Gli accessori per capelli più trendy del momento

editato in: da

Il glamour passa anche dai capelli: qualsiasi outfit, anche il più semplice, può essere impreziosito da accessori per capelli che rendano unica un’acconciatura. La moda di quest’anno ha visto tornare nell’olimpo dei must have i cerchietti per capelli che andavano tanto di moda negli anni Ottanta e che erano andati via via scomparendo nel corso degli anni Novanta e Duemila. Anche le fasce elastiche stanno conoscendo un nuovo momento di gloria, complice l’arrivo dell’estate e il desiderio di creare un look memorabile in pochissimi secondi. Per coloro che non amano fasce e cerchietti, mollette e pinzette decorate sono invece perfette per dare piccoli tocchi di stile a chiome lunghe o corte, con la possibilità di creare combinazioni praticamente infinite, adattabili a qualsiasi stile.

Esistono in commercio anche moltissime decorazioni eleganti per creare addirittura acconciature da sposa a un prezzo davvero contenuto. Più che di accessori si può parlare di veri e propri gioielli per capelli che sapranno rendere unica qualsiasi acconciatura, da quella da sera a quella per un qualsiasi giorni davvero speciale. Meritano un discorso a parte gli interessantissimi tool per creare acconciature elaborate in maniera veloce e soprattutto a prova d’errore. Si tratta di strumenti principalmente di plastica da intrecciare ai capelli o da nascondere al di sotto di essi per creare volume o intrecci controllati, duraturi ma soprattutto che durano per ore senza crollare sotto il peso della gravità.

Cerchietti per capelli: tantissime scelte

Da quando addirittura Kate Middleton ha cominciato a indossare cerchietti imbottiti durante gli eventi ufficiali a cui la famiglia reale britannica prende parte, questi accessori per capelli sono tornati a essere sinonimo di eleganza e di raffinatezza per le ragazze di tutto il mondo, soprattutto per coloro che amano i look bon ton e che vogliono distinguersi per semplicità e glamour. Online è possibile trovare moltissimi tipi di cerchietti, da quelli più semplici a quelli più elaborati. Un modello monocolore ma per nulla banale, con un elegante intreccio di tessuto, ha il pregio di essere molto versatile e può essere facilmente abbinato a moltissimi outfit. Inoltre, il prezzo contenuto permette di sbizzarrirsi nell’acquisto senza troppi sensi di colpa: vai su Amazon per scoprire tutte le varianti di colore disponibili!

Un modello molto interessante è il cerchietto che simula un foulard intrecciato: si tratta di un accessorio molto chic, perfetto per completare un look estivo da giorno rimanendo sempre impeccabili. Uno dei cerchietti più interessanti in assoluto è quello che riprende le stampe Versace che divennero un vero e proprio emblema della maison durante gli anni Novanta. Eccoli su Amazon: scopri subito il prezzo. Per coloro che non vogliono rinunciare a brillare in ogni occasione sono anche disponibili moltissimi modelli decorati con pietre e cristalli sintetici. Questi accessori sono in genere piuttosto pesanti, quindi è sempre meglio optare per una versione dotata di dentini che possano migliorare la presa del cerchietto sui capelli ed evitare che scivoli via in continuazione, soprattutto se si hanno i capelli lisci.

Bisogna tener presente inoltre che si tratta di modelli piuttosto appariscenti, che probabilmente sono più adatti alla sera e risultano perfetti per impreziosire un look minimal. Naturalmente esistono modelli più discreti, formati da una sola linea di decorazioni, e modelli più elaborati, che puntano sull’abbinamento di diverse tipologia di pietre e di colori. Si tratta in questo caso di accessori per capelli un po’ più impegnativi, da indossare senza gioielli vistosi, soprattutto senza collane e orecchini appariscenti, per evitare l’effetto “too much”. Le amanti delle pietre convinte che “less is more”, potranno acquistare su Amazon un modello semplice ma molto grazioso e in grado di lasciare assolutamente il segno.

Chi ama gli accessori più appariscenti si innamorerà di questo modello disponibile su Amazon con una vera cascata di cristalli sintetici che trasforma chi lo indossa in una vera principessa con un solo gesto. Un modello altrettanto scintillante ma molto più discreto, perché decorato esclusivamente con cristalli dello stesso colore risulterà sicuramente più raffinato e più semplice da indossare su look eleganti. Il costo anche in questo caso rimane molto contenuto: scoprilo subito su Amazon.

