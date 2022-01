5 Accessori economici per personalizzare la tua postazione di lavoro

Stai seduta alla tua scrivania tutto il giorno, ogni tanto ti alzi per prendere l’acqua, per andare in bagno, ma per la maggior parte della giornata sei seduta davanti al computer. La postazione lavorativa in ufficio o a casa è il luogo in cui passi più tempo durante la settimana, quando le giornate sono fitte di impegni e di lavoro, diventa anche il luogo in consumi la colazione o il pranzo. Per queste ragioni puoi, anzi dovresti, personalizzarla e decorarla per renderla più funzionale e piacevole.

Non serve nessun budget esagerato per apportare delle semplici modifiche o miglioramenti alla tua postazione di lavoro, bastano pochi strumenti e accessori per organizzare lo spazio al meglio e permetterti di trovare subito quello che cerchi.

Come personalizzare la tua postazione di lavoro

Alcuni degli accessori che puoi considerare per personalizzare la tua scrivania, sono:

un organizer per la scrivania;

un tappetino multifunzionale;

un portapenne capiente;

uno scalda bevande;

un porta documenti;

un supporto per il pc portatile.

Queste sono solo alcune delle tipologie di accessori che puoi acquistare per organizzare la tua postazione di lavoro, puoi anche decidere di decorarla e aggiungere una pianta grassa, delle cornici con delle foto, delle lucine per rallegrarla.

Accessori per personalizzare la tua postazione di lavoro

Le possibilità sono veramente infinite, noi abbiamo selezionato cinque accessori utili per personalizzare e rendere più funzionale la tua scrivania. Li trovi tutti su Amazon.

Portapenne per scrivania, multifunzionale

Portapenne per scrivania Accessorio multifunzionale per organizzare gli accessori indispensabili

Il portapenne che abbiamo scelto è composto da otto contenitori per riporre penne, evidenziatori, pennarelli, il bello di questo accessorio è che i contenitori sono inclinati e questo permette una totale visibilità di tutti gli accessori riposti. Inoltre, questo organizer è estremamente compatto ed è composto da un totale di cinque elementi, che puoi combinare secondo i tuoi desideri.

È disponibile in quattro colori tra cui scegliere: rosa, blu, verde, beige, per adattarsi a stili diversi.

Tappetino scrivania

Tappetino per la scrivania Utile per proteggere il tavolo, dona colore e luce, rallegrando il tuo spazio di lavoro

Il tappetino per la scrivania è imprescindibile, soprattutto quando hai una bella scrivania che non vuoi rovinare. Protegge, infatti, il tavolo in vetro o in legno da graffi, macchie e schizzi di qualsiasi natura.

È disponibile in tre dimensioni diverse e in diversi colori e oltre ad essere utile è anche bello da vedere, aggiunge colore e luce alla scrivania.

Organizzatore scrivania

Organizzatore da scrivania a ponte La struttura a ponte permette di non occupare spazio vitale, utile se hai poco spazio.

L’accessorio di Cybernova è ottimo se hai una postazione molto piccola, ma devi comunque organizzare il tuo materiale.

Non prende spazio, perché la sua struttura a ponte consente di posizionarlo sopra la tastiera e può contenere: cellulare, biglietti da visita, penne, sticky notes, forbici e tutto quello di cui hai bisogno a portata di mano.

Con questo organizer puoi dire addio alla scrivania disordinata, il poco spazio non è più un alibi valido.

Scalda tazza usb

Scalda tazza usb Scalda tazza dalla forma simpatica e divertente, utile per mantenere al caldo le bevande.

Probabilmente non è un accessorio indispensabile, ma quante volte ti è capitato di preparare una tisana o un tè e ricordartene quando è ormai freddo e imbevibile? Lo scalda tazze da scrivania ti evita questo antipatico inconveniente.

Questo proposto da Legami è a forma di biscotto e ti consente di tenere in caldo tutte le bevande, lo trovi disponibile anche con altri soggetti.

Organizer da scrivania a forma di ventaglio

Organizer a forma di ventaglio Classificatore di fogli e documenti che sfrutta lo spazio in verticale.

Avere fogli volanti non è una buona strategia per essere produttivi e lavorare efficacemente, per questo un classificatore per contenere fogli, documenti, quaderni è estremamente necessario per lavorare meglio.

Tra i tanti disponibili, abbiamo selezionato questo che ci ha colpito per la sua forma compatta a ventaglio perché sfrutta lo spazio in verticale, consentendoti di archiviare il tuo materiale senza rubare troppo spazio ad altre cose necessarie.