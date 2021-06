Accessori yoga e meditazione: gli indispensabili per praticare

editato in: da

Dottrina dalle antichissime radici, oggi lo yoga è ormai una pratica molto comune anche nel mondo occidentale, che viene utilizzata per rilassare il corpo e svuotare la mente, acuendo la coscienza e le sensazioni. È una vera e propria disciplina, che permette di raggiungere un profondo stato di meditazione e ci riconnette con il nostro io più vero. Per questo motivo, è importante praticarla nella maniera corretta, così da ottenerne tutti i benefici.

Il primo passo per poterci dedicare allo yoga consiste nell’avere a portata di mano tutti quegli accessori utili per praticare la disciplina con semplicità e comodità: dall’abbigliamento agli attrezzi per eseguire determinate posizioni, ecco quali sono i prodotti assolutamente indispensabili per poterci poi concentrare unicamente sulla respirazione e sulla meditazione.

Tappetino per yoga

Disporre di un buon tappetino è il primo passo per avvicinarci allo yoga. È importante che sia realizzato in ottimo materiale, per rendere più confortevole la pratica di ogni esercizio, anche quelli più difficili. Un tappetino in gomma è senza dubbio la scelta migliore, perché si tratta di un materiale antiscivolo che permette una maggiore stabilità e aderenza al pavimento. Meglio ancora se il rivestimento antiscivolo caratterizza anche la parte superiore del prodotto, così da garantire la massima sicurezza nel praticare le posizioni più ardimentose.

Alcuni tappetini hanno impressa una particolare grafica che aiuta nella pratica dello yoga, trasformandosi così in veri e propri alleati anche per le principianti. Le linee guida incise nella parte superiore permettono di allineare il corpo nella maniera corretta e di mantenere la migliore postura durante le sessioni di meditazione, così da poter sfruttare al meglio tutti i benefici di questa disciplina, garantendo un’ottima esecuzione e una miglior precisione nei movimenti.

Tappetino per yoga Fair Soul Dotato di linee guida per ottenere il massimo dagli esercizi di yoga, è un vero alleato per gli amanti della disciplina

Offerta Tappetino per yoga Dustgo L'accessorio indispensabile per chi è alle prime armi nello yoga

Offerta Tappetino per yoga Timker Realizzato in colori brillanti, è un comodissimo tappetino per dedicarsi allo yoga e alla meditazione

Blocchi per yoga

Alcune posizioni sono particolarmente difficili da eseguire, soprattutto se non siamo più così elastiche e flessibili come un tempo. Lo yoga richiede concentrazione e dedizione, ma anche un costante miglioramento nell’espressività del nostro corpo che si traduce proprio con una flessibilità sempre maggiore. Tuttavia, per poter raggiungere questo obiettivo è importante fare attenzione a non esagerare: dobbiamo seguire i nostri ritmi e permettere al corpo di allungarsi poco alla volta, senza sforzi eccessivi.

I blocchi per lo yoga sono lo strumento ideale per avvicinarci a questa disciplina nella maniera migliore: ci aiutano ad eseguire correttamente anche le posizioni più complicate, senza stressare troppo le articolazioni e i muscoli. E con il loro utilizzo vedremo la nostra pratica migliorare giorno dopo giorno, adeguandoci ai tempi del nostro corpo per evitare di arrecargli sofferenza.

Blocchi yoga in schiuma Set composto da due blocchi in schiuma EVA e una cinghia per yoga, così da poter eseguire nella maniera corretta anche le posizioni più difficili

Blocchi yoga in sughero Ideali per principianti ed esperte, i blocchi in sughero sono funzionali e versatili

Blocchi yoga in legno Realizzati in bambù riciclato e biodegradabile, i blocchi in legno riducono la nostra impronta ecologica

Yoga Wheel

Come abbiamo visto, lo yoga aiuta a migliorare notevolmente la nostra postura, rendendoci più elastiche e flessibili. Tuttavia, si tratta di un lungo processo nel quale dobbiamo assecondare il nostro corpo, senza praticare sforzi eccessivi: per questo sono disponibili in commercio alcuni accessori che rendono più facile l’esecuzione delle varie posizioni. La Yoga Wheel è una ruota di sostegno che, grazie alla sua forma circolare, si adatta perfettamente a numerosi esercizi e apporta molti benefici al nostro organismo.

Questo accessorio migliora la stabilità del corpo durante la pratica delle posizioni che richiedono un buon equilibrio, aiutandoci nel contempo a scaricare il peso sulla ruota per non sforzare eccessivamente muscoli e articolazioni. La Yoga Wheel è un vero alleato per la schiena: una volta posizionata tra le scapole, permette di avere una più ampia apertura della gabbia toracica e delle spalle, ma effettua anche un massaggio su tutta la colonna vertebrale, alleviando le tensioni e i dolori accumulati durante la giornata.

Offerta Yoga Wheel in ABS Comoda e resistente, la Yoga Wheel è corredata di una pratica guida contenente 16 esercizi ottimi anche per le principianti

Kit per lo yoga Questo set contiene una Yoga Wheel, due blocchi in schiuma, una cinghia elastica e un anello: l'ideale per chi si avvicina alla pratica per la prima volta

Yoga Wheel in sughero Realizzata in materiali ecosostenibili, la ruota in sughero è antiscivolo e dermoprotettiva: ottima per l'ambiente e per il nostro benessere

Calzini antiscivolo

La scelta dell’abbigliamento è fondamentale, nella pratica dello yoga. Tutto ciò che indossiamo deve essere comodo e pratico, così che il nostro corpo sia libero di muoversi senza costrizioni e, al contempo, nella massima sicurezza. Per questo motivo dobbiamo prestare particolare attenzione nell’acquisto di prodotti realizzati con materiali di ottima qualità, che garantiscano il miglior supporto e lascino respirare la pelle.

