Gli alleati di bellezza low cost adatti a tutti per tenersi in forma dopo l’estate

Il mese di settembre, un pò come gennaio, è il momento dei buoni propositi: l’estate è finita e con lei i giorni di festa, gli aperitivi fino a tarda sera, le notti più lunghe del giorno.

Lo sappiamo: sei andata a letto senza struccarti, hai abbandonato la tua skincare routine per giorni ( se non settimane!), i tuoi capelli sono disidratati dall’acqua salata e il cloro, la tua buccia d’arancia è più evidente dopo gli eccessi di stuzzichini salati e drink zuccherati. Insomma, hai voglia di una remise en forme e non sai da dove cominciare, quindi hai bisogno di nuovi alleati di bellezza per tornare a brillare ed essere pronta ad affrontare al meglio l’autunno in arrivo.

Ecco una carrellata di consigli per acquisti low cost ma davvero utili dopo l’estate – da testa a piedi!

Rimedi capelli secchi e sfibrati

L’estate sottopone i capelli a un grande stress. Ci sono diversi fattori che contribuiscono a indebolire il cuoio capelluto come l’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti del sole, ad alte temperature, alla salsedine del mare e al cloro delle piscine; tutti questi fattori causano la disidratazione del cuoio capelluto e portano ad un aumento della caduta dei capelli. Un valido aiutante per rinvigorire la tua chioma dopo l’estate è l’olio di rosmarino. Utilizzalo con costanza e vedrai che risultati!

Offerta Rosemary Essential Oil Olio Essenziale di Rosmarino per Capelli Crescita

Dopo l’abituale lavaggio dei capelli, prenditi il tempo per lasciare in posa almeno 15 minuti una maschera idratante e condizionante specifica per capelli secchi e crespi; prendila come buona abitudine, almeno 1 volta a settimana – i tuoi capelli ringrazieranno.

NBoldPlex 3 Bond Repair Maschera per il Trattamento delle Proteine dei Capelli

Capelli tinti o decolorati? Per loro l’estate è un momento di grande stress e ora è il momento di correre ai ripari. Olaplex è l’unico trattamento brevettato e realmente efficace per capelli danneggiati irrimediabilmente: puoi partire con questo kit di mini taglie che comprende i prodotti per i primi 5 step, dal lavaggio con shampoo specifico fino al leave in.

La sua fama lo precede, se vuoi un investimento sicuro sui tuoi capelli, questo è ciò che fa per te (ma segui attentamente le istruzioni).

OLAPLEX kit di trattamento per la riparazione dei capelli

Mai più pelle spenta e impura

Se anche tu hai trascurato la pelle del viso e ora hai sviluppato imperfezioni e pori dilatati, riparti dalle basi: pulizia e idratazione sono le parole-chiavi.

La formula schiumosa e rinfrescante della Schiuma Detergente CeraVe rimuove il sebo in eccesso, le impurità e il make-up con un’azione delicata e nel rispetto della naturale barriera protettiva della pelle mentre la crema idrata per tutto il giorno e aiuta a ripristinare la barriera protettiva della pelle di viso e collo con fattore di protezione solare SPF25.

CeraVe Kit Skincare Pelle Mista, Schiuma Detergente Seboregolatrice + Crema Idratante Viso SPF 25

Concediti un momento di totale relax con una maschera, preferendo quelle in tessuto per un’azione sue efficace e immediata. La maschera in tessuto imbevuta in una lozione super idratante come la Skin Active Hydra Bomb di Garnier, equivale alla quantità di un flacone di siero. Il potere del siero è amplificato dall’azione occlusiva della maschera ed è ideale per il trattamento delle pelle stressante e stanche. L’incarnato ritroverà l’aspetto intensamente idratato, riposato e rimpolpato mentre i degni di stanchezza risultano ridotti e lineamenti del viso distesi. Tienila per almeno 15 minuti e quando togli la maschera massaggia delicatamente il prodotto in eccesso.

Offerta Garnier Maschera in Tessuto Skin Active Hydra Bomb, Super Idratante ed Effetto Relax, Con Acido Ialuronico e Lavanda, Per Pelli Stressate, Confezione da 5

Addio pelle a buccia d’arancia

Si pensa sempre – erroneamente! – che fare lo scrub rimuova anche l’abbronzatura. Nulla di più sbagliato: l’abbronzatura ”risiede” in uno stato più profondo rispetto all’epidermide che esterna che subisce la rimozione meccanica dello scrub. Anzi, fare lo scrub permette di eliminare le cellule morte dello strato esterno della pelle facendo risaltare l’abbronzatura ‘opacizzata’ dalle cellule morte. Inoltre, aiuta ad evitare peli incarniti e regala un effetto drenante e purificante. Sceglilo con i sali del Mar Morto come questo per un effetto pelle nuova assicurato.

