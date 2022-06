Addio piastra: abbiamo trovato l’accessorio per la piega perfetta

Fonte: iStock Piega perfetta con un prodotto naturale

Le celebrità non ne possono fare a meno, le instagrammer le adorano e i parrucchieri le consigliano: le federe di seta sono il segreto per avere capelli perfetti e cominciare nel modo migliore la giornata.

Con questo prodotto possiamo dire addio ai capelli arruffati appena sveglie, ma soprattutto possiamo mettere definitivamente nel cassetto piastre e phon.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram

Il consiglio di bellezza numero uno: la federa in seta

Lisce e piacevoli al tatto, le federe in seta danno un tocco di eleganza al letto, ma soprattutto sono uno strumento di bellezza del tutto naturale, efficace sia sulla pelle che sui capelli.

La seta aiuta a trattenere l’umidità soprattutto quando parliamo di capelli ricci, più inclini a rompersi. Inoltre, è in grado di mantenere la temperatura sempre uguale rendendo più freschi i capelli ed evitando la sudorazione notturna.

Non vedi l’ora di provarle e svegliarti finalmente con la chioma perfetta? Tra gli articoli che consigliamo troverai di sicuro quello che fa al caso tuo.

Capelli lisci e morbidi con la federa Jasmine Silk

Kourtney Kardashian è una delle principali fan delle federe di seta tanto da non rinunciarci mai nemmeno quando viaggia. L’imprenditrice americana, ama risvegliarsi con una pelle fresca e riposata e senza il fastidioso effetto crespo dei capelli, proprio come riesce a fare la federa Jasmine Silk. È realizzata al 100% in seta Charmeuse, senza cuciture e con una qualità garantita dalle 19 momme. Questo prodotto dà sollievo dal prurito della pelle, ma è anche un perfetto antirughe per prendersi cura della cute.



Federa Jasmine Silk Capelli sempre lisci e morbidi

Qualità superiore e sonno ristoratore grazie alla federa Dreamzie

Chiome setose e morbide non saranno più soltanto un sogno, ma la realtà grazie alla federa Dreamzie. Il prodotto è realizzato in seta di gelso e ha uno spessore di 19 momme: è la scelta perfetta per chi vuole ridurre la caduta dei capelli e renderli più semplici da pettinare la mattina. La federa evita che durante la notte ci sia un eccessivo attrito dei capelli, inoltre le proteine e gli aminoacidi della seta di gelso hanno un effetto anti-età sulla pelle.



Offerta Federa in seta Dreamzie Grande qualità e sonno ristoratore

La federa Lilysilk per un trattamento efficace e low-cost

Per prendersi cura dei propri capelli non bisogna spendere una fortuna, ma ci si può affidare alla federa Lilysilk: in seta di gelso e con 19 momme di spessore, è traspirante e morbida. Naturale al 100%, trattiene l’umidità e al risveglio rende i capelli più districabili. Ha anche un effetto anti-invecchiamento e minimizza le rughe del viso.



Offerta Federa Lilisilk Trattamenti efficaci e low-cost

Capelli più giovani e in salute con la federa Zimasilk

La produzione di sebo mette a rischio la salute dei capelli e il loro aspetto, ma con la federa Zimasilk la chioma potrà finalmente “respirare” e apparire in tutta la sua lucentezza. La seta di gelso, considerata una delle migliori al mondo, nutre i capelli con le sue proteine e aminoacidi, per un risultato d’effetto anche sulla pelle.



Ideale per i capelli ricci ma non solo: federa Yanibest

I capelli ricci sono difficili da domare, ma esiste un valido alleato, del tutto naturale e che non stressa la chioma: la federa Yanibest è realizzata in seta di gelso e con uno spessore di 22 momme, due caratteristiche che rendono il sonno e il risveglio piacevoli, aiutando i capelli a rimanere morbidi, idratati e senza nodi.



Federa Yanibest La soluzione ideale per i capelli ricci