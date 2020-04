5 cose che ho comprato per riempire la mia casa di energie positive

editato in: da

Sono trascorsi molti giorni da quando ho iniziato a stare davvero in casa come mai avevo fatto prima. Io e la mia famiglia abbiamo condiviso tutti gli spazi e i sentimenti, compresi quelli negativi. Senza poter uscire, anche i momenti di sconforto e le notizie più tristi sono rimaste con noi, attaccati ai muri della nostra abitazione. Per noi è stata il rifugio da ansie e paure e ora che forse torneremo a una sorta di normalità, anche lei ha bisogno di rigenerarsi, come noi.

Ho seguito tutti i consigli per pulirla sempre a dovere e, diciamocelo, non sono mai stata una maniaca delle pulizie, ma vuoi per il tempo a disposizione e mettiamoci anche la noia, l’ho pulita spesso ponendo attenzione a igienizzare tutto a dovere. Nonostante questo, sentivo che aveva ancora bisogno di qualcosa. Qualcosa che faccia stare bene me e tutta la mia famiglia. Credo nell’energia e sono convinta che ansie, paure, incubi e momenti di sconforto dipendano anche da quello che ci circonda, come se si fossero attaccate ai muri delle stanze. Per questo mi sono informata, cercando pareri e consigli e ho comprato alcuni oggetti per purificare l’energia della mia casa. Vi assicuro, ho sentito davvero la differenza.

Ora li voglio condividere con voi, senza farlo apposta ne ho presi 5, forse sta diventando per me un numero magico, come le 5 cose che ho comprato e che mi hanno messo di buonumore. Ecco dunque le 5 cose che ho usato per pulire l’energia della mia casa

Palo santo

All’apparenza sembrano semplici legnetti e in realtà lo sono. Se bruciati, però, rilasciano un profumo delizioso. Il loro utilizzo è antichissimo e legato ai nativi americani ma il Palo Santo non ha solo un buonissimo profumo perché viene utilizzato soprattutto per purificare gli ambienti domestici e per allontanare le zanzare e gli altri insetti. Ho comprato questa confezione di legnetti di Palo Santo raccolti in modo etico e sostenibile, così oltre a fare del bene alla mia casa penso anche all’ambiente. Lo sto accendendo tutti i giorni facendo andare il fumo in ogni stanza della casa e, davvero, oltre all’ottimo profumo che rilascia nell’aria dopo averlo fatto mi sento subito meglio.

Campanelli eolici

Con l’arrivo della bella stagione ormai le finestre aperte in casa mia sono d’obbligo. Sarà che ci sono meno macchine ma io sento davvero più intensamente il profumo dell’aria, del sole e del vento. Mi sono accorta anche di come sia più percepibile il canto degli uccellini e per questo, ho pensato che il suggerimento di comprare una campana eolica, (o più comunemente campana a vento) fosse un’idea perfetta. Adoro sentire quando arriva una folata di vento il suo suono rilassante, soprattutto dopo aver scoperto che secondo la tradizione feng shui, viene utilizzata per dissolvere le energie negative e i ristagni energetici. Ho scelto questa campana eolica con i colori dei 7 chakra nel mezzo e vi assicuro che in casa ha davvero cambiato l’atmosfera.

Lampada di sale rosa dell’Himalaya

Mi sono sempre piaciute le lampade di sale, le vedo spesso quando giro per bancarelle ma non ne avevo mai comprata una. Queste lampade sono ionizzatori naturali che aiutano a liberarsi delle impurità presenti nell’aria, purificandola e proteggendoci dall’elettromagnetismo generato dai dispositivi elettronici. Ho trovato questa lampada di sale dalla forma davvero originale: ha un vaso che mi permette anche di sostituire i pezzi superiori una volta consumati. La luce che emana è bellissima e rilassante. Forse non l’avevo mai acquistata prima proprio perché il destino stava aspettando il momento giusto, mi piace pensarla così.

Smudging (incensi sciamanici)

Quando voglio rilassarmi accendo sempre un incenso, non solo per il buon profumo che rilascia ma anche perché mi trasmette qualcosa di positivo e liberatorio. La mia non è solo una sensazione. Quando accendiamo un incenso stiamo praticando la fumigazione, una pratica che ha origini millenarie. Anche in questo caso ho trovato un kit per praticare lo smudging con tutto il necessario: bastoncini di salvia, una piuma, la conchiglia e della sabbia bianca. Nel kit sono descritte tutte le informazioni su come utilizzarlo ma io personalmente ho accesso un bastoncino e, appena ha rilasciato il fumo bianco, ho iniziato a muovermi con calma, rilassata ma concentrata sui pensieri positivi.

Cristalli di guarigione

Conoscete il potere dei cristalli? Sono stati utilizzati fin dai tempi antichi come strumenti guarigione spirituale e fisica. Ne ho diversi in casa, tra cui ciondoli e pietre che mi hanno regalato ma questo piccolo kit di cristalli per la guarigione mi è sembrato perfetto. Ogni flaconcino è molto carino e posso appoggiarlo in vari punti della mia casa. Si adattano benissimo in ogni ambiente (ne ho messo uno anche in bagno) e ogni cristallo ha un suo specifico potere, così posso anche cambiargli posizione in base al beneficio che ne voglio trarre. Semplicemente adorabili!