Come sei a letto? Lo dice il tuo segno zodiacale

Secondo recenti studi c’è un legame ben preciso tra l’oroscopo e la sensualità. In altre parole, le nostre performance sotto le lenzuola sarebbero influenzate dal segno zodiacale cui apparteniamo. Certamente, ci sono anche altri elementi che concorrono a definire il nostro eros, quali l’ascendente, la presenza di Marte nel tema astrale e la presenza di altri pianeti. E per non andare in bianco sotto le lenzuola, segui la dieta giusta.

E’ noto che Toro, Leone e Capricorno sono molto passionali, mentre Gemelli, Vergine Acquario sono prudenti. Ecco tutti dettagli segno per segno e calcola l’affinità di coppia.

ARIETE: focoso e passionale. E’ audace anche a livello erotico. Una volta conquistato, l’Ariete è molto protettivo ma si annoia facilmente. I maschi Ariete hanno solitamente molto successo con l’altro sesso, perché molto virili. Le donne Ariete sono piuttosto indipendenti e mascoline.

TORO: conservatore e piuttosto fedele. Nel partner cerca la solidità e la stabilità, elementi caratterizzanti questo segno. Ha desideri forti che cerca di frenare con l’autocontrollo e la determinazione. Il Toro è lento e paziente, a volte un po’ pigro nella prima fase di corteggiamento. Preferisce compagni affidabili che lo faccia sentire amato e rassicurato.

GEMELLI: curioso, fantasioso, cerebrale, prima di innamorarsi deve avere un feeling mentale con l’altra persona. Più ispirato che passionale, ha gusti difficili ed è molto critico. Spesso è indeciso e sfuggente. Questo segno d’aria s’innamora solo platonicamente, ma una volta trovato l’amore sa essere premuroso e affettuoso.

CANCRO: timido e riservato. Sceglie con cura il suo partner. E’ dolce e romantico quando ha trovato l’amore. Dietro l’aria misteriosa e distaccata, spesso nasconde una grande sensualità, ma è anche molto sensibile. Per cui attenzione a non ferirlo, altrimenti diventerà freddo e pungente.

LEONE: essendo il re della foresta, è molto esigente e ha gusti difficili. Per la sua natura intraprendente, difficilmente si innamora e sessualmente è sempre in cerca di stimoli e di nuove esperienze. Di solito preferisce non legarsi troppo spesso, ma poi diventa fedele, geloso e possessivo.

VERGINE: critico, trattenuto e pignolo. Ci mette diverso tempo per liberare la sua sensualità, anche se si tratta solo di un flirt. Si lascia andare molto gradualmente e raramente, a patto che ci siano la giusta atmosfera, dialogo e stimoli intellettuali e discorsi che non siano volgari o invadenti. Se tutto è come vuole, si dimostra molto più passionale di quello che lascia intendere.

BILANCIA: sofisticato, edonista e sensuale. Anche nelle relazioni amorose, quello che conta per un Bilancia è la classe e la bellezza. Un mix di estro e di cerebralità e un certo romanticismo selettivo e un po’ perfezionista caratterizza questo segno tanto sensibile e affettuoso quanto severo e alla ricerca della perfezione anche a livello erotico. E’ galante e affettuoso, ma ha l’abitudine di soppesare tutto e valutare con prudenza, salvo ascendenti come Ariete, Leone, Scorpione che rendono il nativo più passionale e impulsivo.

SCORPIONE: è il segno passionale per eccellenza. Imprevedibile, emotivo, possessivo e misterioso anche sul piano erotico che per lo Scorpione è fondamentale. E’ fin troppo sensibile, ma anche audace e drastico. Dominato da Marte e Plutone, il nativo del segno mischia curiosità e riservatezza, audacia e timidezza esercitando un grande fascino sul sesso opposto che spesso viene disorientato e affascinato da questi atteggiamenti. Lo Scorpione ama il mistero, l’ambiguità, la malizia e la trasgressione più di tanti altri segni e al tempo stesso è gelosissimo e ricerca la stabilità e la fedeltà.

SAGITTARIO: esuberante e intraprendente, viene attirato da persone vivaci ed edoniste come lui. Ama sperimentare anche a livello sessuale, ma si annoia facilmente e cerca di scappare il prima possibile. Salvo ascendenti in Cancro, Vergine o Capricorno è molto estroverso e generoso e intraprendente ma solo se interessato e motivato da una forte curiosità intellettuale. Spirituale ma avventuroso e impetuoso, il segno è contraddittorio, spesso insofferente e indipendente e per attirarlo bisogna coinvolgerlo in qualcosa di insolito che lo entusiasmi.

CAPRICORNO: rigoroso e in apparenza distaccato, è invece molto passionale. Sobrio e concreto segno di Terra, il Capricorno possiede una segreta sensualità. Il Capricorno generalmente è lento nel coinvolgimento e una volta che si è “riscaldato” poi è capace di grandi e insospettabili slanci di passione.

ACQUARIO: originale e cerebrale, ha bisogno di stimoli intellettuali, di situazioni imprevedibili e diverse dal solito per lasciarsi andare. Ribelle e anticonformista, necessita di mantenere sempre la sua indipendenza. In materia di erotismo ha gusti molto originali, perciò cerca un partner che sappia incuriosirlo e affascinarlo.

PESCI: sensibile e romantico, è anche molto passionale e affettuoso come tutti i segni di acqua. Spesso molto enigmatico e difficile da comprendere, sotto l’aria flemmatica e un po’ distratta, è sentimentale e ha una forte curiosità sessuale. In coppia è molto magnetico ed elegante sia nel corteggiamento che a livello erotico. Molto esigente e un po’ misteriose, chi è del segno dei Pesci, se si sente amato e compreso saprà regalare alla sua dolce metà momenti di autentica passione e trasporto emotivo.

