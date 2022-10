Addio effetto lucido: il segreto arriva da Tik Tok e costa pochissimo

Fonte: iStock Il rullo alla pietra vulcanica elimina l'effetto lucido

Tra il lavoro e gli impegni della giornata, capita spesso di controllare il make up e l’ultima cosa che si vuole vedere è lo spiacevole effetto lucido. Per dire addio alla pelle oleosa che tende a ungersi il rimedio ideale è Revlon Volcanic Roller. Il rullo per il viso, amato anche da Rose Siard, la make up artist che condivide i suoi segreti su Tik Tok, grazie alla pietra vulcanica ti regala un effetto opacizzante con una sola passata a un prezzo contenuto. Il tool assicura una pelle impeccabile a meno di 10 euro.

Offerta Revlon Volcanic Roller Il rullo per viso che rende la pelle opaca grazie alla pietra vulcanica

Pelle opacizzata in pochi secondi

La pelle grassa o mista è un problema che accomuna tantissime donne tra i 15 e i 45 anni, lo sa bene Rose Siard che in un video postato su Tik Tok – e diventato immediatamente virale – mostra come il rullo Revlon Volcanic Roller inserito nella sua skincare routine le garantisce un immediato effetto opacizzante in grado di assorbire il sebo in eccesso. Devi solo farlo rotolare sulla zona T (l’area formata dalla fronte e il naso) o in quelle aree del viso che ne hanno più bisogno. Il segreto del rullo sta tutto nella pietra vulcanica, efficace contro la pelle oleosa che tende a diventare lucida.



Per ottenere lo stesso effetto di Rose Siard devi solo aprire il tappo e utilizzare il rullo sul viso ovunque vuoi perché la confezione piccola e compatta può essere facilmente messa in borsa e portata con te per realizzare piccoli ritocchi anche più volte nella stessa giornata. Sì, perché Revlon Volcanic Roller è efficace non solo sulla pelle pulita, ma anche sul make up finito senza rovinarlo.



Inoltre, il tool è perfetto se vuoi concederti una piccola coccola tra un impegno e l’altro della giornata perché quando lo farai scorrere sulla pelle ti darà una piacevole sensazione di un mini massaggio al viso. Un ottimo modo per essere sempre impeccabile e ricaricare le energie per affrontare la giornata.

Puoi utilizzarlo tutte le volte che vuoi

La make up artist Rose Siard nel video pubblicato su Tik Tok, dopo averlo provato sul viso e visto i risultati, ha confessato di non poter fare più a meno di questo prodotto e non è l’unica ad apprezzare i risultati del rullo. Molte persone che lo hanno acquistato hanno affermato di averlo inserito ormai nella loro beauty routine quotidiana e di portarlo sempre con loro in borsa per effettuare ritocchi al make up nel corso della giornata ed essere sempre perfette.

Quello che colpisce la make up artist e chi lo ha provato non è solo il risultato immediato, ma anche la facilità con cui si può pulire la pietra vulcanica. Infatti, è sufficiente ruotare l’anello di bloccaggio attorno alla pietra in senso orario per sbloccarla e rimuoverla. Una volta lavata con acqua tiepida e un detergente delicato non devi fare altro che lasciarla asciugare e inserirla sul supporto, pronta per un nuovo utilizzo.

Revlon Volcanic Roller, poi, é pensato non solo per rispettare la nostra pelle, ma anche l’ambiente. A differenza delle salviette assorbenti monouso, il rullo può essere utilizzato più volte consecutive e avere un aspetto sempre al top!

