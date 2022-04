Abbiamo scoperto il segreto della pelle eternamente giovane di Kate Moss ed è gratis (o quasi)

48 anni e non sentirli, il tempo per Kate Moss sembra essersi fermato. Anzi…ghiacciato! La top model e icona di bellezza infatti ha un segreto di bellezza che pochi conoscono e che le ha consentito di sfoggiare sempre una pelle perfetta, luminosa e radiosa.

Il segreto per una pelle come Kate Moss è…gratis

Classe 1974, Kate Moss ha calcato le passerelle di tutto il mondo, stregato stilisti e fotografi. Bellissima e tormentata, ha alle spalle un passato turbolento e la fama di festaiola, nonostante ciò è sempre apparsa dietro l’obiettivo dei fotografi impeccabile.

Il suo segreto? Nessun prodotto costosissimo oppure un trattamento inarrivabile, bensì il…ghiaccio! Kate infatti ha svelato più volte di avere un rimedio ottimo per un’epidermide radiosa. Quando si sveglia la mattina oppure poco prima di un evento, immerge il volto in acqua e ghiaccio.

Un trattamento ispirato da Joan Crawford, fra le star più amate del periodo d’oro di Hollywood. In una celebre scena del film Mommie Dearest che raccontava la sua esistenza, si vedeva l’attrice immergere il viso all’interno di tanti cubetti di ghiaccio. Una fase della beauty routine che è stata ripresa da Kate Moss. “Se mi sveglio con lo sguardo stanco e il viso gonfio – ha rivelato -, riempio il lavello di ghiaccio e cetriolo, e ci immergo la faccia. Ti sgonfia e fa sentire subito sveglia. Fa un po’ Joan Crawford ma funziona!”.

Non tutti però hanno il coraggio (e la voglia) di mettere la faccia fra il ghiaccio (soprattutto d’inverno). La soluzione? Le ice mask face che sfruttano il potere del freddo per riattivare la circolazione e migliorare l’incarnato.

La maschera per il viso (e non solo)

Ideale contro il gonfiore diffuso sul viso, ma anche il mal di testa, questa maschera viso si può usare sia nella versione hot che cold. Basterà metterla per mezz’ora in frigo e posizionarla sul volto in attesa che agisca. I risultati si vedono da subito e le perle gel a contatto con la pelle regalano una piacevole sensazione.

Maschera gel ghiaccio Maschera viso riutilizzabile con palline gel

La maschera ice per dormire

Andare a dormire e risvegliarsi con uno sguardo super rilassato? Con questa maschera ice è possibile! Regala un immediato sollievo ed è praticissima da usare. L’ideale per concedersi un momento di relax dopo una lunga giornata di lavoro.

Sleeping Ice Gel Eye Mask Maschera per gli occhi riutilizzabile con perle di gel

L’impacco gel per il viso

Vuoi un effetto a tutto tondo, proprio come se stessi immergendo il viso nell’acqua? Sfrutta l’impacco gel per il viso. Questo modello copre naso, fronte, guance e il resto del volto. Svolge un’azione compressiva molto delicata e agisce al meglio in caso di mal di testa ed emicrania.

Impacco con ghiaccio gel per il viso Maschera per crioterapia e trattamento emicrania, sinusite, occhi gonfi e mal di testa

Il rullo massaggiatore se hai poco tempo

Poco tempo e tanta voglia di una pelle come Kate Moss? Al risveglio si può sfruttare questo rullo massaggiatore. Riduce i gonfiori e le rughe, donando sollievo e luminosità. In più aumenta la circolazione sanguigna e chiude i pori. Il consiglio? Usarla con una crema idratante per assorbire al meglio i nutrienti.

Rullo ghiaccio massaggiatore Uno strumento di bellezza per alleviare la stanchezza e massaggiare viso e corpo

Il mini rullo per i viaggi

Perché rinunciare ai rimedi di bellezza di Kate Moss in viaggio? Questo mini rullo portatile si può mettere facilmente in valigia o in borsa per sottoporsi al trattamento in qualsiasi momento.

Offerta Mini rullo di ghiaccio facciale Allevia gonfiori e rossori in pochi minuti