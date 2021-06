Amazon annuncia le date dell’Amazon Prime Day 2021: ecco quando sarà

editato in: da

Torna anche quest’estate, dopo una breve parentesi autunnale, l’Amazon Prime Day, l’evento nato nel 2015 che consente agli abbonati al servizio Amazon Prime di sfruttare una serie incredibile di offerte su prodotti di ogni tipo, dalla moda alla tecnologia al design.

Due giorni da segnare in agenda per non correre il rischio di perdersi le 48 ore di sconti e soddisfare qualsiasi capriccio o necessità. Ma non solo, perché per prepararsi al meglio e ingannare l’attesa, la piattaforma di shopping ha pensato a un calendario ricco di iniziative, tutte da cogliere al volo. Il consiglio è di iniziare già a pensare a cosa si intende acquistare, in modo da poter monitorare gli sconti ed essere già pronti all’acquisto con un click.

Ecco tutte le date da conoscere per sfruttare al meglio tutte le potenzialità del vostro abbonamento.

Quando è il Prime Day 2021, le date e quanto dura



Il tanto atteso Prime Day 2021 torna, come già detto, nella sua versione originaria, ma rispetto al solito sarà anticipato al mese di giugno. Amazon ha infatti annunciato che le date dedicate agli sconti saranno quelle del 21 e 22 giugno. In particolare, le 48 ore di offerte avranno inizio dalla mezzanotte del 21 giugno e proseguiranno fino alle 23:59 del 22. Come di consueto si tratta di promozioni con una durata limitata: si va dalle Offerte lampo, che durano al massimo alcune ore, fino alla vendita di un certo numero di prodotti scontati, per cui l’offerta terminerà una volta esaurite le scorte disponibili.

Per questo motivo, gli utenti abbonati a Prime che vogliono approfittare degli sconti eccezionali dovranno tenere d’occhio il sito per non perdere nemmeno un affare e ricevere direttamente a casa il prodotto acquistato.

Amazon Prime Day, le offerte lead up 10×10

Come preannunciato, per ingannare l’attesa e ottenere buoni sconto da utilizzare nel corso del Prime Day, Amazon ha creato già nel 2020 le offerte Lead up 10×10, il cui obiettivo dichiarato è anche quello di aiutare e sostenere le piccole e medie imprese che hanno investito proponendo i loro prodotti sulla piattaforma di e-commerce con il loro Market Place. Questa iniziativa parte il 7 giugno e andrà avanti fino al 20 giugno.

In cosa consistono le offerte Lead up 10×10? Semplice: facendo un acquisto di almeno 10 euro presso i venditori selezionati, i clienti avranno diritto ad altri 10 euro di buono da spendere durante i Prime Day.

Amazon Prime Day, cosa sono i bounties e quali sono le offerte

Ma non finisce qui, perché per tutti gli utenti Prime, dal 2 al 22 giugno, è già possibile iniziare a sfruttare delle offerte sui bounties, ossia sui servizi di Amazon a pagamento legati all’abbonamento.

Offerta Kindle Unlimited

Questa offerta consente di avere 3 mesi di Kindle Unlimited a 0 euro, con accesso illimitato a oltre un milione di e-boo.

Offerta Amazon Music Unlimited

Per avere 4 mesi d’uso gratuito di Amazon Music Unlimited, con accesso illimitato a 20 milioni di brani (offerta valida solo per nuove sottoscrizioni).

Offerta Amazon Prime video Channels

Consente di iscriversi ai canali StarzPaly, Hayu, Crime + Investigation Play, RaroVideo, Blaze, MUBI, History Play a 0,99€ al mese per i primi 3 mesi.