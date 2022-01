L’agenda giornaliera e smart da riutilizzare all’infinito

Conoscete già i taccuini Rocketbook? Non si tratta di quaderni classici o dalla copertina decorata, la loro bellezza va oltre. Sembrano normali agendine, di quelle che si trovano tra i ripiani dei negozi di cancelleria, ma in realtà sono prodotti proiettati verso il futuro, più sostenibili a livello ambientale, comodi e pratici. Ebbene, ogni taccuino Rocketbook è intelligente e riutilizzabile all’infinito. Perfetto come agenda giornaliera, diario per studenti, taccuino di lavoro, per gli appunti, gli impegni e le idee da annotare e molto altro ancora.

Il taccuino Rocketbook consente di risparmiare carta e evitare sprechi, per uno stile di vita più green e consapevole. Non solo lo si può utilizzare con penna e carta, come ogni quaderno, ma si collega al cloud utilizzando del dispositivo mobile. Cosa significa? Che basta scrivere, scansionare sullo smartphone il contenuto per averlo salvato sui dispositivi in modo sicuro e permanente. Così si possono cancellare le pagine utilizzando un panno e dell’acqua, per avere un quaderno nuovo e pronto da riscrivere e tutti gli appunti salvati su smartphone e computer.

Rocketbook Fusion il quaderno riutilizzabile Il taccuino riutilizzabile che permette di digitalizzare i propri appunti

L’applicazione Rocketbook utilizza una visione computerizzata sofisticata per trasferire in modo istantaneo le note ai servizi cloud più diffusi, per un utilizzo semplice e immediato. Ogni agenda è dotata di 42 pagine, confezionate con 7 diversi modelli diversi, per adattarsi ai bisogni e allo stile di ciascuno. I diversi modelli e formati di quaderno versatili e pensati per aiutare a pianificare, organizzare e rimanere concentrati sul lavoro. Potete scegliere il taccuino più adatto a voi, in base alle vostre preferenze abitudini.

Avere uno spazio per segnare i propri pensieri, le idee, è utilissimo per mettere in ordine la mente. Inoltre, avere un’agenda dove segnare impegni, appuntamenti e obiettivi è indispensabile non perdersi nessuna occasione e pianificare in modo semplice la propria giornata.

Rocketbook Flip Block il blocco per appunti smart Il blocco appunti A4 Nero riutilizzabile che non finisce mai

I prodotti Rocketbook sono davvero la svolta. Possono essere riutilizzati, in modo da poter smettere di usare gli altri taccuini di carta e salvare gli alberi e anche risparmiare soldi. Inoltre, se abbinato all’inchiostro Pilot FriXion, le pagine del quaderno possono essere pulite con acqua e un panno in modo ancora più semplice e pratico. Da avere per questo 2022.

Rocketbook Core il taccuino che si usa all'infinito Il taccuino riutilizzabile che si pulisce con un panno e dell'acqua, per scrivere e riscrivere