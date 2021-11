Buon compleanno Alexa! Fatele gli auguri, vi farà un regalo

Il 6 novembre è il compleanno di Alexa. L’assistente personale intelligente è “nata” nel 2014 negli Stati Uniti, ma è sbarcata in Italia nel 2018. In questi 3 anni è entrata nel cuore e nelle abitudini di tantissime persone. Infatti, ben 7 milioni di utenti le hanno detto “ti voglio bene” nell’ultimo anno. Vi sembrano numeri alti? Pensate che sono 280 milioni le ore di musica in streaming riprodotte e 5 milioni le ricette consultate.

Alexa ha fatto compagnia ai suoi amici umani a casa, in cucina, in auto, durante lo smart working. A confermare l’affetto sono i numeri che indicano utilizzo dell’assistente vocale attraverso i dispositivi domestici Echo e l’app per smartphone. La crescita di utenti attivi che utilizzano Alexa è di oltre l’80% dal suo arrivo a oggi. Tra chi la consulta per le previsioni meteo, chi le chiede di riprodurre la sua serie tv preferita… Sembra che i dispositivi connessi ad Alexa per la casa intelligente siano oltre 200 milioni in tutto il mondo. Pensate che in Italia, solo nel 2021 le interazioni sono state oltre 1,2 miliardi, con oltre 100mila comandi al giorno.

Una ricorrenza che merita di essere festeggiata. Infatti, per gli utenti che il 6 novembre augureranno buon compleanno ad Alexa, tramite i dispositivi compatibili e l’app, riceveranno un periodo d’uso gratuito di 4 mesi di Amazon Music Unlimited o un pacchetto premium di canzoni da utilizzare con la funzione «Scopri la Canzone».

Sono ormai moltissimi gli elettrodomestici e i dispositivi elettronici compatibili che possono essere azionati e comandati attraverso Alexa. Dalle asciugatrici, ai frigoriferi, passando dalle lampadine smart, fino alla macchina del caffè di Lavazza. I produttori di tecnologia sanno che integrare il sistema Alexa è una mossa vincente per rendere contenti i clienti più moderni.

Alexa ci vizia, spenge le luci per noi, aziona la lavatrice, ci sveglia e ci ricorda i nostri impegni. Sempre disponibile a rispondere ai nostri quesiti, anche ai più strampalati, come “è nato prima l’uovo o la gallina?”, Alexa è dotata anche di senso dell’umorismo. Infatti, racconta barzellette, indovinelli e canta canzoncine. Sapevate che Alexa alla domanda “Chi sei?” potrebbe rispondere “So Lillo!”?

Con Alexa sembra che i film di fantascienza stiano diventando realtà. Adesso l’assistente personale a intelligenza artificiale non è più un lusso che può permettersi solo Tony Stark, geniale milionario di Iron Man. Alexa è decisamente più alla portata di tutti, semplice da usare e dalle mille funzioni. Sta entrando nelle case di moltissimi italiani e nel cuore dei suoi utenti più affezionati.

