Sesso, le 4 tecniche per trionfare in camera da letto

Mantenere viva la fiamma della passione nonostante il tempo che passa e le preoccupazioni quotidiane: questo è il sogno di tutte le coppie. Traformarlo in realtà è possibile? Certamente sì. Esistono diversi consigli utili al proposito.

Tra questi è possibile ricordare il fatto di evitare, se possibile, di simulare il piacere. L’abitudine appena citata riguarda molte donne, che si comportano in questo modo perché intenzionate a compiacere il partner. Il problema è che, così facendo, non danno un feedback realistico e impediscono al proprio compagno di capire cosa dovrebbe fare per permettere loro di vivere la performance hot in maniera intensa.

Un’altra dritta tanto semplice quanto utile consiste nel cercare di variare la vita intima e, in generale, di evitare di cadere nella ripetitività. Le alternative a cui fare riferimento in questo caso sono numerose. Si può infatti chiamare in causa l’utilizzo di sex toys, ma non solo.

Chi punta a scaldare davvero la temperatura in camera da letto può cimentarsi in sfide apparentemente difficili, come per esempio il fatto di non ricorrere né al sesso né alla masturbazione per un determinato numero di giorni. Una volta che il suddetto lasso di tempo sarà trascorso, la potenza e il livello di passione dei rapporti risulteranno a dir poco stellari.

Proseguendo con le strategie che permettono a molte coppie di lunga data di fare faville in camera da letto troviamo un altro consiglio apparentemente banale, ma in realtà decisivo per una vita intima appagante.

Di cosa stiamo parlando? Del fatto di imparare a dire no quando non si è in vena di fare sesso. Questo vale soprattutto per le donne che, molto spesso, scelgono di iniziare un rapporto sessuale pur avendo poca voglia solo per compiacere il partner. Molto importante è anche dire sì con entusiasmo. Per la qualità della vita sessuale è importantissimo il coinvolgimento completo di entrambi i partner.

Questi semplici consigli sono ancora più efficaci se si cura anche il dialogo. Per mantenere alto il livello della passione nel corso degli anni è fondamentale aprirsi con la propria metà sia in merito alle fantasie, sia per quanto riguarda le cose che invece non piacciono.