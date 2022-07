Amazon Prime Day: le migliori offerte da non perdere oggi

Fonte: iStock Amazon Prime Day 2022

Ci sono due parole “magiche” che fanno brillare subito gli occhi alle appassionate di acquisti online: Prime Day. Anche quest’anno l’evento più atteso di Amazon dalle shopping addicted è finalmente arrivato, il 12 e 13 luglio è possibile approfittare di tante fantastiche offerte su migliaia di prodotti.

Hai già tirato fuori la lista degli oggetti che desideri da tanto tempo ma che non hai mai osato acquistare? Prima di inserirli nel carrello virtuale, devi iscriverti ad Amazon Prime. Sì perché la due giorni di sconti eccezionali è riservata solo agli iscritti Prime.

Che si dia dunque inizio allo shopping per avere tutto il necessario per prenderti cura di te stessa e rilassarti in vacanza oppure “consolarti” con un regalo speciale se sei rimasta in città. Con il Prime Day ogni acquisto sarà comodo e veloce, basteranno pochi click e pochi minuti per fare shopping ovunque ti trovi.

Smartphone alla mano o pc collegato, è arrivato il momento di scoprire le offerte imperdibili del Prime Day, per ogni categoria c’è di sicuro quella che fa al caso tuo!

Le offerte per ogni occasione

Nella due giorni di sconti Amazon propone tantissime offerte con promozioni interessati relative a differenti settori come beauty, bellezza, cura della persona e perfino casa con offerte davvero top a cui dire di no sarà praticamente impossibile.

Se la tua wish list è pronta per essere spuntata, puoi tenere sotto controllo anche le offerte lampo con sconti attivi per un periodo di tempo determinato, ma che di certo ti faranno acquistare tutto quello che desideri ad un prezzo conveniente.

Le offerte imperdibili per mettere il benessere al primo posto

Ti piace prenderti cura di te stessa? Con la maratona di offerte che ti aspetta, dovrai solo scegliere i prodotti che più ti piacciono, attendere l’arrivo del corriere e iniziare a concederti qualche piccola coccola.

Offerta Spazzolino elettrico Oral-B smart 4 Per sfoggiare un sorriso invidiabile lo spazzolino da 99,99 euro è in offerta a 49,99 euro con uno sconto del 50%

Offerta Epilatore a lupe pulsata Philips Lumea Da 459,99 euro a 269,99 euro avrai gambe lisce in poche settimane grazie allo sconto del 41%

Offerta Asciugacapelli professionale Imetec Salon Expert Idrata e rivitalizza i capelli a soli 38,90 euro grazie allo sconto del 47%

Piastra per capelli Remington Piega impeccabile e capelli sani con la piastra da 44,99 a 31,49 euro con uno sconto del 30%

Se il sorriso è il tuo punto di forza allora devi dargli le giuste attenzioni magari acquistando lo spazzolino elettrico pronto ad assicurarti un’igiene dentale davvero al top. Con l’arrivo della bella stagione avere gambe lisce e depilate diventa il desiderio di molte e l’epilatore a luce pulsata è l’”arma” da avere sempre a portata di mano. Con il caldo e l’umidità avere la piega perfetta sembra quasi impossibile, ma con il phon e la piastra giusta ti sembrerà di essere appena uscite dal parrucchiere.

Beauty routine a prezzi scontati

Ci sono dei piccoli gesti quotidiani che fanno parte della tua beauty routine e di cui non puoi fare a meno. I rituali di bellezza, in estate sono ancora più importanti, soprattutto per proteggere la pelle dal sole.

Offerta Crema solare Lancaster Idrata la pelle e assicura un’abbronzatura effetto wow grazie alla crema solare da 21,00 euro e scontata del 26% per un prezzo finale di 15,60 euro

Offerta Garnier latte protettivo Assorbimento rapido e pelle super idratata con il latte protettivo da 12,99 a 7,04 euro con uno sconto del 46%

Offerta Crema corpo Elizabeth Arden Green Tea La crema da 26 euro è in offerta a 10,98 euro con uno sconto del 58% rivitalizza il corpo e lascia una raffinata fragranza

Tra i prodotti beauty da portare in spiaggia ci sono diversi trattamenti per la tua cute anche in riva al mare. In vacanza, infatti, la prima cosa a cui pensi è abbronzarti, ma senza correre alcun pericolo, oltre a mettere in borsa la crema solare con protezione alta, devi pensare anche al post spiaggia con l’immancabile crema corpo.