PraNaturals Scrub Corpo Rivitalizzante ai Sali del Mar Morto

Gli eccessi di cibi salati e alcool hanno aumentato la ritenzione idrica? L’ideale è un trattamento urto come le bende anticellulite, da utilizzare nei punti critici come cosce, pancia e fianchi. Segui le indicazioni sulla confezione e rispetta i tempi di posa; finché non fa troppo freddo, sceglile ad effetto freddo come queste per ridare energia alle tue gambe!

Be Shape Bende Anticellulite, Drenanti - Trattamento Effetto Freddo ad azione Tonificante e Defaticante con Estratti 100% Naturali

Sempre rimandando in tema effetto freddo, Somatoline – un nome, una garanzia – propone una crema drenante per ridare tono alle tue gambe provate dal caldo. La costanza ti premierà.

Offerta Somatoline Somatoline SkinExpert, Drenante Gambe Cryogel Intensivo

Mani e piedi sempre curati

Poche cose fanno subito sembrare più curate come avere mani e piedi in ordine. Se hai trascurato la tua manicure e pedicure, con questo kit avrai tutti gli attrezzi del mestiere per mani e piedi perfetti: lime, buffer, spingi cuticole, raschietto, tronchesino e spazzola pulisci unghie.

Pelle delle mani secca e sensibilizzata, palmi desquamato, cuticole alzate per disidratazione? Neutrogena ha la maschera mani perfetta per te: azione urto ed effetto immediato.

Offerta Neutrogena Maschera mani effetto urto pelle secca

Sandali piatti, sabbia rovente e tacchi scomodi hanno messo a dura prova i tuoi piedi? La crema idratante Active Repair K+ di Scholl clinicamente testata, indicata per talloni scoloriti e con screpolature. Il suo utilizzo aiuta il processo di rinnovamento della pelle e crea una barriera per una riparazione della pelle più veloce con risultati fin dalla prima applicazione. Dopo 7 giorni la pelle appare liscia e levigata.

Offerta Scholl Crema per Talloni Screpolati Active Repair K+ Crema Idratante per Talloni con Cheratina, Assorbimento Rapido ed Effetto Duraturo

Integratori per mente e corpo

La stagione fredda è particolarmente impegnativa per il nostro sistema immunitario e un adeguato apporto di nutrienti è pertanto importante per favorire il nostro benessere mentale e fisico. Dopo l’estate, puoi recuperare le vitamine e i minerali di cui hai bisogno com gli integratori. CYB Multivitamins and Minerals, con 32 nutrienti tra vitamine, minerali e oligoelementi selezionati, è un integratore completo e aiuta a sostenere il sistema immunitario e nervoso e il metabolismo energetico.

Le vitamine B1, B12, il ferro e il magnesio assicurano il benessere sostenendo il metabolismo energetico mentre le vitamine A, B2, B3, il betacarotene e la Biotina contribuiscono a mantenere le mucose in salute, fortemente sollecitate durante la stagione fredda. Le vitamine C, E, D, B2, rame, manganese, selenio e zinco eliminano i radicali liberi e proteggono dallo stress ossidativo. Inoltre, le vitamine C, B1, B2, B3, B6, la biotina, il magnesio e il rame giocano un ruolo importante nel buon funzionamento del sistema nervoso.

Questo integratore è vegetariano, senza coloranti, glutine, lattosio e soia. Con 365 compresse per confezione, soddisfa il fabbisogno quotidiano di vitamine e sali minerali per 12 mesi. Approfitta dell’ottima qualità-prezzo per prenderti cura di te anche dall’interno.

CYB Complete your Body Multivitaminico Vitamine e Minerali - 365 Compresse

Se anche la tua mente fa fatica a riprendere il ritmo quotidiano e la concentrazione traballa, puoi aiutarti con un integratore adatto a tutta la famiglia che ti aiuterà ad affrontare con grinta ed energia gli impegni quotidiani.

Be-Total Mind Plus, Integratore Alimentare Vitamina B, con Glutammina,Supporto Stanchezza Mentale, Memoria e Concentrazione, per Adulti e Bambini 6+, 20 bustine

