5 prodotti low cost per far durare l’abbronzatura a lungo e con il minimo sforzo

I prodotti low cost per un'abbronzatura prolungata

L’estate volge ormai al termine, e con essa le tanto agognate vacanze al mare: possiamo almeno contare su una bella abbronzatura che ci seguirà anche durante la prossima stagione, basterà solo prendersene cura un po’. Ebbene sì, con qualche piccolo suggerimento è possibile far durare più a lungo quel fantastico colorito che ci siamo meritate dopo tante ore passate sotto il sole. Ecco 5 prodotti low cost assolutamente da provare.

Come prolungare l’abbronzatura

Le vacanze sono finite ed è tempo di tornare al lavoro, portandosi però dietro un’abbronzatura da favola. Purtroppo, già nelle prime settimane dopo il rientro a casa, il colorito dorato inizia pian piano a sbiadire. E la pelle, più secca a causa della lunga esposizione al sole, diventa disidratata e si squama, perdendo la sua splendida luminosità. Insomma, l’autunno deve ancora arrivare e già rischiamo di non poterci godere il frutto di tanti sacrifici al mare. Come risolvere il problema? Abbiamo scoperto alcuni prodotti che aiutano a prolungare l’abbronzatura: basta solo un po’ di costanza e i risultati sono eccellenti.

5 prodotti low cost per far durare a lungo l’abbronzatura

Chi ha detto che il doposole va usato solo in vacanza? Il burro per il corpo Hawaiian Tropic è il perfetto mix per idratare e nutrire a fondo la pelle, anche nelle settimane successive all’esposizione solare, ravvivando l’abbronzatura. Merito della sua ricca formulazione, contenente olio di cocco, burro di karitè e olio di avocado: si spalma benissimo e non lascia la pelle appiccicosa, inoltre ha un delizioso profumo di cocco che fa pensare immediatamente all’estate.

Offerta Burro per il corpo Hawaiian Tropic Il doposole super idratante da utilizzare anche quando l'estate è finita

Per il viso, l’ideale è regalarsi una maschera idratante: il gel all’aloe vera Skymore si prende cura della pelle a tutto tondo, donando una piacevole sensazione di freschezza che dura a lungo. Basta applicarlo quotidianamente praticando un leggero massaggio così da farlo assorbire in maniera rapida. Può essere utilizzato come crema idratante o come maschera, spalmandone sul viso una quantità più abbondante e lasciandola agire per diversi minuti. Il risultato è una pelle dal colorito uniforme, senza più macchie causate dall’abbronzatura.

Maschera in gel all'aloe vera Skymore Crema idratante e maschera nutriente, per godere dei benefici dell'aloe

Fare uno scrub dopo l’abbronzatura porta via quel bel colorito della pelle? Non c’è niente di più falso. Anzi: esfoliare delicatamente il corpo permette di avere una pelle più luminosa e di evitare quelle fastidiose screpolature dovute alla mancata idratazione cutanea. Lo scrub corpo Pranaturals ai Sali del Mar Morto è realizzato con ingredienti naturali ed è privo di additivi, quindi è molto delicato e adatto anche alle pelli più sensibili. Perfetto per far durare più a lungo l’abbronzatura, anche in autunno.

Scrub corpo Pranaturals Preparato con i Sali del Mar Morto, illumina la pelle ed esalta la tintarella

Per mantenere l’abbronzatura nei mesi freddi, l’olio solido per il corpo di Senso Naturale è una vera meraviglia. Ricco di vitamine A, B ed E, di sali minerali e di olio di mandorle dolci, è una bomba di antiossidanti e dona subito luminosità alla pelle. Inoltre la idrata a fondo, combattendo la secchezza causata dal sole e dal vento. Il suo segreto è nell’effetto shimmer, che sembra letteralmente far scintillare la pelle, rendendola dorata. La formulazione solida è poi un toccasana per l’ambiente: insomma, assolutamente da provare.

Olio solido per il corpo Senso Naturale Fa bene per la pelle e anche per l'ambiente: il tuo mai più senza!

E se l’abbronzatura ha già iniziato a scomparire o – peggio ancora – non abbiamo avuto tempo per stare ore sotto il sole? Niente paura: la mousse autoabbronzante Garnier Ambre Solaire è quello di cui abbiamo bisogno. Facilissima da applicare, non appiccica e non lascia macchie (basta solo avere l’accortezza di spalmarla bene). La sua formula vegana contiene ingredienti quasi interamente di origine naturale ed è arricchita con acqua di cocco, per idratare e lasciare la pelle super profumata. L’effetto abbronzatura naturale è garantito per una settimana.

Offerta Mousse autoabbronzante Garnier Ambre Solaire Abbronzatura perfetta anche per chi non è andato al mare

