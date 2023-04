Bentornato denim: la tendenza della primavera che fa impazzire le star

Fonte: Getty Images Camila Morrone, giacca denim oversize

I jeans sono un grande classico che non può assolutamente mancare nel tuo guardaroba. Il capo passe-partout si conferma stagione dopo stagione il must have per avere un look alla moda e di tendenza. Non stiamo parlando solo di jeans, il denim mai come in questa primavera viene declinato in tutte le sue forme e colori.

Tendenza denim primavera: copia i look delle star

Come ogni stagione è arrivato il momento di dare una “sbirciatina” ai look delle star per prendere ispirazione. Sì perché anche quest’anno il jeans è amato da vip e celeb che non perdono occasione di sfoggiarlo di giorno, di sera e appena ne hanno la possibilità. Dal total look di Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni, alla gonna lunga stile gipsy di Jennifer Lopez, le ispirazioni sono tante, devi solo scoprire quella che preferisci.

Il total look sporty chic di Elisabetta Canalis

Tra le ex veline più amate di sempre, Elisabetta Canalis, sfoggia un total look in denim che diventerà virale in poco tempo perché è comodo, pratico e ti farà sentire sempre a tuo agio. Eccola per le strade di Madrid indossare una camicia oversize effetto slavato a cui ha abbinato un jeans sempre over con elastico e coulisse in vita.

Per replicare lo stesso look devi solo indossare il giubbotto oversize con colletto reverse e chiusura frontale.

Fonte: Zara

Puoi acquistare la giacca in denim su ZARA cliccando qui!

Per un total look non possono mancare i jeans wide leg con gamba larga e dritta con strappi per dare all’outfit sporty chic un tocco di urban.

Trovi i jeans sul sito di Zara a 39,95€: clicca qui per tutti i dettagli

Chiara Ferragni: top e pantalone denim per affrontare la primavera

Quando si tratta di ultime tendenze Chiara Ferragni è fonte di ispirazione e anche per quanto riguarda il denim il suo look risulta davvero “wow”. L’imprenditrice e influencer punta tutto su un top crop e un pantalone largo, entrambi in denim per un total look elegante e trendy.

Per avere lo stesso outfit in città il top con scollo quadrato e spalline fa al caso tuo. Il denim realizzato in tessuto elasticizzato e a nido d’ape nella parte posteriore ha una chiusura frontale con bottoni.

Fonte: Zara

Trovi il top sul sito di Zara a 29,95€

Lo stile non può dirsi completo senza i jeans a vita bassa con cinque tasche: grazie alla loro vestibilità comoda ti accompagneranno nel corso della giornata con uno stile sempre impeccabile.

Fonte: Zara

Puoi verificare prezzo e taglie disponibili sul sito di Zara cliccando qui

I jeans cargo di Kim Kardashian

I classici pantaloni da rapper che hanno spopolato tra gli artisti caratterizzati da un taglio ampio e maxi tasche, sono tra i must have di questa primavera. Se c’é una celeb che non si fa sfuggire neanche una tendenza, e spesso le detta, è proprio Kim Kardashian. La star li indossa con un maglietta nera a collo alto e un paio di décolleté sempre in denim rendendoli assolutamente chic.

Fonte: Getty Images

Se sei pronta a seguire lo stesso trend allora i mitici pant entreranno di diritto nel tuo guardaroba. Il modello dall’effetto slavato e a vita alta è completato dalle immancabili maxi tasche per un tuffo negli anni ’90 ma con stile.

Fonte: Zara

Puoi acquistarli sul sito di Zara a 39,95€

Se vuoi osare e abbracciare in pieno lo stile di Kim Kardashian, puoi abbinare i jeans cargo a un paio di décolleté in denim. Le scarpe a punta con tacco 10 sono pronte a completare il tuo outfit e a renderlo di tendenza.

Fonte: Zara

Scopri tutti gli abbinamenti e comprale online qui

La gonna in stile gipsy di Jennifer Lopez

Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha preso spunto dal look mozzafiato di Jennifer Lopez. L’attrice nel corso degli anni ha riservato sempre tanti spunti da quelli più femminili a quelli perfetti per tutti i giorni. Anche quando si parla di denim non si smentisce: la gonna di jeans lunga in stile gipsy è il capo di cui ci si innamora al primo sguardo.

Fonte: Getty Images

Replicarla è davvero semplice con la gonna lunga a vita alta e tasche anteriori. Quella a trapezio, ti permette di muoverti in totale libertà tra un impegno e l’altro. Abbinata a una canotta e a un paio di sneakers renderà il tuo outfit di sicuro effetto.

Fonte: Zara

Puoi comprare subito la gonna di jeans lunga di JLo su Zara.it

I bermuda urban di Hailey Bieber

Chi lo ha detto che il jeans deve essere lungo o nella versione shorts? Hailey Bieber e il modello bermuda spopoleranno tra i “mai più senza” di questa primavera. Comodo e versatile può essere abbinato a un paio di mocassini e a un trench lungo nelle giornate più fredde.

Fonte: Getty Images

Il modello a vita alta, poi, ha un tocco urban e irresistibile dato dall’effetto slavato e dall’orlo strappato per affrontare la giornata con stile.

Fonte: Zara

Acquista questi comodissimi bermuda su Zara cliccando qui

Semplice ma d’effetto, il vestito in denim di Kerry Washington

Il jeans è un capo versatile che permette di sperimentare e se le gonne di jeans ormai sono un punto fermo nel guardaroba di molte, i vestiti denim rimangono una piacevole scoperta. L’abito “si spoglia” della sua alture sportiva per diventare elegante e raffinato allo stesso tempo, proprio come quello dell’attrice Kerry Washington.

Fonte: Getty Images

Lo stesso risultato lo puoi ottenere con il modello a chemisier in denim: una combo irrinunciabile. L’abito midi a maniche lunghe e con colletto revers è completato da una cintura dello stesso materiale da allacciare in vita. Pronto per essere indossato anche nelle occasioni più importanti devi solo abbinare un sandalo con tacco.

Fonte: Zara

Puoi comprarlo subito su Zara a 49,95€

Un grande classico nella versione denim di Jennifer Esposito

Il blazer è un grande classico che non può mancare nell’armadio di ogni donna il più delle volte nel tradizionale nero. E se questa primavera diventasse di jeans? A optare per questa soluzione ci ha pensato l’attrice Jennifer Esposito che l’ha abbinata a una camicia bianca e un pantalone palazzo.

Fonte: Getty Images

Lo stesso puoi fare tu con questo modello ma in chiave più sportiva. La giacca, infatti, ha un taglio dritto e lungo. A renderla davvero accattivante non sono solo le tasche applicate con patta, ma anche la cintura in vita perfetta per sottolineare la silhouette. Abbinata a pantaloni skinny o larghi e a sandali con il tacco diventerà i capo irrinunciabile questa primavera.

Fonte: Zara

Puoi comprare questa giacca su Zara a 45,95€