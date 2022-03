Accessori da cucina: hai tutto quello che serve? Scopriamolo insieme

Sono talmente utili, che definirli semplicemente “accessori cucina” può essere davvero riduttivo. Vediamo insieme quali sono quegli oggetti che dovresti assolutamente avere nella tua cucina.

Accessori cucina: perché dovresti averli

Chi ama trascorrere molto tempo tra i fornelli, potrà confermarlo: gli accessori cucina sono prodotti utilissimi capaci di rendere più semplice e giocoso il tempo trascorso tra i fornelli.

L’oggettistica per cucinare in commercio è talmente numerosa che riuscire a fare una scelta delle cose da avere assolutamente può essere molto difficile, soprattutto se non si ha molto spazio a disposizione. Tuttavia, ogni accessorio cucina ha una sua funzione ed utilità ben precisa che va al di là del suo aspetto estetico: non dobbiamo scegliere oggetti per la cucina solo perché belli ma, soprattutto, perché utili.

Ecco quindi alcuni articoli per cucina molto utili, acquistabili anche online, che dovresti avere a disposizione non solo per la loro bellezza, ma soprattutto per la loro utilità. Molti di questi prodotti, infatti, renderanno la gestione culinaria e della cucina più organizzata e di conseguenza pratica. Vediamo di cosa si tratta.

Porta – taglia rotoli

Fra gli accessori per cucina che non dovrebbero mai mancare nella nostra casa troviamo sicuramente la taglia rotoli, un elemento insostituibile che contiene la carta cucina, la carta forno, i fogli di alluminio o la pellicola da cucina. Questo oggetto, apparentemente banale, permette in realtà di avere tutti questi prodotti sempre a portata di mano (funzione molto utile dal momento che vengono utilizzati di frequente) e riposti con un certo ordine. Inoltre, grazie alla sua particolare forma, può essere fissato a muro o nascosto dentro un’anta della cucina liberando spazio dai ripiani.

Filtro per lavello

Un filtro per lavello dovrebbe essere un articolo per la cucina presente in ogni abitazione. Nelle pentole e nei piatti, talvolta, rimangono residui di cibo che possono accidentalmente finire nello scarico causando cattivi odori e fastidiosi ingorghi. Un semplice filtro per lavello, che ha dei costi molto contenuti, eviterà questi problemi. Hai dubbi sulla misura corretta da acquistare? Se i modelli in acciaio devono essere scelti con cura a causa delle diverse dimensioni disponibili, quelli in silicone si adattano ad ogni scarico rendendo la scelta semplice.

Contenitori alimentari ermetici

Fra gli accessori per la cucina non possono mancare i contenitori ermetici, una vera salvezza per l’ordine della dispensa e lo spreco di cibo. La pasta e le farine dovrebbero essere sempre riposte in contenitori ermetici per alimenti per una conservazione ottimale. Questa buona abitudine permette di evitare l’odioso problema delle “farfalline della dispensa“, difficili da debellare e causa di grandi sprechi di cibo. Gli alimenti contaminati infatti devono essere gettati via.

Nei contenitori ermetici possono essere conservati tutti quei prodotti a base di farina come il pan grattato, la pasta, le farine stesse, i biscotti ed altri alimenti secchi proteggendoli dalle farfalline e dal contatto con l’aria. Se scelti con cura ed attenzione, possono anche rendere la dispensa ordinata e armoniosa: meglio quindi acquistarne diversi set della stessa tipologia per ottenere una dispensa da fare invidia.

Echo Show

Per chi è “cintura nera” tra i fornelli o, al contrario, ama preparare ricette sempre nuove, Echo Show di Amazon potrebbe essere un prodotto che farà svoltare in cucina. Oltre alle numerose funzioni integrabili (comando delle lampadine, comando degli elettrodomestici, video chiamate e molto altro ancora) possiamo sfruttare questo dispositivo per seguire la preparazione di numerose video ricette. Se ami sperimentare in cucina saprai molto bene che seguire una nuova ricetta dal proprio smartphone non è il massimo della comodità. Con Echo Show puoi superare questo ostacolo, ottenendo tante altre funzionalità utili (non solo in cucina).

Set di coltelli da cucina

Può sembrare banale, ma avere a disposizione fra gli accessori della cucina un buon set di coltelli può fare una grande differenza. Ogni alimento, infatti, necessita di una specifica lama per essere tagliato alla perfezione e senza fatica. Il coltello dedicato al taglio del pane, per esempio, ha una lama seghettata mentre quello per tagliare e sminuzzare le verdure ha una lama liscia e molto affilata. Avere quindi a disposizione un buon set di coltelli da cucina renderà la preparazione dei cibi semplice, veloce e meno faticosa.

Carrellino salvaspazio

Se lo spazio in cucina non è mai abbastanza, possiamo sfruttare i carrelli portaoggetti per cucina posizionandoli nei piccoli spazi che rimangono fra il frigo e la cucina, o fra la i mobili della cucina e la parete.

In un carrello portaoggetti da cucina possiamo tenere in modo ordinato spezie, detersivi e spugne, sacchetti della spazzatura, bottiglie di acqua, vino ed altri prodotti e oggetti utili nel quotidiano.

Ripiani e mensole sottolavello

Fra gli oggetti per la cucina, gli accessori sottolavello sono forse fra i più utili. Il sottolavello è una zona della cucina troppo spesso sottovalutata. Se organizzata in modo ordinato, può farci risparmiare molto spazio nascondendo al suo interno detersivi, spugne, sacchetti e molto altro. Gli accessori per sottolavello risolvono questo problema e sono l’ideale per le cucine piccole o, semplicemente, per chi vuole avere a disposizione una cucina ben organizzata.

I taglieri

I taglieri non servono solo per tagliare carne, pesce e verdure. Se scelti con cura ed attenzione possono essere utilizzati anche per servire del cibo, come un tagliere di affettati e formaggi. È un oggetto indispensabile in cucina, e, anche se lo spazio non è molto, vale la pena acquistarne un paio in più da posare in tavola per servire formaggi, affettati o altri alimenti: occupano poco spazio, quindi non potrai pentirti dell’acquisto.

Bilancia da cucina

Una bilancia da cucina è utilissima sia per eseguire alla perfezione le tue ricette preferite, che per aiutarti nella misurazione di alcuni cibi, come il giusto quantitativo di pasta da servire ad ogni commensale. Al giorno d’oggi le bilance da cucina sono quasi tutte digitali e molto compatte, pensate per essere nascoste dietro un’anta ed occupare poco spazio.

Il bicchiere graduato

Il bicchiere graduato permette di dosare con precisione gli ingredienti liquidi: questo accessorio è utilissimo e indispensabile nella preparazione della pizza, delle torte o per l’aggiunta di acqua nei piatti pronti.