Riempi la valigia delle vacanze con le migliori offerte

Sei pronta per andare in vacanza, ma hai ancora la valigia vuota perché non sai cosa metterci dentro oppure sei stata invitata all’ultimo momento a un evento speciale e non hai l’outfit giusto? Niente paura, il Prime Day viene in tuo soccorso con tutto quello che ti serve per avere un look alla moda che non ti farà passare inosservata.

Offerta Costume intero Arena Per uno stile sporty chic, il costume da bagno a 35 euro è in offerta a 18,64 euro con uno sconto del 47%

Offerta Abito midi Disegual Perfetto in ogni occasione, questo vestito puoi averlo a un prezzo super scontato del 45% a 49,77 euro

Sandali Havaianas Eleganti e alla moda, i sandali sono scontati da 33 euro a 22,22 euro con un risparmio del 33%

Che sia bikini, tankini o intero, il costume da bagno è un must have da avere sempre con te, l’importante è scegliere quello che ti fa sentire a tuo agio e rilassarti, baciata dai raggi del sole. Per una serata con le amiche un vestitino è il capo d’abbigliamento passe-partout da abbinare a un paio di sandali adatti sia alla spiaggia che a una passeggiata.

La tecnologia non va in vacanza: le offerte da non perdere

La tecnologia accompagna ogni momento della giornata, dallo sport al tempo libero, e per essere sempre connessi non possiamo proprio farne a meno.

Offerta Smart Band Huawei Resistente all’acqua e super tecnologico, potrai averlo da 59,90 a 29,90 euro con uno sconto del 50%

Fire tv stick Puoi acquistare il Fire tv stick da 39,99 a 22,99 euro con uno sconto del 43% per vedere lo streaming ovunque

Offerta Auricolari wireless Oppo Le tue canzoni preferite in vacanza con uno sconto del 57%, da 59,90 euro a 25,99 euro

Per rimanere in forma anche in vacanza lo smart band è lo strumento indispensabile per correre in spiaggia o anche se vuoi semplicemente concederti una passeggiata all’aria aperta. Se invece non vuoi perderti le tue serie tv preferite nemmeno in vacanza, non puoi proprio rinunciare al dispositivo per avere lo streaming ovunque ti trovi. La musica, poi, è la compagnia perfetta per l’estate e con gli auricolari wireless puoi sentirla comodamente senza disturbare gli altri.

Le migliori offerte per una casa smart

La casa è il tuo rifugio quando vuoi un po’ di tranquillità dopo una lunga giornata e quindi non può non rispecchiare la tua immagine. Vivere in un appartamento accogliente e con il massimo del comfort è il desiderio di tutti e il Prime Day può realizzarlo con i prodotti che lo renderanno davvero smart.

Offerta Vaporetto Polti Mai più germi e batteri in casa con uno sconto del 50%, da 139 a 69 euro

Offerta Impastatrice planetaria Kenwood Chef Puoi realizzare ricette sempre perfette con l'impastatrice scontata del 42%, da 530 a 309 euro

Offerta Mixer a immersione Kenwood Adatto a ogni tipo di piatto, puoi trovarlo scontato da 120 a 55,99 euro, per un risparmio del 53%

Se in casa ci sono i bambini, bisogna avere un ambiente sano e il vapore è l’arma più efficace contro germi e batteri, quindi con gli elettrodomestici giusti puoi stare al sicuro. La passione per la cucina non va mai in vacanza e per realizzare ottime ricette in poco tempo non puoi fare a meno delle impastatrici e dei frullatori, gli elettrodomestici che accontentano tutti i gusti.