Nello yoga, l’equilibrio riveste un ruolo molto importante: ogni posizione richiede concentrazione e stabilità, quindi è bene indossare calzini antiscivolo che ci permettano di avere una maggiore aderenza al suolo – soprattutto se non facciamo uso di tappetino. Meglio inoltre optare per calzini in cotone, che hanno un’ottima traspirabilità e sono molto più igienici, lasciando i piedi asciutti e prevenendo il contatto con superfici potenzialmente sporche.

Calzini antiscivolo per yoga Realizzati in cotone di alta qualità, questi calzini permettono di muoversi in tutta sicurezza

Calzini antiscivolo con cinturino elastico Il cinturino elastico a croce dona maggior confort alle calze e le rende più funzionali, impedendo loro di scivolare sotto il tallone

Offerta Calzini antiscivolo senza dita Il design di questi calzini permette di godere della comodità del cotone sulla pelle e di avere maggiore contatto con il suolo, grazie all'assenza delle dita

Pantaloni da yoga

Proprio come per i calzini, anche nella scelta dei pantaloni da indossare durante la pratica è importante prestare molta attenzione. Il primo accorgimento consiste nell’optare per il materiale migliore: il cotone e le fibre naturali in genere evitano una sudorazione eccessiva e rendono l’abbigliamento più confortevole – oltre che più igienico. Anche il colore del tessuto può rivelarsi un elemento da non sottovalutare: le tinte neutre rendono più facile lasciarsi andare alla meditazione, meglio quindi preferirle ai colori più vivaci.

Sui pantaloni da yoga c’è una vasta scelta, e saranno le nostre particolari esigenze a stabilire quali sono i modelli migliori verso cui orientarci. Leggings, pantaloncini corti o pantaloni a zampa, con vita alta o vita bassa: ciascuno di essi ha dei lati positivi e degli svantaggi, quindi dobbiamo optare per quelli che maggiormente fanno al caso nostro, sulla base dell’attività che preferiamo praticare.

Leggings per yoga I leggings permettono una maggior aderenza dell'indumento al corpo, garantendo la massima comodità anche nei movimenti più dinamici

Pantaloni a zampa Aderenti sulla vita e più ampi sulla gamba, questi pantaloni sono l'ideale per la meditazione e le posizioni yoga più statiche

Pantaloncini per yoga Comodi e leggeri, i pantaloncini corti sono la scelta migliore per l'estate

Cuscino per meditazione

La meditazione è una pratica strettamente legata allo yoga, che ci permette di allentare lo stress e le tensioni della vita quotidiana, apportando nel contempo numerosi benefici. Imparare a svuotare la mente e raggiungere il nostro io più profondo è una tecnica che richiede molta concentrazione, ed è per questo che occorre assicurarsi il maggior confort possibile durante la sua esecuzione, così da evitare fastidiosi doloretti che possano minare l’intero esercizio.

I cuscini da meditazione sono l’ideale per garantire la postura corretta e alleviare il peso del corpo, lasciandoci libere di pensare unicamente alla respirazione. Alcune posizioni per la meditazione possono richiedere infatti un supporto aggiuntivo, affinché la schiena e le gambe non ne risentano. In commercio esistono cuscini di diverse forme e altezze, ciascuno dei quali presenta specifici vantaggi: non dobbiamo far altro che scegliere quello più adatto alle nostre esigenze.

Cuscino Zafu da meditazione Il cuscino rotondo è la scelta più comune per la meditazione, ed è regolabile in altezza

Cuscino a mezzaluna La forma di questo cuscino lo rende ideale per chi ha problemi di circolazione e non vuole affaticare le gambe

Tappetino Zabuton Il tappetino imbottito è ottimo per le sessioni prolungate, ed è comodissimo da portare con noi per fare meditazione all'aperto

Diffusore di oli essenziali

Anche l’ambiente che ci circonda ha grande importanza nello yoga e nella meditazione. Per rilassarci completamente, dobbiamo scegliere un luogo protetto da rumori e luci intense, così da rendere più facile liberare la coscienza e scivolare sempre più a fondo dentro noi stesse. In quest’ottica, possiamo ricorrere anche all’aromaterapia.

Un buon diffusore di oli essenziali rende l’atmosfera più rilassante, combinando allo stesso tempo i benefici che le erbe hanno sul nostro organismo. Ad esempio, la lavanda allontana lo stress e allevia l’ansia, rendendo più facile lasciarsi andare alla meditazione, mentre il cedro atlantico migliora la connessione con il nostro io e aumenta la propensione alla contemplazione.

Diffusore a ultrasuoni Grazie alla tecnologia ad ultrasuoni, questo diffusore di oli essenziali umidifica e rinfresca l'aria

Offerta Diffusore con telecomando Oltre ad essere facilmente impostabile, il diffusore è dotato di un comodo telecomando per attivarlo a distanza

Offerta Diffusore con set di oli essenziali Il design accattivante e il set di oli essenziali rendono questo diffusore un'ottima idea regalo