Cambio di stagione: gli oggetti che ti aiutano ad affrontarlo senza stress

editato in: da

L’arrivo della primavera è sempre un momento di gioia e di rinascita, ma anche il cambio di stagione, come tutti i cambiamenti, può creare qualche difficoltà. Non facciamoci cogliere impreparate allora: prendiamoci cura di noi e della nostra casa, che tanto abbiamo vissuto, amato e odiato, negli scorsi mesi con rinnovate energie, per ripartire con il piede giusto.

La casa: decluttering e cambio dell’armadio

Per chi non l’avesse già fatto negli scorsi mesi, il cambio di stagione è sicuramente un’occasione per dedicarsi al cambio dell’armadio e contemporaneamente, fare un po’ di decluttering che tanto giova agli spazi delle nostre case e al benessere mentale. Via libera quindi ad organizer per l’armadio e soluzioni smart salvaspazio, guidate dallo spirito di Marie Kondo che ci intima a liberarci del superfluo, perché fare ordine negli spazi che abitiamo aiuta a fare ordine (un po’) anche dentro di noi.

Potrebbe interessarti anche: Come organizzare l’armadio: strategie e consigli utili

Riscoprire il giardino

Primavera è sinonimo di riscoperta della natura: cresce la voglia di passare del tempo all’aria aperta e godere degli spazi domestici outdoor, per le più fortunate un bel giardino, per le altre balconi e terrazzi. Per le amanti della cucina, si apre anche la stagione dei barbecue in famiglia; per chi invece ha il pollice verde o preferisce godere di (meritatissimi!) momenti di relax non possono mancare accessori per grigliare, amache e sdraio per prendere il sole.

Potrebbe interessarti anche: Come arredare il terrazzo anche se hai poco budget

Gli accessori beauty e benessere per fiorire

Non solo casa: la primavera è il momento perfetto per prendersi cura di sè, per prepararsi a vivere l’estate piene di energie e in armonia con il nostro corpo. Ogni accessorio di benessere o prodotto beauty può diventare parte di un rituale di bellezza rigenerante che oltre ad avere un impatto positivo sul corpo, riuscirà a donare serenità e confidenza. Perché tutto ciò che ci aiuta a prenderci cura di noi stesse e a volerci bene è un investimento sul nostro benessere emotivo e psicologico.

L’ultimo gadget è l’ideale per chi in questo periodo fa fatica a dormire: spesso il cambio di temperatura manda in crisi il nostro ritmo circadiano. Questo metronomo luminoso è proprio l’alleato da tenere sul comodino per abbandonarsi beatamente al meritato riposo.