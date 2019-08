Sexting, cos’è e come sfruttarlo per accendere il desiderio

editato in: da

Quando si parla di sexting (neologismo frutto della fusione tra sex e texting), si inquadra una pratica molto diffusa al giorno d’oggi e contraddistinta dall’invio tramite messaggi di frasi, video o foto particolarmente hot.

Considerato spesso un’ancora di salvezza da chi vive una relazione a distanza, viene praticato in diversi contesti, dalla camera da letto prima di coricarsi ai momenti di pausa durante la giornata lavorativa. Secondo uno studio del 2015 portato avanti da un’equipe della facoltà di psicologia della Drexel University di Philadelphia (USA), 8 persone su 10 l’hanno provato almeno una volta (si parla di dati riguardanti un campione di 870 soggetti eterosessuali e di età compresa tra i 18 e gli 82 anni).

Rimanendo sempre nell’ambito di questo studio, ricordiamo che la pratica in questione è risultata particolarmente soddisfacente tra coloro che non avevano una relazione stabile ma stavano iniziando a frequentare un’altra persona.

Come è possibile sfruttarla per aumentare il desiderio? Le risposte a questa domanda cambiano a seconda della relazione che c’è con la persona con cui si sta interagendo. Nel caso di precedenti incontri piccanti -non importa se con la prospettiva di una relazione seria o meno – si può iniziare facendo riferimento all’ultima performance hot vissuta assieme e manifestando la voglia di ricordarla.

Quando si opta per il sexting è ovviamente basilare fare attenzione alle reazioni di chi c’è dall’altra parte dello schermo dello smartphone. Non è detto che il partner abbia sempre voglia di scambiarsi contenuti visivi o testuali ad alto tasso erotico. Se al vostro primo messaggio dovesse rispondere con tono particolarmente evasivo, il consiglio è di non insistere. Il sexting è infatti un gioco e, come in molti altri casi, per giocare bisogna essere in due.

Come già detto, questa pratica può rappresentare un aiuto alla vita intima anche in caso di relazione stabile. Il passare del tempo e la quotidianità possono infatti portare la passione a vivere dei momenti di affievolimento. In questi frangenti, rompere la routine può senza dubbio rappresentare un ausilio. Sorprendere la propria dolce metà nel bel mezzo della giornata con una frase maliziosa o una foto vedo non vedo non può che contribuire ad accendere l’atmosfera.

Chiaramente è importante cavalcare quest’onda e, una volta conclusi gli impegni lavorativi, continuare con le sorprese, che possono riguardare la preparazione di una cena con cibi afrodisiaci o un bagno di coppia circondati da candele e luci soffuse.