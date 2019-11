Amazon Italia: come risparmiare sui tuoi acquisti

editato in: da

Ammettiamolo: ormai quasi tutti siamo diventati “Amazon dipendenti”: sarà per la convenienza dei prezzi, sarà per la rapidità nella spedizione degli ordini… Fatto è che ormai non possiamo più fare a meno di comprare da questo colosso del web.

Se anche tu acquisti spesso su Amazon.it, allora continua la lettura di questo articolo perché oggi ti spiegherò un altro trucco per risparmiare sui tuoi acquisti online su Amazon, senza cambiare le tue abitudini d’acquisto.

Amazon: come possiamo risparmiare?

Se Amazon ormai è entrato a far parte della vita di tutti i giorni di milioni di persone, timidamente anche un altro sistema si sta aggiungendo alla nostra routine quotidiana: si chiama “cashback” ed è un sistema che ci permette, ogni volta che facciamo acquisti online, di ottenere un ritorno di denaro direttamente nel nostro conto corrente.

In pratica tu compri nei tuoi negozi preferiti, ed il cashback ti ritorna indietro (fisicamente) una piccola percentuale di quanto hai speso.

Non è assolutamente un sogno, ma è proprio quello che puoi fare grazie a Libero Cashback ogni volta che compri i tuoi articoli preferiti anche su Amazon.

Come funziona? Il sistema è davvero molto semplice: segui questo link ed iscriviti gratuitamente a Libero Cashback ed attiva il tuo account.

Per registrarti ti servirà un indirizzo email @libero ma, se non ne possiedi uno, puoi tranquillamente creare un nuovo account gratuito in pochi secondi.

Terminata la procedura di registrazione, ogni volta che vorrai acquistare un prodotto su Amazon ti basterà accedere alla categoria dedicata (che puoi raggiungere seguendo questo link) ed accedere poi alla sezione di tuo interesse (abbigliamento donna, abbigliamento uomo, cancelleria, casa, cucina e tantissimi altri).

Il sito, realizzato in modo molto intuitivo, ti spiegherà cosa fare per ottenere il tuo cashback:

Fai il login con i tuoi dati

Clicca su “Vai al negozio”

Assicurati di aver chiuso eventuali altre pagine web e di non avere nessun adblocker attivo.

Clicca nuovamente su “Vai al negozio”

Compra quello che desideri e risparmia!

Come puoi vedere il funzionamento del cashback è davvero molto facile: se lo utilizzerai ogni volta che vorrai fare un acquisto su Amazon, accumulerai presto un piccolo “tesoretto” che sarà accreditato direttamente sul tuo conto corrente al raggiungimento dei 30€ di cashback.

Amazon piace per la vastità di oggetti venduta, per la velocità delle spedizioni e per la sicurezza di ogni acquisto: ora hai un motivo in più per comprare senza sentirti in colpa. Ogni acquisto ti sarà parzialmente rimborsato.

La bella notizia è che potrai utilizzare questo sistema non solo per i tuoi acquisti su Amazon, ma anche per l’acquisto di prodotti presso tantissime altre insegne aderenti.