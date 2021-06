Amazon Prime Day 2021: come funziona, le date e le migliori offerte

editato in: da

L’attesa è finita: torna l’Amazon Prime Day 2021, l’evento più atteso dagli appassionati di shopping online e non. Un’occasione per fare acquisti comodamente da casa e per prepararsi a un’estate che profuma di libertà e voglia di ripartenza. Tante le offerte e i prodotti a prezzo scontato, disponibili per gli utenti che decideranno di aderire all’iniziativa del colosso dell’e-commerce. Scopriamo come funziona, le date e le occasioni da non perdere per fare affari.

Prime Day 2021: quand’è e quanto dura

L’Amazon Prime Day 2021 si terrà dal 21 giugno, a partire dalle ore 0:00, sino al 22 giugno alle ore 23:59. Lo scorso anno per via dell’emergenza Coronavirus l’evento era stato rinviato a ottobre. Nel 2021 invece l’azienda ha deciso di anticipare gli sconti a giugno, anziché a luglio, regalando agli abbonati Amazon Prime due giorni di vantaggi e offerte imbattibili. Tanti i prodotti che saranno disponibili a prezzi scontati, da quelli per la cura della persona all’abbigliamento, sino ai dispositivi elettronici e agli elettrodomestici. Dal 2015 luglio era stato scelto come il mese dedicato al Prime Day, ma nell’ultimo periodo le cose sono cambiate. Se l’emergenza Covid-19 nel 2020 ha spinto Amazon a lanciare l’evento a ottobre (il 13 e il 14), proprio in concomitanza con il Black Friday e poco prima di Natale, nel 2021 gli abbonati Prime non dovranno attendere molto prima di assecondare la loro voglia di shopping a prezzi scontati.

Come funziona il Prime Day di Amazon

Ma come funziona il Prime Day? Era il 2015 quando Amazon inaugurò il primo Prime Day, un evento che coinvolgeva ben 9 paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Giappone, Italia, Germania, Francia, Canada e Austria) e durava 24 ore. L’obiettivo? Mettere a disposizione dei membri Prime delle offerte imperdibili. Da quel momento l’iniziativa, divenuta un enorme successo globale, si è ripetuta nel corso degli anni ed è diventata un appuntamento attesissimo dagli appassionati di shopping. Per partecipare all’evento è necessario essere iscritti al servizio Prime di Amazon.

Come iscriversi ad Amazon Prime

Gli abbonati Prime hanno la possibilità di partecipare al Prime Day, accedendo per ben due giorni a numerose offerte con prodotti a prezzi scontati. I vantaggi però non si limitano qui e nel corso dell’anno gli abbonati a questo servizio di Amazon hanno tanti altri benefici come le consegne veloci gratuite in un giorno lavorativo, l’accesso a Prime Video, la piattaforma streaming che offre film e serie tv, Prime Music, per ascoltare milioni di brani e playlist senza interruzioni, e Prime Reading con l’opportunità di leggere centinaia di e-book. Infine con Amazon Prime si può accedere con trenta minuti di anticipo alle Offerte Lampo.

Il costo del servizio è di 36 euro l’anno ed è possibile pagare in rate mensili da 3,99 euro. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento e per i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di 30 giorni. Chi volesse accedere ai vantaggi di Prime Day dunque potrebbe attivare Prime per il primo mese, partecipando all’evento senza costi aggiuntivi e interrompendolo, in caso, dopo la fine dell’iniziativa.

Come trovare le offerte durante Amazon Prime Day

In occasione del Prime Day 2021 si attiveranno numerose offerte. Saranno principalmente di due tipologie: le Offerte del Giorno, che durano 24 ore, e le Offerte Lampo, che restano attive sino a esaurimento scorte e hanno una durata limitata. Le promozioni e gli sconti sono attivi su tutto il catalogo Amazon Italia. Nel corso del 21 e 22 giugno dunque gli abbonati Prime potranno cercare le offerte sui prodotti di proprio interesse navigando nell’e-commerce.

I prezzi sono irripetibili e le offerte riguardano numerosi prodotti fra cui capi alla moda, accessori, elettrodomestici per la casa, toccando anche il settore bellezza, make up, skincare e tool beauty. Si potranno trovare anche sconti su smart tv, tablet, notebook, videogiochi, smartwatch e tanti altri dispositivi. Per informazioni complete sulle offerte sui prodotti di elettronica si può seguire Libero Tecnologia.

Tutte le migliori offerte da non perdere

Sono tante le offerte che si possono trovare grazie all’Amazon Prime Day su moltissimi prodotti a seconda delle esigenze e dei gusti. Per chi vuole accedere a ulteriori sconti è possibile sfrutta le offerte Lead Up 10×10. Ogni anno infatti il colosso dell’e-commerce, oltre all’evento globale che dura 48 ore, lancia altre offerte che contribuiscono ad aiutare gli abbonati Prime a risparmiare ulteriormente.

Nel 2020 sono state inaugurate le ormai famose offerte Lead Up 10×10, che hanno come scopo quello di aiutare le piccole e medie imprese che vendono i loro prodotti su Amazon. Gli utenti abbonati a Prime che acquistano presso i venditori selezionati, con una spesa minima di 10 euro, ottengono altri 10 euro che possono utilizzare nel corso dell’Amazon Prime Day per fare acquisti.

Ci sono inoltre altre offerte molto interessanti che saranno attive su Amazon dal 2 sino al 22 giugno e che consentiranno agli abbonati Prime di accedere prima delle fatidiche 48 ore ad altri sconti.

Offerta Kindle Unlimited

Amazon offre 3 mesi di abbonamento a Kindle Unlimited a 0 euro. Il servizio consente l’accesso illimitato a oltre un milione di e-book che si possono leggere comodamente con il proprio e-reader. I titoli sono tantissimi e tutti molto interessanti, dai romance ai gialli sino agli storici e ai libri per bambini. L’offerta Kindle Unlimited è particolarmente ghiotta per tutti gli appassionati di lettura, soprattutto in vista delle vacanze estive e delle fatidiche letture sotto l’ombrellone.

Offerta Amazon Music Unlimited

L’offerta Amazon Music Unlimited garantisce ben 4 mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited. Il servizio consente un accesso illimitato a oltre 20 milioni di brani con playlist, le hit del momento e quelle del passato, gli artisti più amati e le canzoni indimenticabili. L’offerta però è valida solo per le nuove sottoscrizioni.

Offerta Amazon Prime video Channels

Fra le offerte più ghiotte messe a disposizione dal sito di e-commerce c’è senza dubbio quella di Amazon Prime video Channels. I primi 3 mesi infatti l’iscrizione costa solamente 0,99 euro e consente di vedere in ogni momento i canali StarzPaly, Hayu, Crime + Investigation Play, RaroVideo, Blaze, MUBI e History Play.