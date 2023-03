L’acqua micellare usata da Meghan Markle è una coccola per la pelle. E costa pochissimo

Fonte: IPA

L’acqua micellare usata da Meghan Markle è una straordinaria coccola per la pelle e costa solo 11,79 euro. Un segreto di bellezza che la moglie di Harry sfrutta per avere un incarnato sempre perfetto e sanissimo. Si tratta infatti di un prodotto che consente di detergere il viso in modo rapidissimo, eliminando impurità, tracce di sebo e make up in una sola passata e senza alcun bisogno di risciacquo.

L’acqua micellare preferita da Meghan Markle

Meghan Markle ha una vera e propria passione per i prodotti beauty e cura in modo quasi maniacale la sua skincare. A 41 anni l’ex reale d’Inghilterra ha una pelle del viso compatta, fresca e priva di imperfezioni. Merito anche dell’acqua micellare, un prodotto che non manca mai nel suo beauty case. In particolare Meghan usa una soluzione di Bioderma, studiata per le pelli sensibili e con una formulazione ultra delicata.

Si tratta di un’acqua micellare realizzata prendendo ispirazione dalla struttura dei lipidi cutanei, ideale per preservare il film protettivo naturale della pelle. Ha un pH fisiologico di 5.5 e rispetta l’equilibrio della pelle, mantenendola in salute. La formulazione contiene dell’acqua altamente purificata e un complesso di zuccheri biomimetici che permettono di prevenire le infiammazioni.

Consente di eliminare le impurità della pelle e le particelle inquinanti. Lenisce l’epidermide, mantenendo il suo equilibrio naturale, inoltre è l’ideale per rimuovere il trucco, anche dagli occhi. Senza risciacquo o profumo, ha un alto livello di tollerabilità.

Meghan Markle usa questa acqua micellare la mattina e la sera, pulendo la pelle del viso in profondità e creando un’utile barriera che impedisce agli inquinanti di penetrare, provocando ipersensibilità. Per usarla al meglio fai come lei. Prima di tutto impregna con l’acqua micellare un batuffolo di cotone, poi usalo per detergere il viso, rimuovendo il make up anche dagli occhi. Il bello? Non necessita del risciacquo, dunque dopo averlo passato sull’epidermide hai terminato già la tua routine di bellezza.

Perché usare l’acqua micellare

L’acqua micellare è un prodotto cosmetico efficacissimo e amato da tantissime star come Meghan Markle. A base acquosa, è super delicato ed è adatto a qualsiasi tipo di pelle, in particolare per quelle più sensibili. Non contiene agenti chimici, alcool o sapone e la sua azione è basata sulla famosa tecnologia micellare. La formulazione infatti prevede la presenza delle micelle e dell’acqua, oltre a sostanze idratanti e lenitive. In più riunisce in un unico prodotto le proprietà di un tonico e di un latte detergente.

Ma cosa sono le micelle? Si tratta di tensioattivi che creano delle piccole sfere, unendosi. Questi agglomerati vanno a legarsi con il grasso cutaneo e le impurità che si trovano sulla pelle, rendendo più semplice la loro rimozione. La loro conformazione, inoltre, è garanzia di un’azione delicata ed emolliente.

L’acqua micellare consente struccare, detergere e idratare con un unico gesto. Pulisce in modo efficace e in profondità, ma senza andare a incidere in alcun modo sulla barriera idrolipidica naturale. Questo perché la formulazione regolarizza al massimo la produzione di sebo e non è aggressiva in caso di pelli acneiche, grasse o miste.

