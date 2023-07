Abiti estivi donna: modelli di tendenza, per tutte le esigenze, da acquistare ora

Fonte: iStock abiti estivi per tutte le occasioni

Pochi capi d’abbigliamento sono comodi e versatili come gli abiti: con un solo pezzo del tuo armadio hai risolto l’annoso problema del cosa-mi-metto, con il beneficio di poter adattare l’outfit all’occasione d’uso giocando con gli accessori.

Basta pensare a quanto è semplice sdrammatizzare quell’abito troppo elegante con un paio di sneakers e farci una passeggiata in centro con le amiche o, al contrario, impreziosire un semplicissimo little black dress con un sandalo gioiello e correre alla tua serata in discoteca.

L’estate è perfetta per sfruttare al massimo il potenziale di ogni abito e imparando a scegliere quali ci valorizza di più.

Il segreto? Giocare con forme e materiali, stampe e colori.

Maxi abito: i must have dell’estate

Il maxi abito è un vero e proprio must have dell’estate: che sia tinta unita, floreale o a righe, richiama subito il profumo di crema solare, pelle abbronzata, cocktail al tramonto e voglia di festa e divertimento.

Proprio per questo, molti richiamano ai modelli dei costumi da bagno allacciandosi dietro il collo e lasciando la schiena nuda, oppure rimangono aderenti alla pelle senza spalline. L’importante è che arrivino fino alle caviglie e che lascino scoperta la parte alta del corpo come spalle e la schiena, rendendo l’outfit sensuale ma mai volgare e bilanciando perfettamente la figura.

Maxi abito Voglia di estate? Ecco l'abito giusto

Per la natura stessa delle sue occasioni d’uso, d’obbligo la scelta di maxi abiti in tessuti leggeri e traspiranti. Abbinalo con un sandalo basso in cuoio, cavigliere colorate, bracciali e collane che richiamano l’ambiente marino come conchiglie e coralli. Osa con un maxi cappello di paglia abbinato alla borsa e goditi la tua giornata estiva!

Maxi abito Indossa il colore del mare

Maxi abito Leggero, fresco e frizzante

Abiti a trapezio per la tua estate in città

Sicuramente una tra le opzioni più versatili sia in termini di occasioni d’uso sia perché è adatto a tutte le età e tutte le fisicità, l’abito a trapezio è un vero passepartout per l’estate, ovunque tu sia.

Come dice la parola stessa, l’abito a trapezio ha la particolarità di essere più stretto nella parte alta del corpo e di allargarsi nella parte bassa del corpo, richiamando questa particolare forma geometrica. Dalla passeggiata di shopping alla giornata in ufficio, dal picnic al parco al brunch con le amiche, è la tipologia di abito che meglio si adegua alla tua estate in città perché è in grado di coniugare la praticità e la freschezza con l’eleganza e la sobrietà di un look estivo senza eccessi.

Sicuramente è uno di quei pezzi dell’armadio che non hanno tempo e che indosserai volentieri oggi ma anche tra 10 anni perché non passerà mai di moda e non ti farà mai sentire inadeguata.

Offerta Abito a trapezio L'abito in popeline che indossi senza pensieri. Aggiungi un occhiale da gigante

Ciò non significa che non possa essere abbinato con accessori vistosi e divertenti come grandi collane colorate, bracciali con pendenti, occhiali da diva e scarpe aperte in punta con zeppa. Parola d’odine: personalità!

Abito a trapezio Per sentirti Carrie di Sex and the City

Abito a trapezio Con le scarpe di tela bianche sei pronta a percorrere a piedi o in bicicletta tutta la città

Versatili e super glamour: gli abiti chemisier

I vestiti chemisier sono ispirati alle camicie maschili e si caratterizzano per una fila di bottoni davanti. Sono particolarmente versatili perché possono essere indossati sia in contesti più casual con una scarpa bassa e una maxi bag per il tempo libero, sia in contesti più formali come in ufficio, abbinato a un mocassino o una decolletté con tacco.

Abito chemisier L’abito informale adatto a tutte le occasioni

Spesso la differenza nelle occasioni d’uso di questi abiti, lo fa anche il materiale di cui sono composti: i materiali lucidi o i tessuti rigidi e strutturati, si adattano meglio alle occasioni formali, mentre il cotone, il lino e tutti quelle texture fresche e svolazzanti rendono subito il camicione più casual, meglio se stretto in vita da una cintura di corda o paglia.

Abito chemisier Tessuto lucido elegante, abito camicia ma raffinato

Abito chemisier Al mare o in città, cambia gli accessori e il gioco è fatto!

Mini abiti: i best del tempo libero

Per questa tipologia di abito ci vuole disinvoltura e portamento perché, per sua natura, lascia esposta molta pelle e richiama l’attenzione sulle gambe. Il focus sulle gambe può essere più o meno accentuato ma di base si considera ‘mini’ l’abito che lascia scoperto dal ginocchio in giù. Per esaltare la figura e far risultare ancora più lunghe le tue gambe, sfrutta il potere del nude; scegli sandali o scarpe dello stesso colore della tua pelle per non creare stacchi di colore e sembrare più slanciata.

Offerta Mini abito Sportiva ma sexy: ecco cosa ti serve

Il mini abito è relegato alle occasioni informali, perfetto per il tempo libero e una borsa tracolla per il tempo libero oppure per una serata speciale con un tacco alto e un blazer over sulle spalle per il post-serata.

Mini abito In cotone e lino, perfetto per il giorno

Immancabile in qualsiasi armadio il little black dress – termine coniato dalla immensa da Coco Chanel negli anni ’20, quando propose un abito nero corto e semplice come un capo essenziale nel guardaroba femminile. Trovare il fit perfetto non è facile ma non impossibile: sperimenta con forme e materiali finché non troverai il tuo little black dress perfetto!

Mini abito Monospalla e con arricciature sul busto: potrebbe essere lui

Abiti midi per tutte le esigenze

Gli abiti midi offrono una lunghezza classica e sofisticata che si adatta bene a molte fisicità e occasioni d’uso. La sua caratteristica principale è la lunghezza della gonna che può variare da sotto il ginocchio fino a sopra la caviglia, lasciando sempre intravedere la caviglia e una porzione di polpaccio.

Le varianti sono infinite ma per l’estate l’ideale è giocare con stampe floreali, pois, righe e geometrie, per un aspetto sempre sofisticato. Se la tua fisicità è quella che comunemente viene definita a ‘pera’ ossia con la parte alta del corpo più esile e minuta rispetto a fianchi più strutturati, puoi giocare con spalline ampie e larghe per riproporzionare la figura e portare ampiezza anche nella parte alta del corpo.

Fai esattamente al contrario se hai spalle importanti e seno prosperoso ma fianchi stretti: lascia quindi libera la parte alta del corpo mentre porti volume e balze nella parte bassa.

Abiti midi Spalline importanti, lunghezza perfetta, ampio al punto giusto

Abiti midi Perfetto per un cocktail sia in città che al mare

Lo sa bene la regina (è proprio il caso di dirlo!) degli abiti midi: stiamo parlando di Kate Middleton, la futura regina d’Inghilterra, icona di stile ed eleganza.

Non a caso l’abito midi lo vediamo spesso indossato dalle presentatrici televisive, politiche, donne d’affari, in quanto permette di coniugare uno stile romantico elegante alla necessità di compostezza e raffinatezza.

Maxi, mini, midi: scegli sempre l’abito che ti fa sentire più a tuo agio e che ti valorizzi al meglio, osando con accessori divertenti e cool.

L’estate è la stagione del sole, del mare e delle feste: gioca anche tu con il tuo stile!

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram