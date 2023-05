Abiti da cerimonia lunghi ed eleganti: i modelli da acquistare per eventi speciali

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Un battesimo, un matrimonio oppure un compleanno speciale: sono tanti gli eventi a cui si partecipa d’estate, complici le belle giornate. L’outfit ideale? Abiti da cerimonia lunghi ed eleganti, per sentirti come una principessa o una diva di Hollywood sul red carpet.

Le proposte in questo senso non mancano, da Zara, che punta su capi strutturati, particolari e che non passano inosservati, a Fiorella Rubino, che unisce eleganza e comodità. E se Mango ci regala dei pezzi da non lasciarsi sfuggire e da mettere subito nell’armadio (per indossarli anche dopo la cerimonia), Amazon propone soluzioni intelligenti e particolari, fra cui un abito dedicato alle mamme che vogliono vestirsi in coppia con le figlie.

Abiti da cerimonia lunghi ed eleganti: i più belli

Il consiglio, come sempre, è quello di scegliere il capo in base ai propri desideri, come pure allo stile che si vuole interpretare. Per una cerimonia super romantica e di sera, opta per paillettes, tessuti lamè e sandali gioiello, per una festa organizzata di giorno, magari al mare oppure in una villa, concediti nuance accese e stampe floreali, per donare la massima freschezza al tuo look.

Gi abiti da cerimonia di Zara

Cerimonia di sera? Nessun problema! Per brillare anche quando il sole tramonta la soluzione è un abito in tessuto lamè. Quello proposto da Zara è super chic, con collo rotondo ampio, maniche lunghe, ma leggerissime, e fascette sottili. L’ideale da sfoggiare con sandali argento o colorati, creando un look favoloso per un matrimonio, un party a bordo piscina o un battesimo. Il costo? Solo 49,94 euro, per un capo che non può mancare nel tuo armadio!

Lo slip dress è sempre una garanzia, soprattutto quando si cerca un look che sia comodo ed elegante, ma al tempo stesso semplice. La proposta di Zara è un abito lingerie satinato sui toni del beige, perfetto da abbinare in tanti modi diversi. Lo scollo è a V e le spalline sottili regolabili, con una chiusura laterale che nasconde la cerniera. Il tocco di classe è la schiena scoperta, per sentirti super femminile e seducente. Arricchiscilo con gli accessori che preferisci, per dare un tocco personale al look e divertiti a trovare il tuo stile perfetto.

Cerimonia di sera? No problem! La soluzione arriva da Zara con un abito che lascerà senza parole tutti. Asimmetrico e satinato, questo vestito ha un’apertura in vita super sexy, ma al tempo stesso glam. Il colore è very chic lo spacco con orlo superlativo! Un pezzo da mettere nell’armadio e da indossare ogni volta che puoi!

Gli abiti da cerimonia di Mango

Da sempre sinonimo di eleganza, Mango propone abiti da cerimonia lunghi che sono un vero e proprio sogno a occhi aperti fra stampe e colori di tendenza. Vuoi sentirti una star di Hollywood? Allora prova questo modello asimmetrico e avvitato. Il tessuto a coste esalta le forme e avvolge il corpo, lo spacco e lo scollo sulla schiena rendono questo abito elegantissimo e femminile. Il colore è il lime, super di tendenza per la stagione calda.

Voglia di un abito romantico? Per un matrimonio da favola o una cerimonia sulla spiaggia, indossa un vestito con i volant. La proposta di Mango è un vestito lungo con spacco sui toni del rosa e in tessuto fluido semitrasparente. Il capo perfetto per farti sentire un principessa romantica!

Vuoi sentirti super sensuale? Prova un abito traforato black di Mango. Il modello è avvitato e lungo, con spalline larghe, inserti traforati e bordi ondulati a crochet. Il bello di questo capo è che puoi sfoggiarlo in occasioni particolari, come cerimonie, abbinandolo a una sottoveste leggerissima, oppure utilizzarlo per una serata estiva o un aperitivo sulla spiaggia, giocando con gli accessori.

Gli abiti da cerimonia di Fiorella Rubino

Colorati e super glam, gli abiti da cerimonia di Fiorella Rubino sono tutti da provare. Perfetti per un evento speciale, ma anche da sfoggiare durante una serata estiva elegante. Fra le proposte più belle c’è un vestito in jersey lurex di un brillante verde acqua, con scollo a barchetta, arricciature sulle spalle e gonna plissé. Un capo favoloso per regalare luce e farti sentire splendida!

L’estate è tempo di colori, dunque perché non concedersi un abito coloratissimo per una cerimonia? Sceglilo in tulle e con stampa floreale by Fiorella Rubino. Quello che ti proponiamo ha uno scollo a V che si incrocia davanti e maniche ad aletta. La gonna a plissé è il tocco perfetto che ti farà sentire una regina d’eleganza.

Gli abiti da cerimonia di Amazon

Se cerchi un abito da cerimonia a un prezzo low cost e con tante soluzioni, Amazon è l’ideale. Fa i capi più belli c’è il vestito stile impero disponibile in tantissimi colori, dal rosa antico al blu, passando per il rosso, l’azzurro e il verde smeraldo. Le maniche morbidissime, lo scollo romantico e la cintura in vita ti faranno sentire stupenda.

Infine non può mancare una soluzione super originale e chic per tutte le mamme. Se devi partecipare a una cerimonia insieme a tua figlia acquista un look di coppia. Di un delicato rosa antico, con spalline scese e gonna con plissè, questo vestito è favoloso da indossare per una cerimonia, con una versione adulta e una mini per la tua bambina!

