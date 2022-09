5 prodotti magici low cost per cancellare le occhiaie

Fonte: iStock Occhiaie addio: i prodotti low cost da provare

Dopo una serata particolarmente vivace e poche ore di sonno, la mattina è inevitabile ritrovarsi con spiacevoli occhiaie o addirittura con delle pronunciate borse sotto agli occhi. E con l’avanzare dell’età, il problema si fa sempre più frequente, a causa del rilassamento dei tessuti del viso. Per fortuna, ci sono tante soluzioni per ovviare a questi inestetismi: abbiamo scovato alcuni prodotti low cost che sembrano fare magie contro le occhiaie, e sono assolutamente da provare!

Occhiaie addio: i 5 prodotti da provare

Vuoi sbarazzarti delle occhiaie in pochi istanti? Nessun problema: ci sono prodotti davvero miracolosi in grado di alleviare il gonfiore sotto agli occhi e di cancellare quelle bruttissime macchie scure che di solito compaiono alla mattina, soprattutto se non si è riposato molto. Il segreto sta nel prendersi cura quotidianamente del contorno occhi, con pochi e semplici gesti che rendano i tessuti più tonici e attenuino il colorito bluastro tipico delle occhiaie. Vediamo quali sono i prodotti migliori da provare, che costano meno di 20 euro.

Per un trattamento di bellezza davvero professionale, puoi provare i patch per il contorno occhi di Mroobest: contengono collagene e acido ialuronico, che rassodano la pelle e rallentano la formazione delle rughe d’espressione. Inoltre sono super idratanti, grazie alla presenza di aloe vera che aiuta a ridurre il gonfiore. Già dalla prima applicazione potrai notare i risultati, con una pelle più elastica e luminosa. Ci vogliono solamente 15/20 minuti, e potrai rilassarti come fossi alla spa.

Ideale anche per le pelli più sensibili, la crema contorno occhi Kleem Organics aiuta a ridurre le occhiaie e ad eliminare le rughe in appena 6 settimane. La sua formulazione delicatamente profumata contiene acido ialuronico, caffeina e vitamina E, tutte sostanze utili a rassodare la pelle ed eliminare le macchie bluastre sotto gli occhi. Puoi dire addio ai segni di stanchezza, applicando la crema mattina e sera dopo la normale detersione.

Comodossimo da portare sempre con te, il siero anti-età per il contorno occhi di L’Oréal Paris Revitalift Filler è l’ideale per combattere le occhiaie. In pochi istanti aiuta a rimpolpare le rughe e a ridurre il gonfiore, lasciando una piacevole sensazione di freschezza e uno sguardo dall’aspetto più giovane. La sua formula è arricchita con acido ialuronico e caffeina, e si applica facilmente: la confezione include infatti un applicatore triplo roller con sfere in acciaio, per un massaggio rivitalizzante istantaneo.

La mattina ti svegli con spiacevoli occhiaie e gonfiore sotto agli occhi? Dedica 10 minuti della tua beauty routine al contorno occhi: ti basterà indossare la maschera refrigerante Navaris, dotata di delicate perline in gel che aiutano a condurre in maniera più efficace il freddo, attenuando subito i segni della stanchezza. Regolabile grazie alla morbida fascia, si adatta perfettamente al viso e dona un piacevole senso di sollievo. È un ottimo rimedio “d’emergenza” per alleviare le borse in pochi minuti!

Sei sempre in ritardo e non riesci proprio a strapparti del tempo per un trattamento occhi più approfondito? Niente paura: un tocco di correttore liquido Maybelline New York e sarai subito pronta per una nuova giornata. Super coprente per occhiaie e piccole rughe, contiene bacche di goji e haloxyl, che aiutano a rallentare l’invecchiamento della pelle. Siamo sicure che diventerà il tuo mai più senza!

I rimedi naturali per le occhiaie

Prendersi cura del contorno occhi è importante, per avere una pelle luminosa e uno sguardo più giovane. Oltre ai trattamenti intensivi e alle soluzioni last minute per quando si è di fretta, ci si può dedicare ogni tanto a qualche rimedio naturale per alleviare i segni della stanchezza e ridurre le occhiaie. Uno dei trucchetti fai-da-te più famosi consiste nell’applicare delle fettine di cetriolo ben fredde sotto gli occhi: il loro effetto decongestionante si somma all’idratazione profonda data dalla notevole quantità di acqua che contengono e all’azione degli antiossidanti di cui sono ricche.

Molto utili sono anche gli impacchi freddi, effettuati con dei dischetti di cotone imbevuti con infuso di camomilla o di malva. Oltre all’immediato effetto vasocostrittore, vantano un potere lenitivo che riduce in fretta il gonfiore e il rossore. Se vuoi invece donare alla tua pelle una sferzata di energia, immergi i dischetti nel caffè e lasciali riposare in frigo: unirai la sensazione rinfrescante all’azione rivitalizzante della caffeina.