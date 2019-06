Sex Toys, è boom tra gli italiani: i più richiesti

editato in: da

Tutti pazzi per i sex toys. Gli italiani amano e acquistano gli accessori che risvegliano il desiderio e aiutano a vivacizzare l’intimità di coppia.

I dati parlano di un interesse crescente su tutto il territorio nazionale, per gli articoli pensati per stimolare e rendere più piacevole la vita tra le lenzuola. A svelarlo è una ricerca di Idealo – la nota piattaforma di e-commerce italiana – che sintetizza il rapporto tra italiani e sex toys, partendo dalle intenzioni di acquisto dell’ultimo anno dei clienti della piattaforma.

Dati particolarmente interessanti perché, quello del web, è un osservatorio privilegiato per scoprire nuove tendenze e nuove abitudini degli utenti. La possibilità di fare acquisti in piena riservatezza aiuta a sentirsi più liberi, e anche un po’ più spregiudicati nella ricerca di soddisfare i propri desideri. Spesso, quello che non si osa chiedere a un commesso, lo si chiede al motore di ricerca. E i dati svelano un vero e proprio boom: gli italiani sono innamorati degli accessori dell’amore, e i loro acquisti in rete diventano sempre più ‘piccanti’.

La ricerca evidenzia una vera e propria impennata negli ultimi dodici mesi, sia per quanto riguarda l’interesse, che gli effettivi acquisti. Il numero delle ricerche online relative a sex toys e altri accessori per il sesso, quest’anno, è aumentato addirittura del 143% rispetto allo scorso. Gli italiani quindi sembrano essere diventati più curiosi e smaliziati.

Ma quali sono gli ‘oggetti del desiderio’ più cercati dagli utenti dell’e-commerce? In cima alla classifica ci sono i vibratori – che catalizzano la curiosità di uomini e donne – seguiti da lubrificanti (i più cercati dal sesso femminile), sex toys maschili (in cima alla curiosità del sesso maschile ) e preservativi.

Ma i web consumer cercano di tutto e sono interessati anche a: bambole gonfiabili, dildo, cock ring e a molti altri accessori dell’amore. La ricerca di Idealo mette anche in evidenza che questo interesse è spalmato su tutto il territorio nazionale, con punte maggiori nel Lazio, Lombardia, Emilia Romagna e Campania. Mentre le fasce di età più attive in questo senso, sono anche quelle più ‘digitalizzate’, tra i 25 e i 44 anni.

Per quanto riguarda la differenza ‘di genere’, gli uomini risultano i più attivi rispetto alle donne nelle ricerche relative ai sex toys, ma per entrambi i generi si registra il boom di interesse.

Segno che sta aumentando sempre di più la fantasia e la voglia degli italiani di scoprire emozioni nuove in camera da letto?