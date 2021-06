Amazon Prime Day: le migliori offerte moda da non perdere

editato in: da

Il sole, il mare e le giornate che inesorabilmente si allungano ci confermano che l’estate ormai è iniziata, e con essa anche un doveroso cambio di stagione. Perché ammettiamolo, la voglia di dire addio a cappotti, blazer e stivali e dare il benvenuto a indumenti colorati, sandali e vestiti svolazzanti, è più forte che mai. E allora quale occasione migliore, se non quella dell’Amazon Prime Day, per rifarci il look?

Saranno tantissime le offerte moda che si susseguiranno sul celebre marketplace il 21 e il 22 giugno in occasione del Prime Day, l’evento più atteso da tutti gli appassionati di shopping online. Un’occasione, questa, che ci permetterà di fare acquisti a prezzi scontatissimi e di fare rifornimento di capi d’abbigliamento, scarpe e accessori per colorare i nostri look estivi.

E non dobbiamo neanche preoccuparci del poco tempo a disposizione, delle file estenuanti da fare per entrare nel nostro negozio preferito o di non trovare la taglia, perché lo shopping si fa online. Attenzione però, le offerte sono riservate solo ai membri Amazon Prime. Abbonatevi subito e provatelo gratuitamente per 30 giorni.

Le migliori offerte Moda del Prime Day

Noi donne, lo sappiamo, davanti agli sconti e alle offerte non guardiamo in faccia a nessuno, soprattutto se queste riguardano i nostri prodotti preferiti, come scarpe e borse. Chi non ha un debole per loro? E allora ecco che abbiamo pensato di facilitare il vostro shopping selvaggio selezionando le migliori offerte Moda del Prime Day.

È possibile scegliere i nostri prodotti preferiti da un’ampia selezione di accessori, gioielli e orologi, e poi ancora scarpe, pantaloni, t-shirt e vestiti, borse e zaini, per grandi e per piccini. Tenete d’occhio le offerte che stiamo segnalando perché tra queste ci sono anche quelle lampo, ovvero quelle disponibili fino a esaurimento scorte.

Abbigliamento: le offerte imperdibili dei grandi marchi

Prima ancora dei crop top, degli shorts e dei vestiti dobbiamo occuparci di loro, degli indumenti intimi, che necessitano una revisione proprio in vista dell’estate. Tessuto e modello, infatti, devono adattarsi perfettamente alle alte temperature, e alla nostra pelle, e garantirci il comfort migliore per affrontare la quotidianità. Ecco allora che scendono in campo marchi importanti come Triumph e Lovable. In offerta su Amazon, proprio in occasione del Prime Day, troviamo alcuni dei loro più celebri modelli.

Per chi non riesce a rinunciare al fascino del denim neanche in estate, invece, lo shopping si fa con Wrangler, Pepe Jeans, Levi’s e G-STAR RAW. Date un’occhiata alle offerte del giorno e fate scorta dei vostri jeans preferiti.

Se state cercando un vestito fresco e versatile, da indossare in diverse occasioni e da mettere in valigia in vista delle vacanze, date un’occhiata a quello di ESPRIT: uno sconto del 36% vi aspetta in occasione del Prime Day.

ESPRIT, l'abito perfetto per le vacanze Da 139,99 euro a 98,23 euro: il tuo abito estivo scontato del 30% durante i Prime Day

Offerta Wrangler Wild West Jeans Da 69,95 a 24,48: l'iconico jeans al 60% di sconto

Offerta G-STAR RAW Super Skinny Da 119,95 euro a 30,45 euro: il jeans da indossare anche in estate in offerta al 75%

Offerta Pepe Jeans Da 85 euro a 45,32 euro: il jeans bianco da donna in offerta al 63%

Offerta Lee Breese Jeans I jeans da donna dal tocco retrò scontati del 51%

Offerta Levi's 720 super skinny Da 100 euro a 44,09 euro: 56% sul tuo jeans

Armani Jogger Il 30% di sconto sui pantaloni sportivi Armani

Offerta ESPRIT Bootcut Superstretch Jeans I tuoi Jeans modello bootcut da 59,99 euro a 41,99 euro

Offerta True Shape Sensation, il reggiseno modellante La lingerie di alta qualità e per ogni occasione al 50% di sconto

Pantaloncini YAMAMAY® in offerta Da 29,95 a 8,98: acquista il must have dell'estate scontato del 70%

Bugatti, Nero Giardini e Geox: tutte le scarpe in offerta

Sandali flat gioiello da sfoggiare in vacanza, décolleté con tacco alto per le occasioni speciali o sneakers per un look comfy e pratico? Prendiamoli tutti! Grazie alle offerte di brand come Bugatti, Nero Giardini, Geox, Bata e Desigual possiamo acquistare scarpe per tutti i gusti e le esigenze. Approfittare è quasi un obbligo.

Chi è alla ricerca di calzature confortevoli e stilose, da indossare in casa o al mare durante la stagione estiva invece, troverà tra le offerte proposte da Crocs e Havaianas, occasioni davvero imperdibili. Lasciarsele sfuggire è un vero peccato.

Offerta Havaianas Luna® Da 24 euro a 12,59: le tue infradito estive scontate del 48%. Scegli il tuo colore preferito

Offerta Scarpe Superga in offerta Da 85 euro a 34,65 euro: non farti scappare questa offerta

Offerta Vans in offerta Vans Ward Platform da 75 euro a 31,81 solo con gli Amazon Prime Day

Offerta Crocs donna in offerta Il 38% di sconto sulle tue Crocs preferite: da 44,99 euro a 27,71 euro! Approfitta ora!

Offerta Sandali Timberland Timberland Capri Sunset Wedge: il sandalo dell'estate scontato del 57% solo per i membri Prime

Offerta Bugatti in offerta Da 59,95 a 40,76: sconto del 32% sui tuoi sandali estivi

Nero Giardini: i modelli in offerta Sconto del 50% sui sandali donna in pelle, solo durante i Prime Day

Offerta Desigual Cosmic Exotic Sneakers bianche scontate del 46%. Da 79,95 euro a 43,20 euro, acquistale ora

Amazon Prime Day: gli accessori in offerta

Un look glamour che si rispetti, per essere definito tale, ha necessariamente bisogno degli accessori. Perché neanche a dirlo, sono loro a fare l’outfit. E allora ecco che possiamo approfittare dei Prime Day per fare scorta di orologi, gioielli, borse e zaini. Non dimentichiamoci anche di occhiali da sole e cinte, indispensabili per creare dei look originali e unici.