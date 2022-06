Amazon Prime Day sta arrivando: le date ufficiali e le offerte imperdibili

Fonte: iStock Acquisti online in occasione dell'Amazon Prime Day

Prendi carta e penna e stila la tua lista dei desideri perché uno dei più grandi eventi legati ai saldi è arrivato. Se da mesi ti stavi chiedendo quando sarebbe arrivato l’Amazon Prime Day 2022, siamo qui per svelarti le date ufficiali. Avevi impegni il 12 e il 13 luglio? È arrivato il momento di cancellarli e di dedicarti alle incredibili offerte messe a disposizione dall’e-commerce.



Cos’è l’Amazon Prime Day?

Quella che era iniziata come una semplice celebrazione del 20° anniversario dell’azienda americana è diventata poi un evento annuale estremamente popolare tra i clienti Amazon Prime. Solitamente tenuto in estate, il Prime Day mette a disposizione enormi risparmi su alcuni dei brand preferiti in assoluto.

Moda, bellezza, casa: le promozioni da non perdere

Dedicato agli iscritti Prime, questo evento ha una durata di 48 ore e l’edizione 2022 inizierà a mezzanotte del 12 luglio per terminare a mezzanotte del 13 luglio. Tra le promozioni da non perdere ci sono quelle dei settori moda, bellezza e casa. Quindi, se hai voglia di rinnovare il guardaroba, di avere finalmente a disposizione i prodotti per il make-up preferiti dalle star oppure di rendere la tua abitazione più smart, allora l’Amazon Prime Day è l’appuntamento giusto per approfittare di sconti imperdibili.

Prime Day: un evento planetario

Amazon Prime Day è un successo planetario e l’edizione 2022 lo conferma in pieno. La platea di clienti che può approfittare delle offerte si allarga sempre di più, infatti per la prima volta questo evento si svolgerà in Polonia e Svezia, e successivamente in India, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, e, per la prima volta, in Egitto.

Prima…del Prime Day

Sei impaziente e non puoi proprio aspettare il Prime Day per fare shopping? Non preoccuparti perché ci saranno delle offerte per i clienti Amazon Prime già il 21 giugno.

Offerta Amazon Fresh

A partire dal 21 giugno i clienti Amazon Prime avranno a disposizione uno sconto di 5 euro per acquistare cinque prodotti che fanno parte di una selezione speciale, tra cui carne, pesce, gastronomia, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia. È quindi l’offerta ideale per chi vuole sperimentare in cucina o dare una ventata di fresco alla propria abitazione.

Offerta Amazon Music Unlimited

I clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited avranno accesso per 4 mesi e senza alcun costo aggiuntivo a questo servizio. Con 90 milioni di brani, senza pubblicità in HD, e milioni di podcast, non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta per soddisfare ogni gusto musicale.

Offerta Audible

L’abbonamento Audible sarà disponibile per tutti i clienti Amazon Prime che non l’hanno ancora provato o che l’hanno cancellato da almeno sei mesi, a un prezzo di 2,95 euro al mese per sei mesi. Migliaia di audiolibri, podcast e serie audio non attendono altro che di essere ascoltati, dove e quando vuoi.

Offerta Kindle Unlimited

Tre mesi di Kindle Unlimited senza spendere un euro sono un’offerta davvero ghiotta di cui i clienti Amazon Prime potranno approfittare con tutti i vantaggi dell’accesso illimitato a più di un milione di eBook.

Offerta Dispositivi Amazon

Dal 1° luglio si potrà risparmiare fino al 40% sull’acquisto del router Eero mesh WiFi, mentre dall’8 luglio saranno disponibili altre offerte imperdibili per risparmiare fino al 60% sui dispositivi Amazon selezionati, come Echo Dot, Eco Show, Fire Tv Cube e molti altri ancora.

Approfittare delle offerte è ancora più semplice

Per l’edizione 2022 del Prime Day, Amazon ha pensato a un evento più semplice e vantaggioso che mai. I clienti Amazon Prime, infatti, potranno ricevere consigli personalizzati sui prodotti di loro interesse, impostando notifiche e promemoria per un’esperienza ancora più speciale. Gli alert permetteranno di semplificare la ricerca delle offerte, senza dimenticare che avremo un grande alleato dalla nostra: Alexa aiuterà tutti clienti Amazon Prime a non perdere nemmeno uno sconto. Se, poi, sei appassionato di gaming, segnati questa data: il 10 luglio all’1:00 potrai vincere premi esclusivi semplicemente sintonizzandoti con “Ultimate Crown” su Twitch, un appassionante evento in cui gamer e streamer si sfideranno dal vivo direttamente da Las Vegas.

