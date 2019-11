Cosa piace agli uomini a letto: 5 infallibili consigli

editato in: da

Non è certo un argomento facile da inquadrare e generalizzare, perché un uomo può avere gusti e fantasie sessuali che un altro neanche si sogna. Ma è anche vero che ci sono approcci e atteggiamenti graditi alla maggior parte della popolazione maschile.

Partirò dai punti più semplici, là dove hai sicuramente maggiori possibilità di miglioramento, per passare a consigli di natura più prettamente sessuale.

1 – Tira fuori la tigre che è in te

Come ti poni durante un incontro svolge un ruolo fondamentale nell’eccitamento del partner. Agli uomini piacciono le donne sicure di sé, il che non implica il livello di esperienza: puoi non saper maneggiare “un arnese“ come un’amante navigata, ma comunque esprimere sensualità. E la sensualità la tiri fuori da te stessa, quando ti piaci, ti senti figa, la protagonista assoluta del tuo – del vostro! – momento speciale.

Devi essere una tigre e comportarti come tale. Non dare peso ai tuoi difetti – cellulite, smagliature, seno piccolo o cadente -, perché non sarà certo lui a farne un problema e, per questo, a desiderarti di meno.

Muoviti con disinvoltura, non coprirti, spogliati e abbandona il tuo corpo alla ricerca del piacere.

2 – Non porti limiti

Quando ti sarai spogliata dalle tue paure e potrai finalmente lasciarti andare, liberati dai tabù e cerca di sperimentare il più possibile. Gli uomini adorano le donne che vivono il sesso con leggerezza.

Ovviamente, qualsiasi esperienza ti sembri inopportuna, rischiosa o lesiva della tua dignità va bandita seduta stante dalla lista.

3 – Il migliore afrodisiaco è il tuo odore

L’odore naturale dell’amante è un afrodisiaco potentissimo, soprattutto se non coperto da profumi artificiali.

Questo vale sia per la pelle, che per le parti intime. Non ti sto dicendo di non lavarti, ma di evitare l’uso di detergenti intimi eccessivamente aromatizzati prima del rapporto. Lasciamelo dire: la vagina deve sapere di vagina e non di mentolo.

4 – Parla

Non tutti gli uomini sono dei chiacchieroni a letto, anzi molti si imbarazzano se li si invita a parlare durante l’amplesso, ma quasi tutti gradiscono sentire il suono della voce della partner.

Non lesinare gemiti di piacere, dì chiaramente quando, come e soprattutto quanto ti piace; una volta che avete rotto il ghiaccio, lasciati andare comunicandogli senza inibizioni le tue fantasie e facendoti raccontare le sue.

5 – Toccalo

I manici di scopa non piacciono! Sii partecipe, sfioragli le guance, prendigli le mani, afferragli braccia e spalle. Fagli sentire che ti piace averlo addosso, che ti fa sentire protetta e che lo vorresti dentro di te per ore.

In questo articolo non ho incluso consigli su pratiche sessuali o posizioni che danno più piacere agli uomini, perché sono fermamente convinta del fatto che per far godere il tuo partner devi prima di tutto godere tu: nessun maschio resiste a una donna travolta dal piacere, soprattutto se è lui a procurarglielo.

Non mi resta che augurarti buon divertimento e… tanti orgasmi.

La tua Sensual Coach