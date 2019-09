Come migliorare le prestazioni sessuali di lui con lo sport

editato in: da

L’attività sportiva è un elisir di salute unico nel suo genere.

Quando si parla dei suoi benefici è fondamentale citare anche quelli relativi all’intimità di coppia. Dati scientifici alla mano, fare sport fa bene alla sessualità sia femminile, sia maschile. Nel caso specifico delle prestazioni sessuali di lui, è importante ricordare il ruolo che hanno l’allenamento aerobico e la pesistica.

La prima attività permette, a lungo andare, di apprezzare una riduzione del senso di fatica (per ottenere effetti concreti basta fare jogging per mezz’ora tre volte alla settimana circa). Nel secondo caso, invece, si ha a che fare con un miglioramento del tono muscolare.

Entrando nel dettaglio dei benefici che lo sport ha sulla sessualità maschile è importante specificare l’azione di contrasto al colesterolo. Il suo accumulo a livello dei vasi ematici non è certo vantaggioso per quanto riguarda la forza e la durata delle erezioni.

Ovviamente la scienza ha studiato a fondo il rapporto tra sport e prestazioni sessuali maschili. Degna di nota a tal proposito è una ricerca risalente al 1990 e pubblicata sulle pagine della rivista scientifica Archives of Sexual Behavior.

Gli esperti che hanno condotto questo lavoro hanno scoperto che gli uomini che seguono uno schema di allenamento della durata di 60 minuti per tre giorni alla settimana riescono a sperimentare un miglioramento generale della vita intima sotto diversi punti di vista (p.e. la durata e l’intensità dell’orgasmo). Qual è il motivo di questi effetti positivi? La maggior produzione di testosterone, l’ormone maschile per antomasia essenziale per il desiderio sessuale e per la funzionalità erettile.

Da citare è poi il fatto che, in ogni caso, lo sport è in grado di favorire la secrezione di ossitocina e serotonina, ormoni molto importanti nella lotta contro lo stress, condizione che non gioca certo a favore della qualità della vita intima.

Chiariti questi aspetti è utile citare altre discipline molto utili a chi vuole dare una svolta alla propria vita intima. In questo novero è possibile includere il rugby, la pallavolo e il calcio. Si tratta di sport di squadra che aiutano tantissimo a ottimizzare la resistenza fisica, senza trascurare ovviamente il tono muscolare. Eccellente è infine il nuoto, sport completo che aiuta di volta in volta a superare i propri limiti.