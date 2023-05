Abiti da cerimonia low cost e bellissimi: i migliori sotto i 100 euro

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Tra primavera ed estate, ci sono tantissime occasioni speciali per festeggiare in compagnia: battesimi, comunioni, cresime, matrimoni o semplici compleanni da celebrare in grande stile, gli appuntamenti mondani saranno sicuramente numerosi. E se vuoi splendere tra le altre persone, non puoi esimerti dallo sfoggiare un bell’abito da cerimonia che esalti i tuoi punti di forza e attiri l’attenzione degli invitati. Non è detto che, per fare bella figura, tu debba acquistare un capo d’alta moda e spendere cifre folli: abbiamo scelto alcuni meravigliosi vestiti adatti per ogni esigenza, che puoi comprare a meno di 100 euro. Sarai la più bella anche con un abito low cost!

Gli abiti da cerimonia di Zara

Tra le migliori marche d’abbigliamento a prezzi contenuti c’è Zara, dove puoi trovare un’ampia scelta di splendidi abiti per ogni occasione, senza bisogno di spendere troppo. Come ad esempio questo bellissimo modello midi con gonna lunga poco sotto il ginocchio, scollo a V e maniche lunghe con apertura a mantella. Stretto in vita, esalta un fisico longilineo ma anche delle curve più morbide. Disponibile in un elegante rosso pompeiano, è l’ideale per non passare inosservate.

Puoi acquistare qui l’abito di Zara ad appena 55,95€!

Elegante e originale, un altro abito proposto da Zara per la tua prossima cerimonia estiva è un delizioso modello satinato color turchese chiarissimo, dal tessuto leggero ed impalpabile, perfetto anche per le giornate più calde. Bellissimi anche i dettagli, come lo scollo all’americana con spalline sottili che si incrociano sulla parte posteriore.

Clicca qui per scoprire tutti i dettagli sull’abito firmato Zara

Gli abiti da cerimonia di Mango

Famosissima azienda spagnola, Mango propone numerosi abiti da cerimonia perfetti davvero per soddisfare ogni esigenza. Chi vuole osare con un vestito mini senza rinunciare all’eleganza, può optare per questo modello asimmetrico con una spallina sottile che si incrocia sull’altra sulla scollatura. Il tessuto drappeggiato color beige è impreziosito da una maxi rosa sul lato sinistro e da una più piccolina che spunta in alto sulla spallina.

Trovi l’abito corto di Mango sul sito ufficiale a soli 49,99€!

Per gli animi più romantici, Mango ha nel suo ventaglio di abiti da cerimonia questo splendido vestitino nelle tonalità del rosa e del fucsia, con stampa sfumata a strisce oblique, che esalta la figura e fascia con morbidezza. Si tratta di un modello avvitato con gonna lunga alla caviglia, spalline larghe e collo drappeggiato. Foderato internamente, l’abito ha una chiusura a zip invisibile laterale che non rovina l’effetto fluido del tessuto.

Non lasciarti sfuggire l’occasione: acquista qui l’abito romantico di Mango

Gli abiti da cerimonia di Fiorella Rubino

Fiorella Rubino è una vera garanzia negli abiti da cerimonia, con una selezione davvero incredibile di splendidi modelli adatti ad ogni donna, spesso a prezzi super accessibili. Se ami il rosso, questo è l’abito giusto per te: realizzato in jersey, ha una vestibilità morbida che accompagna ogni curva esaltando la silhouette. Si tratta di un modello a manica corta, con gonna al ginocchio, dalle linee dritte che creano un’onda sul davanti all’altezza della vita, grazie ad un passante ad anello che drappeggia il tessuto.

Acquista subito l’abito di Fiorella Rubino ad appena 79,00€!

Se cerchi un abito dalla fantasia floreale e dal tessuto morbidissimo, quasi impalpabile, ecco la scelta giusta per te: lungo alla caviglia, ha una gonna ampia dalla trama effetto increspato, con bordo elasticizzato in vita per il massimo confort. Dettagli eleganti sono lo scollo a V, la stampa floreale etnica e le maniche corte ad aletta, che impreziosiscono un modello davvero elegante e grazioso. Sarai la stella della serata!

Puoi trovare qui l’abito a stampa floreale di Fiorella Rubino

Amazon, i migliori abiti da cerimonia low cost

Anche su Amazon si possono trovare molti abiti da cerimonia a prezzi bassissimi: non c’è scelta più ampia di quella del celebre e-commerce, dove potrai acquistare lasciandoti guidare anche dalle numerose recensioni di chi ha già provato lo stesso modello. Uno elegante e molto giovanile è l’abito di BeryLove, disponibile in tantissimi colori come il rosa cipria, il bianco, il bordeaux, l’azzurro e lo champagne. Ne esiste una versione corta, con gonna al ginocchio, e una più lunga per eventi formali. Delizioso il corpetto ricamato in pizzo, foderato internamente per offrire maggior confort. Lo scollo a V sulla schiena lo rende poi un vero gioiello.

Abito con corpetto ricamato Disponibile sia nella versione al ginocchio che in quella lunga, è un abito delizioso

L’abito in stile impero Ever-Pretty è perfetto per le occasioni più importanti, e può essere tuo ad un prezzo davvero irrisorio: costa appena 59,99€! È un modello elegantissimo, con scollo a V e spalline larghe, corpetto ricamato e foderato e fascia in vita, per esaltare la silhouette. La gonna, vaporosa e ricoperta di tulle, è asimmetrica e presenta un taglio corto al ginocchio sul davanti, allungandosi fino alla caviglia sul retro, per un gioco di onde davvero strepitoso. Puoi trovarlo in tanti colori, per abbinarlo agli accessori che hai già o per provare qualcosa di diverso dal solito.

Abito in stile impero La gonna asimmetrica ricoperta di tulle è elegante e comodissima

Non sempre fa così caldo da poter indossare un abito estivo e leggero: questo modello tiene molto più caldo, grazie al tessuto più spesso e alla manica a tre quarti. Ma non per questo perde in eleganza, pur nel suo taglio semplice dalle linee morbide. È un abito con scollo a V molto profondo, stretto in vita e dalla gonna lunga poco sotto il ginocchio, che si allarga rapidamente in ricche balze. La cerniera lampo sul retro del corpetto permette di indossare il vestito in tutta comodità. La scelta di colori qui è ridotta, ma potrai trovare sicuramente quello che fa per te.

Abito con manica a tre quarti Perfetto per le sere primaverili, ancora troppo fredde per un abitino leggero

Se vuoi davvero fare una scelta originale, questo abito fa sicuramente al caso tuo. Il corpetto monospalla e i cut out sul fianco, assieme all’anello che drappeggia il tessuto, sono dettagli che non passano inosservati. E che dire della gonna dal taglio asimmetrico, lunga alla caviglia su un lato e mini sull’altro? Il tessuto morbido fascia perfettamente in vita, per poi allargarsi pian piano con balze sulla parte bassa della gonna. È disponibile in tre colori: fucsia, verde menta e nero.

Abito asimmetrico La scelta perfetta per chi non vuole passare inosservata

