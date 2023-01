Amal Clooney, pelle radiosa e perfetta! Questa crema magica è il suo segreto di bellezza

Fonte: Getty Images La crema idratante preferita da Amal Clooney

I geni possono fare la differenza, come nel caso di Amal Clooney, ma ci sono prodotti a cui non si può proprio rinunciare se vuoi sfoggiare una pelle luminosa e perfetta. L’avvocato per i diritti umani da anni si affida alla Magic Cream di Charlotte Tilbury in grado di regalarle, a 44 anni, un volto radioso e senza rughe.

La crema ha all’interno un mix di ingredienti che la rendono davvero magica, proprio come il suo nome, tanto da diventare il prodotto che non manca mai all’interno della skincare routine dei vip. Perché non farlo diventare anche il tuo segreto di bellezza?

Prodotti naturali per risultati sorprendenti

Mamma, moglie e avvocato, Amal Ramzi Alamuddin è una donna impegnata che non rinuncia mai a scelte di vita healthy: la crema idratante Tilbury a base di ingredienti completamente naturali rispecchia in pieno proprio il suo stile. Gli oli e i principi attivi di questo prodotto sono una vera e propria coccola per la tua pelle che risulterà più morbida, nutrita e idratata. È un autentico passe-partout, adatto a ogni tipo di cute e a ogni età. Ogni ingrediente è stato pensato per agire in profondità e prendersi cura del tuo viso. Il merito è dell’acido ialuronico che idrata la pelle e la fa diventare più radiosa, ma anche della vitamina C che dà all’incarnato un aspetto più uniforme.

La crema è ricca anche di vitamina E che aiuta a dire per sempre addio al viso spento e stanco e ti regala una luminosità unica. Le rughe sono l’incubo di ogni donna, ma con la Magic Cream di Charlotte Tilbury non saranno più un problema grazie al complesso peptidico BioNymph che stimola la produzione di collagene. Amal Clooney si è innamorata di questa crema per i suoi ingredienti naturali al 100%, derivati da piante e fiori come l’olio di rosa canina che illumina la cute, quello di camelia che la rende più elastica e l’aloe vera che regala un piacevole senso di benessere. L’estratto dei fiori di frangipane, poi, idratante e delicato lascia sulla pelle un gradevole profumo. Uno degli ingredienti che fa la differenza, però, è il burro di karitè che agisce in profondità per un risultato dall’effetto wow.

Dalle passerelle al tuo beauty

La make-up artist per eccellenza Charlotte Tilbury ha creato la crema che ha preso il suo nome mettendo a frutto tutta la sua esperienza. La Magic Cream di Charlotte Tilbury è stata la grande protagonista di tante passerelle perché l’imprenditrice britannica la utilizzava per ravvivare l’aspetto spento e stanco delle modelle che sfilavano. Ecco perché Amal Clooney non può proprio più fare a meno di un prodotto che è diventato iconico e da avere assolutamente in ogni occasione.

Per i suoi benefici e per la sua facilità di utilizzo, non poteva non diventare il prodotto preferito di Amal Clooney, ma anche di altre star e celebs come Kate Moss e Khloé Kardashian. Applicarla è davvero semplice, devi soltanto stenderla nelle zone del viso in cui hai più bisogno con movimenti ampi per farla assorbire meglio e ottenere un risultato ancora più sorprendente.

