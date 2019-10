Sesso nel week end, come renderlo speciale

editato in: da

La vita odierna è caratterizzata da un grande numero di impegni. Questo può portare chi è in coppia a sacrificare i momenti dedicati all’intimità durante i giorni feriali e a scegliere di concentrare il sesso nel week end.

Sfatiamo innanzitutto un luogo comune diffuso, ricordando che la scelta di vivere l’intimità di coppia durante il fine settimana non è certo sinonimo di un livello di passione che viaggia veloce verso il viale del tramonto. Come già ricordato, al rifiuto di avere rapporti durante la settimana contribuiscono tanti fattori, alcuni dei quali non certo in grado di pregiudicare la salute della coppia (p.e. una giornata di stress al lavoro).

Non c’è quindi nulla di male nel decidere di fare l’amore durante il fine settimana. Chi ha figli lo sa bene: gestire i loro impegni nei giorni feriali non lascia molto spazio all’intimità di coppia. Il week end è ben diverso: i bambini possono essere lasciati più tempo ai nonni e il lavoro è per un po’ solo un ricordo.

Come sfruttare queste occasioni per rendere speciali i momenti hot con il partner? Prima di tutto, è opportuno spegnere i telefoni e, per qualche ora, dedicarsi solamente al proprio partner. Un altro consiglio molto utile consiste nel non partire con l’idea di fare per forza l’amore. Anche le coccole sono fondamentali per la qualità della vita intima di coppia.

Essenziale a tal proposito è dare libero sfogo alla fantasia. Il sesso è soprattutto divertimento e, quando si ha tempo a disposizione, vale davvero la pena dare spazio alla propria creatività tra le lenzuola e non solo.

Le alternative che si possono chiamare in causa per concretizzare il tutto sono diverse e vanno dal sex toy all’olio essenziale dal profumo particolarmente inebriante. Da non dimenticare è anche il ruolo della lingerie sexy. Soprattutto se si ha l’abitudine di indossare intimo sportivo, soprendere il proprio partner con un completino hot può rendere il tutto decisamente piccante.

Concludiamo facendo presente l’importanza di non trascurare il post. Se si ha modo di farlo, una volta finita la performance sessuale – e le importantissime coccole successive – può rivelarsi una buona idea il fatto di uscire e dedicare ulteriore tempo alla coppia gustando una cioccolata presso il proprio bar preferito.