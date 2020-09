10 abiti da cerimonia corti (a meno di 30 euro)

editato in: da

Avete ricevuto uno o più inviti a matrimoni, comunioni e cerimonie varie che saranno celebrati nei prossimi mesi, e siete già nel panico. Oddio cosa mi metto. Oddio quanti soldi spenderò. Quindi se avete già aperto l’armadio e scoperto che non avete un abito adatto (troppo stretto, già indossato troppe volte, fuori stagione o fuori moda)… ecco qui dieci idee per voi.

Abbiamo selezionato per voi una carrellata di abiti da cerimonia bellissimi e – soprattutto – economici. Ci siamo tenuti sotto i 30 euro in modo da consentire a tutte voi di sentirvi bellissime senza fare follie e senza rinunciare ad altri sfizi. Ce n’è per accontentare tutte: chi cerca un outfit romantico, chi formale, chi elegantissimo, chi trendy, chi semplicissimo o riciclabile in altre occasioni.

Formale

Questo bianco e nero di Grace Carin è l’abito perfetto per una cerimonia diurna, sia in chiesa che in comune. Lungo sotto al ginocchio, questo vestito si può abbinare con una giacchina corta in tinta unita, preferibilmente nera. Il suo stile deliziosamente retrò mette in risalto il punto vita con una cintura sottile. La sua composizione, cotone più elastan, lo rende perfetto sia per la mezza stagione sia per le cerimonie estive. Quindi se avete già ricevuto un invito per la prossima primavera inoltrata, non fatevelo scappare perché ha un prezzo davvero stracciato.

Elegantissimo

Blu notte, lascia le spalle scoperte e mette in evidenza il decolleté senza esagerare: questo abito di Miusol è il giusto mix tra eleganza e femminilità ed è semplicemente elegantissimo. Il vestito è doppiato in pizzo e lascia le ginocchia scoperte. Abbinatelo a un soprabito o a una stola di una tonalità in contrasto. Vi consigliamo di indossarlo con una scarpa decolleté color nude che farà sembrare le vostre gambe ancora più lunghe. Se invece la cerimonia si tiene nel tardo pomeriggio è preferibile una scarpe scintillante, color argento o bronzo.

Da principessa

Le amanti dei colori nude non resisteranno al fascino di questo romanticissimo abito in pizzo di Homrain, che col suo taglio asimmetrico lascia le gambe scoperte. D’obbligo abbinarci un paio di orecchini chandelier e un tacco assassino. Le nuance chiare sono sofisticate ed eleganti, ma ricordatevi di abbinarvi la giusta biancheria intima: slip senza cuciture e reggiseno a fascia senza spalline, rigorosamente color carne.

Giovane e fresco

Cosa indossare per una cerimonia semplice, raccolta, celebrata in municipio? La risposta è un abitino elegante ma semplice, colorato e brioso. Questo vestito a fiori pastello e di Yois ci è subito piaciuto per le maniche con volant e per la sua fantasia allegra. Quante volte potrete indossarlo dopo? Innumerevoli. Il suo taglio e i suoi colori lo rendono perfetto per occasioni informali ma chic come una cena romantica o un aperitivo con le amiche. Successo assicurato.

Riciclabile

Della serie: “voglio qualcosa di bello ma semplice, voglio un vestito che non resterà appeso nell’armadio ma avrò modo di indossare anche in tante altre occasioni”. Eccolo qui: è l’abito corto di find., che noi abbiamo scelto in tonalità rosso aragosta. Maniche a tre quarti, tagliato sotto al ginocchio. Abbinatelo a uno spolverino elegante e a una sandalo gioiello più pochette: e il gioco è fatto.

Bon ton

Questo abito stile bon ton di Emmarcon ha un finto bolerino con le maniche in pizzo che lo rende estremamente elegante. Mette in risalto il punto vita e cade morbido sui fianchi, di modo che potrà essere indossato anche da chi vuole mascherare i fianchi generosi.

Romantico

Piacerà alle più romantiche questo vestito bianco di Carinacoco, con gonna a ruota, maniche tre quarti e scollatura generosa. Perfetto per chi ha una linea esile e poco seno: contrariamente potrebbe risultare inadatto a una cerimonia. Abbinatelo a una bella collana a doppio o triplo filo e una stola leggera in chiffon.

Originale

Un abito originale, sia per la tinta che per la stampa: il vestito rosa di Tosonse illumina l’incarnato e porta una ventata di allegria con la sua originalissima stampa a tema libellule. L’ideale per le invitate più originali.

Sensuale

Elegante ma tremendamente sexy: parliamo del tubino blu di Homeyee, senza maniche, con scollo a V e ricamo floreale su corpino aderente. Non poteva mancare lo spacco.

Essenziale

Segue le linee del corpo senza fasciarlo: questo abito in chiffon di Grace Karin sarà amato anche da chi desidera mascherare la pancia, ma ama scoprire il suo punto forte e cioè le gambe. Noi abbiamo scelto la tonalità azzurro polvere, che ci è sembrata perfetta per una cerimonia.