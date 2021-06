Amazon Prime Day: migliori offerte per la casa da non perdere oggi

editato in: da

Casa dolce casa: mai proverbio più azzeccato! Stiamo parlando del porto sicuro in cui trascorriamo tante ore felici, il nostro nido dove rifugiarci al termine delle giornate più serene e anche di quelle più difficili. Per questo è importante trasformarla nel luogo più confortevole possibile, prendendocene cura nel modo migliore. E, grazie agli Amazon Prime Day, possiamo approfittare di un’occasione imperdibile per regalarci qualche coccola in più.

Attenzione, perché le offerte sono riservate solamente agli utenti Amazon Prime: questo è il momento giusto per abbonarsi, così da usufruire dei tantissimi vantaggi che il noto sito di e-commerce mette a disposizione dei suoi utenti.

Offerte imperdibili per la cucina

Chi ama mettere le mani in pasta lo sa bene: la cucina si trasforma in un regno fatato dove passare intere giornate nella preparazione di succulenti pranzetti da condividere con i propri cari, ed è importante scegliere gli accessori giusti per ottenere il miglior risultato. Ma i ritmi frenetici della nostra vita quotidiana ci impongono spesso di mangiare un boccone al volo, e anche il tempo per preparare i pasti è davvero limitato. Mai come in questo caso dobbiamo poterci affidare ad elettrodomestici e prodotti che ci garantiscano il massimo delle prestazioni con il minimo sforzo.

E allora, con le offerte di Amazon Prime Day possiamo finalmente accessoriare la nostra cucina di tutto punto, così da rendere l’ambiente domestico il più efficiente possibile – senza trascurare un pizzico di design, perché anche l’occhio vuole la sua parte. Amazon ha pensato davvero a tutto: è il momento di approfittare di un’ampia gamma di prodotti a prezzi scontati, dalle batterie di pentole alle macchinette per il caffè, passando per i tantissimi elettrodomestici che rendono la vita più semplice anche in cucina.

Offerta Planetaria Kenwood KHH326WH Da 380€ a 274,99€: il più famoso robot a casa vostra scontato del 28%

Offerta De'Longhi Magnifica S Da 520€ a 283€: macchina per caffè a chicchi o in polvere con il 45% di sconto

Offerta Planetaria Bosch MUM54A00 Da 279,99€ a 129,99€: il vostro robot da cucina con il 54% di sconto

Lagostina Sfiziosa Da 223€ a 169,99€: ottima batteria di pentole dotata di ben 24 pezzi con uno sconto del 24%

Robot multifunzione Bosch MC812M844 Da 259,99€ a 149,99€: mai più disastri ai fornelli con il robot da cucina scontato del 42%

Offerta Planetaria Moulinex MasterChef Grande Da 623,99€ a 299,99€: un piccolo gioiello in cucina con il 52% di sconto

Gasatore Sodastream Da 120€ a 92€: acqua gasata sempre a vostra disposizione con il 23% di sconto

Offerta kCook Multi Kenwood Da 800€ a 429,99€: anche i più ambiziosi in cucina possono avere bisogno di un aiuto, scontato del 46%

Offerte imperdibili per la pulizia

Pulire casa è sempre un compito gravoso, ma qualcuno lo deve pur fare per poter vivere in un ambiente sereno (e igienizzato). Perché non semplificarci la vita con i giusti accessori? Un buon aspirapolvere e una scopa a vapore diventeranno i nostri alleati per pavimenti perfetti, mentre un’ampia gamma di robot intelligenti è a nostra disposizione per poter contare su un valido aiuto anche quando siamo fuori casa.

Amazon ci offre una grande varietà di elettrodomestici per rendere le pulizie un gioco da ragazzi, così da dover dedicare sempre meno tempo a questo gravoso compito e poterci concentrare su qualcosa di più stimolante. Ma quali sono gli accessori imprescindibili per avere la casa in ordine senza fare fatica?

Offerta Vaporetto Polti SMART 120 Da 229€ a 139,99€: la comodissima scopa a vapore Polti è vostra con il 40% di sconto

Rowenta Air Force 360 max Da 199,99€ a 169,99€: potente aspirapolvere senza fili scontata del 15%

Offerta Hoover H-Free 200 Da 229,99€ a 109,99€: la scopa elettrica ideale per chi ha animali in casa, con lo sconto del 52%

iRobot Roomba 692 Da 299€ a 179,99€: il robot aspirapolvere con tecnologia wireless è scontato del 40%.

Offerte imperdibili per l’ufficio

Smartworking, non ti temo: in questi mesi, molti di noi si sono trovati a dover creare un angolino silenzioso e confortevole in casa, per poter lavorare al computer in tutta serenità. Chi ha detto che non è possibile portarsi l’ufficio tra le mura domestiche? Certo, con un pizzico di inventiva e qualche accorgimento pratico, l’angolo smartworking può trasformarsi in una vera e propria oasi dove immergersi nel lavoro in tutta comodità.

Di che cosa abbiamo bisogno per ricreare l’atmosfera dell’ufficio e riuscire così a concentrarci? Ovviamente, di una postazione dotata di tutti i confort: dalla scrivania con tanto spazio per raccogliete il necessario per lavorare a una sedia ergonomica adatta a trascorrere lunghe ore davanti al pc. E tantissimi accessori che rendano più facile (e magari anche più divertente) la giornata lavorativa.

Sedia ergonomica Varier Variable Da 253€ a 214,99€: addio mal di schiena, con la sedia ergonomica scontata.

Offerta Poltrona girevole Songmics Da 204,36€ a 118,99€: la vostra poltrona a casa come in ufficio, con lo sconto del 42%

Offerta Sgabello ergonomico Varier Move Da 423,99€ a 289,99€: la comodità a casa vostra, in sconto al 31%

Offerta Sedia girevole Ergo Line II PRO Da 339€ a 257€: una scelta comoda e di design, scontata del 24%

Offerte imperdibili per il giardino

In estate, avere un piccolo spazio all’aperto è una vera gioia: di giorno è il luogo ideale dove trascorrere qualche ora spensierata – e per i più piccini è un vero e proprio parco giochi! Mentre di sera si trasforma nella location ideale per dare una splendida festa con gli amici, cenare in giardino e trovare finalmente refrigerio dopo una lunga giornata afosa. Per sfruttare al meglio un piccolo angolo di paradiso è importante avere tutto in ordine.

Amazon offre tantissimi prodotti per prenderci cura del nostro giardino e per arredare anche un minuscolo terrazzino in modo da renderlo un piacevole angolo dove vivere momenti felici. Per chi invece ha uno spazio un po’ più grande, la piscina è senza dubbio un must have. E, a fine giornata, un bel barbecue è perfetto per preparare una buonissima cena da condividere con le nostre persone più care.

Offerta Piscina Intex 305x76 cm Da 272,40€ a 103,51€: splendida soluzione per trascorrere l'estate in casa, con lo sconto del 62%

Robot pulitore Intex Da 89,75€ a 57,22€: il robot per tenere l'acqua della vostra piscina sempre limpida, scontato del 36%

Tavolo per barbecue Keter Unity XL Da 249,99€ a 194,99€: comodissimo piano di lavoro per preparare un barbecue da sogno