Non ho voglia di fare l’amore: come risolvere l’astenia sessuale

Fare l’amore dovrebbe essere un momento piacevole, in cui finalmente puoi mettere in pausa il cervello, lasciarti alle spalle i problemi di ogni giorno e dare libero sfogo alle emozioni e ai sentimenti. Può capitare, però, anche alle più disinibite, di attraversare fasi della vita, in cui – inconsciamente o meno – il soddisfacimento sessuale viene messo in secondo piano.

Le cause possono essere di diversa natura ma se non ne vieni a capo, il rischio di chiuderti in te stessa è molto alto.

Sono in coppia ma non ho voglia di fare l’amore

Se stai vivendo una relazione sentimentale consolidata, la perdita del desiderio sessuale è sicuramente correlata a uno o più problemi maturati nel tempo all’interno della coppia.

Mancanza di attrazione sessuale

Non provi più attrazione fisica nei confronti del tuo partner. Lui non ti piace più e quel che peggio ti infastidisce quando si avvicina per farti le coccole. Il suo odore non ti suscita più le emozioni di un tempo o ancora peggio ti provoca il voltastomaco.

La domanda che devi farti è una sola: lo ami ancora e vuoi salvare il rapporto o pensi di essere arrivata al capolinea?

Se la bilancia pende a favore dell’amore, devi trovare il modo di risolvere la situazione, parlandone con lui prima che sia troppo tardi. Sii diplomatica, cerca di non sminuirlo e proponigli una serata intima o addirittura un weekend solo per voi, per ritrovare il desiderio di un tempo.

Se, al contrario, capisci di non volere più questa persona al tuo fianco, prendi coraggio e affrontalo. Non è detto che un allontanamento non ti faccia invece capire di aver sbagliato e dia vita a una rinnovata intesa di coppia.

Conflitti

Nelle relazioni stabili, capita spesso che si creino conflitti e che non se ne parli, lasciando spazio a incomprensioni deleterie per il rapporto.

Ricorda che la comunicazione è fondamentale in una coppia. Parla con il tuo lui apertamente, apriti e dai sfogo alle tue frustrazioni. Risolvete i vostri problemi, prima che sia troppo tardi. Se riuscirete a recuperare l’armonia di un tempo, quasi sicuramente ritroverai, a tempo di record, la voglia di intimità, che vi faceva fare i numeri sotto le lenzuola.

Sono single e non ho voglia di fare l’amore

Se invece sei single e sei totalmente disinteressata all’argomento, probabilmente ti stai chiudendo in te stessa precludendoti la possibilità di godere appieno della tua sessualità.

Se il blocco deriva da una o più delusioni sentimentali, prenditi il tuo tempo, dedicati a te stessa, curando di più il tuo aspetto e le relazioni sociali. Quando sarà il momento, ritroverai la voglia di un tempo. Fai in modo che questa pausa duri il meno possibile, sforzati di frequentare persone interessanti e lasciati andare senza paura.

Impara a scindere l’amore dal solo sesso. Ci sono persone con cui puoi trascorrere momenti piacevoli, senza che ci sia alcun vincolo di natura sentimentale. Per essere felice e appagata non devi necessariamente cercare l’amore dentro a ogni letto. Conosci il detto “Nella vita non importa con chi vai, ma con chi vieni”?

Astenia sessuale da traumi fisici o psicologici

Se la voglia di fare l’amore viene meno a causa di un trauma fisico, come un incidente, una malattia o un intervento, o di natura psicologica, come la morte di una persona cara, un abbandono, un tradimento, non disdegnare l’aiuto di un esperto, psicologo e/o sessuologo, che saprà darti tutti gli strumenti per ritrovare te stessa e l’interesse verso i piaceri della vita, sesso in primis.

Voglio concludere con una frase di Roberto Gervaso:

Il sesso non è tutto, ma senza il sesso tutto è niente.

Non mi resta che augurarti buon divertimento e tanti, tantissimi orgasmi.

