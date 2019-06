Sesso, le scuse più comuni di lui per non fare l’amore

editato in: da

Non solo le donne, a volte anche gli uomini non hanno voglia di fare l’amore e inventano delle scuse per evitare il sesso.

Se il genere femminile spesso ricorre al classico mal di testa, cosa si inventeranno gli uomini? Le scuse che scelgono sono spesso fantasiose, altre volte geniali. Lo scopo è sempre lo stesso: evitare la passione sotto le lenzuola e rimandare l’incontro ad un’altra volta.

La prima e più utilizzata è: ho mangiato troppo (o bevuto). Si tratta di una frase che in realtà nasconde anche una piccola verità. Spesso, dopo aver fatto un pasto abbondante, accompagnato da una quantità eccessiva di alcol, anche gli uomini più temerari non hanno voglia di lasciarsi andare a carezze e baci. D’altronde, come è stato ampiamente dimostrato, l’alcol rallenta i riflessi e rende più complicato l’incontro amoroso.

Un’altra scusa ricorrente riguarda la stanchezza. Molti uomini finiscono per rifiutare le avances della propria partner affermando di aver affrontato una giornata troppo fatica e stressante, così tanto che l’unica cosa che vogliono è dormire. Altre volte invece a distrarli è la televisione dove stanno trasmettendo un film che amano.

Ma le scuse usate dagli uomini per non fare l’amore non finiscono qui. Ad esempio spesso affermano di essere troppo di fretta e di non avere tempo da dedicare al sesso. Oppure dicono di sentirsi poco tempo e di essersi addormentati.

Cosa fare? A volte – le donne lo sanno bene – una scusa è meglio della verità per non ferire l’altra persona. Capita infatti di non avere voglia di fare l’amore, ma questo non significa che l’attrazione per il partner è svanita. Semplicemente non si è dell’umore giusto oppure non è il momento adatto.

L’importante è comprendere le esigenze e cercare di non esasperare la situazione. Lui non vuole fare sesso? Se capita una volta ogni tanto non allarmatevi, quando invece le scuse diventano una costante provate ad indagare per capire cosa non va.