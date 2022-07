Amazon Prime Day: le migliori offerte beauty selezionate per te

Fonte: iStock Offerte Prime Day sui prodotti beauty

L’estate fa rima con tendenza, questo non è vero solo per quel che riguarda l’abbigliamento ma anche il beauty. La stagione dei colori per eccellenza fa venire voglia di avere un make up fresco e ispirato agli ultimi trend.

La cura del corpo, però, non deve passare in secondo piano nemmeno in vacanza e con il Prime Day la tua beauty routine si arricchisce di tanti nuovi prodotti a prezzi convenienti. Il 12 e 13 luglio l’evento Amazon di shopping atteso tutto l’anno diventa realtà. Gli iscritti al servizio Amazon Prime potranno acquistare l’occorrente per skincare e make-up a regola d’arte con sconti eccezionali.

Tra matite per occhi, smalti e creme, c’è solo l’imbarazzo della scelta, vediamo le migliori offerte che renderanno indimenticabile la tua estate.

La parola d’ordine è rimanere sempre aggiornati

Davanti agli sconti è difficile resistere e se pensi che quelli messi a disposizione siano tanti, Amazon ha pensato a chi ama prendere le occasioni al volo. L’e-commerce più famoso di sempre ha in serbo per te una serie di offerte lampo che hanno il vantaggio di durare poche ore e di avere scontistiche che ti faranno brillare gli occhi.

La cura del viso passa attraverso le offerte del Prime Day

Dimmi come ti prendi cura della pelle del tuo viso e ti dirò quali beauty tips usare. Sia che tu utilizzi pochi prodotti o che sia una vera e propria esperta di skincare, il Prime Day è l’evento giusto per soddisfare le tue esigenze. La pelle del viso è la parte del corpo più esposta e per questo devi prendertene cura ogni volta che puoi, idratandola con maschere e creme adatte al tuo tipo di pelle. La zona del contorno occhi è la parte più sensibile del viso e per ridurre i segni del tempo i prodotti giusti devono essere sempre a portata di mano anche in estate. Rughe e pelle segnata, poi, saranno un lontano ricordo se inserisci nella tua skincare giornaliera le creme anti-age.

Maschere per il viso Garnier Le maschere per il viso adatte ad ogni tipo di cute ti permetteranno di prenderti cura della tua pelle da 24,99 a 13,62 euro con uno sconto del 45%

Offerta L'Oréal Paris Contorno Occhi Revitalift Il tuo sguardo sarà ben definito e riposato con la crema contorno occhi scontata del 40% con un risparmio da 15,90 a 9,57 euro

Offerta Crema Viso Antirughe BIO L’acido ialuronico assicura una pelle sempre giovane e fresca, risparmia da 24,99 a 13,99 e approfitta dello sconto del 44%

Offerta Crema Viso Giorno Revitalift Filler L’Oréal Paris Da 17,50 a 9,16%, con uno sconto del 48%, potrai acquistare questa crema rivolumizzante

Con il Prime Day le coccole al tuo corpo sono assicurate

Subito dopo la skincare viso viene quella del corpo. Prendersene cura significa utilizzare prodotti mirati e in grado di regalare il giusto benessere. Il Prime Day è l’occasione perfetta per rendere questo gesto quotidiano così semplice un momento per coccolarsi e dedicare del tempo a sé stessi. La pelle liscia e ben nutrita non è un sogno impossibile, puoi realizzarlo con creme a base di fanghi che aiutano a combattere la cellulite. Come la pelle del viso, anche quella del corpo deve rimanere sempre idratata e non si può fare a meno di avere nel beauty i prodotti che la rendono tonica e morbida o quelli nutrienti per contrastare la cute secca non solo in inverno ma anche in estate. Con un bell’abbinamento a uno scrub, poi, potrai ottenere risultati ancora migliori.

Offerta Aveeno Crema Emolliente La crema da 20,40 a 12,49 euro, con uno sconto del 39%, ti regala una pelle idratata donando un sollievo immediato

Offerta Collistar Crema Termale Anticellulite La cellulite sarà un lontano ricordo con la crema corpo rassodante scontata del 46%, da 57,50 a 30,99 euro

Scrub corpo allo zucchero di canna Un ingrediente naturale per una pelle liscia e levigata: da 13 a 9,09 euro e con uno sconto del 30%

Make-up occhi e Prime Day: la combo per uno stile unico

I prodotti per il make-up non sono mai abbastanza perché le tendenze cambiano costantemente e tu di certo non ti farai sfuggire gli ultimi trend. I prodotti occhi sono davvero tanti e il Prime Day ti mette a disposizione tutto quello di cui hai bisogno per creare un make-up che rispecchi in pieno la tua personalità. Uno dei must have è di sicuro il mascara che rende le ciglia folte e impreziosisce lo sguardo. Ma non c’è sguardo riposato senza correttore che minimizza le occhiaie, così potrai fare tardi la sera senza che nessuno se ne accorga. Per completare il look occhi, palette, matite o eye-liner sono l’arma migliore per un trucco dall’effetto wow.

Offerta Maybelline New York mascara Con il mascara in offerta da 19,99 a 8,33 euro e lo sconto del 58%, avrai ciglia volumizzate con effetto a ventaglio

Offerta Maybelline New York correttore Occhiaie invisibili grazie al correttore scontato del 55% per un prezzo da 18,49 a 8,33

Offerta NYX Professional Makeup Palette Ombretti Da 19,90 a 12,28 con uno sconto del 38% potrai avere uno sguardo da vera star

Make-up viso: i prodotti da acquistare assolutamente col Prime Day

Non solo gli occhi, anche il make-up del viso merita le giuste attenzioni. Se è vero che tutto parte della base, il fondotinta è il tuo punto di partenza per un finish naturale. E per scolpire i lineamenti del viso, grazie al Prime Day puoi trovare i prodotti per il countouring da fissare rigorosamente con la cipria. Se poi vuoi brillare sempre, anche in vacanza, l’illuminante restituirà un incarnato che di sicuro non passerà inosservato.

Offerta L'Oréal Paris MakeUp Fondotinta Accord Parfait Un incarnato naturale a un prezzo imbattibile: da 17,99 a 9,56 con uno sconto del 47%

Offerta NYX Professional Makeup matitone countouring Lineamenti ben definiti con la matita per il countouring: da 13,50 a 8,08 con uno sconto del 40%

Offerta NYX Professional Makeup polvere compatta Con l’offerta da 11,90 a 7,44 e lo sconto del 37% potrai fissare il make-up

Unghie di tendenza con le incredibili offerte del Prime Day

D’estate i colori sono i protagonisti assoluti e anche le unghie non possono sottrarsi. La moda che spopola sugli occhi con l’eye-liner grafico si trasferisce anche sulle unghie con manicure geometriche e punti luce. Con il Prime Day puoi trovare tutti gli strumenti per una nail art impeccabile direttamente a casa. Le tendenze degli anni Ottanta sono tornate di moda e con loro anche i colori fluo, ma se non vuoi osare troppo, i colori dei pastelli o l’effetto nude ti faranno sentire una vera e propria star senza il bisogno di esagerare.

Offerta OPI Nail Lacquer Unghie eleganti e raffinate con lo smalto in offerta da 15,00 a 10,02 e uno sconto del 33%

Smalto semipermanente fluo Unghie super colorate e alla moda grazie a uno sconto del 20% e un risparmio da 17,99 a 14,39 euro

Smalto per unghie insta-dri Risparmi il 23% con questo prodotto di Sally Hansen, scontato da 7,50 a 5,75 euro

