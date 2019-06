Lo shopping (a volte) è meglio del sesso #lodicelascienza

editato in: da

Lo shopping? A volte è meglio persino del sesso. A svelarlo una ricerca scientifica che ha studiato gli effetti benefici di questa attività tanto amata dalla donne, sul cervello. Secondo gli esperti infatti acquistare capi di abbigliamento, accessori, prodotti beauty oppure oggetti per la casa sarebbe molto più appagante di qualsiasi altra attività, persino del sesso.

La questione non vale solamente per il genere femminile, ma anche per quello maschile. La ricerca, condotta da MyndPLay, ha coinvolto centinaia di volontari e ha consentito di dividere le persone che amano lo shopping in due categorie: quelle che acquistano solo dopo aver fatto una lunga ricerca e aver trovato l’oggetto giusto per le proprie esigenze e quelle che comprano seguendo l’impulso del momento, spinte dalla prospettiva di uno sconto o dalla voglia di seguire una moda.

Entrambi i gruppi hanno partecipato all’esperimento, consentendo l’analisi delle onde gamma emesse dal cervello. Il risultato? L’84% dei volontari risultava appagato e felice dopo una sessione di shopping, più di quanto accade dopo un rapporto sessuale. Attenzione però: quelli che traevano il maggiore beneficio da questa attività erano i soggetti appartenenti al primo gruppo, ossia quelli che compravano dopo averci ragionato su. Chi comprava in modo compulsivo, per placare l’ansia o dopo una delusione d’amore, risultava invece molto stanco sia mentalmente che fisicamente, ma soprattutto privo di soddisfazione.

In conclusione, secondo i ricercatori, lo shopping e il sesso apporterebbero gli stessi benefici. Camminare fra i negozi inoltre non farebbe bene solo all’umore, ma anche al fisico. Consente infatti di bruciare calorie e tonificare i muscoli di gambe e glutei. Secondo alcuni dati in 3 ore di shopping si percorrono in media 3 chilometri, bruciando circa 350 calorie. Un consumo può arrivare sino a 500 calorie se si fanno più volte le scale per passare da un negozio all’altro oppure si trasportano dei sacchetti pesanti.