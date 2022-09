5 rossetti di tendenza da provare quest’autunno

Fonte: iStock I rossetti di tendenza per quest'autunno

A lunga tenuta, dalla finitura matte e dalle mille sfumature: per sentirsi sempre al top non serve altro che un buon rossetto, e ora che l’autunno è arrivato dobbiamo proprio esplorare le nuove tendenze stagionali. Con le temperature che si fanno sempre più rigide, le labbra tendono a screpolarsi e abbiamo bisogno di prodotti che aiutino ad idratarle. Meglio ancora se scegliamo un make up no transfer, così da poterlo sfruttare per tutta la giornata senza bisogno di particolari ritocchi. E per quanto riguarda i colori, via libera alla fantasia (anche se sta tornando molto di moda l’effetto nude). Ecco i 5 rossetti di tendenza per l’autunno.

Rossetti di tendenza per l’autunno

Vuoi avere delle labbra a prova di bacio anche in autunno? Nessuna paura: basta un filo di rossetto per essere subito al top e conquistare tutti gli sguardi. Ma scegliere il prodotto giusto può sembrarti fin troppo difficile, vista la marea di rossetti in commercio. Qual è il più adatto per le tue esigenze? Innanzitutto, in questo periodo dell’anno occorre più idratazione: spazio dunque a quei lipstick che hanno una formulazione ricca di sostanze nutrienti come il burro di karitè o la vitamina C. E se poi vuoi strizzare l’occhio alla moda del momento, non ti resta che provare i rossetti dalla finitura opaca. Vediamo quali sono quelli assolutamente da provare.

SuperStay Matte Ink, di Maybelline New York

Colore intenso e vibrante, finish matte super vellutato e ben 16 ore di tenuta: il rossetto SuperStay Matte Ink è uno dei più amati dalle utenti, con oltre 37mila recensioni su Amazon. La sua formula liquida è arricchita con pigmenti altamente concentrati, per garantire un effetto coprente e un make up no transfer. Si applica facilmente, grazie anche all’applicatore a punta che permette di delineare bene le labbra, e si asciuga in maniera rapida. E tra le tantissime nuance troverai sicuramente la tua preferita.

Lingerie XXL, di NYX

Se cerchi un lipstick effetto nude che duri a lungo, Lingerie XXL è quello che fa per te: disponibile in molte nuance, ha una vasta gamma di tonalità che si adattano al colore della pelle, per un risultato elegante e delicato. Fornito di un applicatore di precisione, si spalma sulle labbra in maniera facilissima rendendole sin dalla prima passata più piene e levigate. Il finish opaco lascia un aspetto vellutato, davvero a prova di bacio. Inoltre la sua formulazione è vegana e super idratante, per garantire una copertura extra long.

Lasting Finish Extreme, di Rimmel London

Se la formulazione liquida è generalmente più idratante (e quindi perfetta per la stagione fredda), la comodità del rossetto in stick è impagabile: Lasting Finish Extreme si applica rapidamente e con grande precisione, per risultati strepitosi in pochi istanti. Il colore è intenso e luminoso, dalla finitura brillante e a lunga tenuta. Inoltre idrata davvero le labbra, grazie ad una formula cremosa e leggera che lascia una sensazione piacevole per tutto il giorno. E le tonalità sono perfette per un make up autunnale, dedicato alle nuance più calde.

Rouge Signature, di L’Oréal Paris

Nella lista dei migliori rossetti per l’autunno non poteva certo mancare un bel rosso brillante, la nuance più classica ed elegante di sempre, un vero must have nel beauty case di ogni donna. Il rossetto liquido Rouge Signature è super pigmentato e dal finish opaco, con applicatore calligrafo che lascia labbra perfettamente definite già dalla prima passata. Con il suo colore intenso e a lunga durata, non dovrai più preoccuparti di sistemare le labbra durante la giornata. Inoltre la sua formulazione è così leggera che sembrerà di non averlo.

Unlimited Double Touch, di KIKO

Come abbiamo visto, è l’effetto matte ad essersi conquistato la scena in questo autunno. Ma se proprio non vuoi rinunciare ad un tocco di brillantezza per le tue labbra, la scelta giusta è il rossetto liquido Unlimited Double Touch: si applica in due step, passando dapprima la base ultra colorata e poi il gloss scintillante, per un effetto bagnato che ti riporterà immediatamente all’estate. Con una formulazione ad azione emolliente che aderisce perfettamente alle labbra, lascia una piacevole sensazione e dura a lungo senza sbavature.

