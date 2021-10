Comodi, morbidi e avvolgenti: gli abiti in maglia da avere per un autunno al caldo

Quando l’autunno arriva porta con sé anche la voglia di abiti caldi, morbidi e accoglienti, che sappiano rendere meno traumatico il passaggio verso la stagione fredda, coccolandoci in un caldo abbraccio. Insieme al desiderio di abiti confortevoli, si fa vivo il desiderio di rinnovare il guardaroba e quale occasione migliore di questa?! Dando uno sguardo agli evergreen e alle tendenze del momento, quello che non può mancare nella nostra selezione di capi d’abbigliamento autunnali sono gli abiti in maglia.

I knit dress sono perfetti per tutte coloro che vogliono indossare un capo casual e allo stesso tempo chic, senza però rinunciare alla praticità di un vestito comodo e morbido che può essere sfoggiato in ogni occasione. Quando infatti le previsione meteo sono variabili e le temperature iniziano a scendere, gli abiti in maglia diventano la soluzione perfetta per un look caldo e accogliente, ma non privo di stile.

L’estate ci ha insegnato che un vestito, accompagnato dai giusti accessori, può caratterizzare un intero look. E guai a pensare di non poter indossare gli abiti anche nella stagione più fredda, a patto che questi siano realizzati con un tessuto morbido e caldo, come la maglia. E per facilitare questo cambio stagione dell’armadio, abbiamo selezionato i modelli che hanno catturato la nostra attenzione. Scopriamoli insieme.

Vestito corto in maglia a costine

C’è sempre una buona motivazione per fare dell’ottimo shopping, e nel nostro caso si tratta appunto dell’arrivo dell’autunno. Tra i capi più in voga di questa stagione, c’è l’abito in maglia in versione slim fit che arriva sopra al ginocchio. Grazie al collo alto e alle maniche lunghe, questo capo d’abbigliamento è perfetto da indossare nelle giornate più fredde. Lo spacco laterale lo rende estremamente audace e sensuale, mentre il colore marrone, che richiama la palette autunnale, lo rende perfetto per la stagione.

Lo trovate in vendita su Asos a soli 29,99 euro.

Vestito corto in maglia a trecce color crema

È il capo più comodo e caldo di tutta la nostra selezione grazie anche a una vestibilità comoda e al tessuto in maglia. Stiamo parlando del vestito corto a trecce color crema, un abito che non costringe la silhouette, ma la esalta e l’avvolge durante le giornate più fredde di questo autunno. Raffinato, confortevole e versatile, questo knit dress è perfetto per ogni occasione.

Lo trovate in vendita su Asos adesso!

Vestito in maglia nero a coste

Se è vero che in autunno la palette fashion si arricchisce delle nuance tipiche della stagione, è vero anche che non possiamo rinunciare all’eleganza senza tempo del nero, soprattutto se cerchiamo un capo d’abbigliamento adatto davvero ad ogni situazione! Ad aiutarci nella missione ci pensa questo vestito in maglia nero a coste. Lo spacco laterale, lo scollo profondo e il fit avvolgente che esalta la silhouette, rendono questo abito perfetto per tutte le donne che vogliono un outfit in grado di esaltare e valorizzare la propria femminilità, con semplicità.

Potete acquistare l’abito comodamente su Asos

Vestito midi in maglia con scollo profondo

Tutte le donne che cercano un capo basic, glamour e funzionale, troveranno in questo abito in maglia a costine midi, caratterizzato da una nuance tipica della stagione, l’alleato perfetto per l’autunno. La vestibilità comoda e maxi, lo rendono un capo versatile e pratico da indossare tutti i giorni.

Lo trovate in offerta su Asos a soli 19,95 euro.

Vestito in maglia con scollo a V

Questo abito in maglia per l’autunno è firmato Topshop e venduto da Asos: si tratta di un modello basic ma estremamente glamour grazie a quei dettagli che fanno la differenza, come la decorazione a coste, lo scollo a V e le maniche raglan. Bianco e di media lunghezza, questo capo è perfetto per chi ama le linee minimal da indossare sia di giorno che di sera. Saranno gli accessori, poi, a fare la differenza.

Acquistalo su Asos: verifica taglie e colori disponibili sul sito!

Ancora non hai trovato quello che cercavi? Scopri la nostra selezione di abiti in maglia su Amazon: qui sotto troverai 5 vestiti che sono finiti dritti nella nostra wishlist autunnale. Comodità, praticità e stile (a prezzi sempre contenuti) rendono questi abiti perfetti per tutti i giorni: bastano un paio di leggings o di collant, un paio di stivali ed ecco che il look è completo!