Fasce elastiche per capelli: glamour e comodità

Portare tutto il giorno un cerchietto rigido che preme sulle tempie potrebbe non piacere a tutte, soprattutto a coloro che purtroppo soffrono spesso di mal di testa. Una valida alternativa ai cerchietti sono le fasce elastiche, anch’esse decorate nei modi più svariati e che risultano molto più comode da indossare. C’è da dire che l’unica pecca delle fasce elastiche, soprattutto se utilizzate spesso e a lungo, è che con il passar del tempo l’elastico tende ad allargarsi e a perdere quindi la capacità di rimanere al suo posto sui capelli. Dal momento che sono davvero molto economiche si potrebbe pensare di comprarne più d’una per ogni tipo, in maniera da mettersi al riparo da improvvise rotture o cedimenti dell’elastico.

Tra gli assoluti pregi delle fasce elastiche, invece ci sono la leggerezza e la possibilità di portarle in borsetta, anche nelle pochette, senza che occupino troppo spazio, per un’acconciatura d’emergenza se dovesse servire. Come i cerchietti, anche le fasce vengono realizzate in diversi modelli e materiali.

Molto particolari sono le fasce in pizzo di lamé, che riescono ad essere elegantissime, romantiche, comode e luccicanti in un colpo solo: naturalmente con il lamé sono i colori metallici a farla da padrone.

Le bionde ameranno l’oro e il rame, mentre per le brune l’argento è di gran lunga la scelta più elegante. Le castane, fortunelle, potranno spaziare da un colore all’altro senza temere di risultare pacchiane. Scegli su Amazon il colore più adatto alla tua chioma e alla tua carnagione! Anche nel caso delle fasce è possibile orientarsi su modelli con cristalli sintetici che possono essere indossati anche come fasce per la fronte o tiare per un look a metà tra l’hippie e il very glamour. Anche in questo caso bisognerà prestare un minimo di attenzione agli altri accessori che si sceglierà di indossare insieme alla fascia. Sempre meglio puntare sulla sobrietà e di certo non esagerare con i glitter. Scegli la fascia perfetta per te su Amazon.

Accessori per capelli ultra glamour

Spesso si pensa che un’acconciatura particolare per un’occasione molto elegante possa costare moltissimo. In realtà ci sono molte soluzioni a prezzi contenuti: accessori raffinatissimi che saranno in grado di rendere indimenticabile anche la più semplice delle acconciature raccolte. Si tratta di accessori un po’ impegnativi, che spesso vengono utilizzati addirittura per le acconciature da sposa ma che si rivelano perfetti anche per raffinatissimi look da sera, serate in cui vogliamo brillare come stelle e tante altre occasioni. Molto discrete e versatili, le forcine decorate per capelli si rivelano perfette per acconciature eleganti ma non eccessive. Si adattano anche a chi ha i capelli medi o corti, poiché risultano leggere e poco ingombranti a livello visivo. Su Amazon trovi le forcine con perle e cristalli che hanno fatto innamorare centinaia di ragazze.

Per chi invece non ha paura di osare ci sono moltissime fasce di filo metallico intrecciato arricchite di pietre, perle e cristalli sintetici. Si tratta di strutture molto vistose e decorate ma davvero leggere e facili da applicare ai capelli, ai quali possono essere agganciate con forcine coordinate. Ecco una delle più vendute su Amazon: clicca per conoscere dettagli e prezzo. Chi ama gli accessori con decorazioni floreali si innamorerà di questo gioiello per capelli che è tra i più venduti di Amazon.it e che unisce in maniera estremamente raffinata l’oro a una delicatissima sfumatura di color glicine. Anche in questo caso bisognerà fissare il gioiello con forcine e pinzette e sarà più semplice applicarlo ad acconciature raccolte.

Acconciature fantastiche in pochi minuti con questi intelligentissimi accessori per capelli

Molte donne finiscono per portare i capelli sempre allo stesso modo, ogni giorno e in ogni occasione perché, semplicemente, non hanno voglia e tempo per imparare a realizzare trecce, chignon e altre acconciature appena un po’ più complicate di una coda di cavallo. Si finisce anche per convincersi che solo gli hair stylist siano in grado di acconciare in maniera raffinata e un po’ elaborata e che valga la pena farlo soltanto in occasioni speciali. Niente di più sbagliato! On line sono in vendita moltissimi accessori per capelli che sostituiranno (almeno in piccola parte) le sapienti mani del parrucchiere e aiuteranno tutte le donne – soprattutto quelle con i capelli medi o lunghi – a variare il proprio look di giorno in giorno

Molto spesso vari tipi di accessori sono venduti in kit e che permettono quindi di acquistare in un colpo solo i tool necessari a creare moltissime acconciature differenti. Con un po’ di pratica si riuscirà a creare trecce apparentemente complesse, chignon di diverse dimensioni, a dare volume ad acconciature piatte e molto altro ancora. A questo link potrai trovare uno dei set più completi di accessori per hairstyle messi in vendita su Amazon: clicca per scoprire i dettagli e soprattutto quanti stili diversi potrai creare ogni giorno con pochi semplici gesti.