per misurare la pressione e controllarla in modo non invasivo grazie al bracciale gonfiabile. Da 42,90 euro a 21,99 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 49%.

Pic Solution misuratore pressione Easyrapid sfigmomanometro, Bianco e Blu Misuratore della pressione non invasiva, facile da utilizzare. Da 89,90 euro a 27,19 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 70%.

Offerta HoMedics sedile massaggiante shiatsu, massaggiatore elettrico Sedile massaggiante shiatsu, utile per massaggiare e sciogliere dalle tensioni schiena, spalle e cervicale, con vibrazione e Funzione Calore. Da 299,99 euro a 163,99 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 45%.

Pic solution Glucotest strisce per la misurazione della glicemia 50 Pezzi - 50 g Strisce monouso per la misurazione della glicemia con tecnologia Rapid Draw. Da 66,56 euro a 17,69 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 73%.

Offerta Beurer Pulsossimetro PO 80, misurazione della saturazione di ossigeno Semplice e indolore Il pulsossimetro PO 80 di Beurer misura la saturazione di ossigeno (SpO₂) e la frequenza cardiaca . Da 157,49 euro a 84,99 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 55%.

ABOX 2021 nuova pistola massaggio muscolare Massaggiatore a percussione dei tessuti profondi adatto agli atleti e Da 119,99 euro a 87,99 euro. Acquistalo subito

Womanizer InsideOut Rabbitvibrator, stimolatore succhia-clitoride e vibratore Vibratore 12 livelli di intensità e 12 livelli di vibrazione, doppia stimolazione dal design avvolgente e nei colori eleganti nero e oro Da 155 euro a 83,30 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 46%.

Coppetta mestruale modello Soft + sterilizzatore pieghevole La coppetta mestruale in offerta è la taglia S, adatta a donne che non hanno avuto figli o hanno meno di 25 anni . Da 22,99 euro a 16,09 euro. Acquistalo subito con uno sconto del 30%.