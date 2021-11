Sesso: l’alleato perfetto per bruciare calorie a Natale

Pranzi a più portate, cenoni eccezionali, brindisi a non finire e una schiera di dolci che fa impallidire anche il più goloso dei commensali. Le feste di Natale sono una gioia per il palato, ma un attentato alla linea. E una volta smontato l’albero e tolte le decorazioni, basta salire sulla bilancia per scoprire che fine hanno fatto le calorie di panettoni e pandori.

L’idea di ritrovare la linea dedicandosi a un’impegnativa sessione di allenamento in palestra non è molto invitante. Per fortuna esistono attività più piacevoli e coinvolgenti per tornare in forma. Anche il sesso, infatti, può diventare un ottimo modo per bruciare le calorie delle festività.

Ritrovare il peso forma sotto le lenzuola

Fare l’amore, come qualunque attività fisica, comporta un certo dispendio energetico. Insomma, fa bruciare calorie. Ma quante, esattamente? La risposta a questa domanda è stata oggetto di diversi studi, che hanno però raggiunto risultati discordanti.

Una ricerca canadese, ad esempio, ha suggerito che in un rapporto sessuale di 24 minuti si brucino tra le 70 e le 100 kcal: praticamente quelle che si assumono mangiando un paio di cioccolatini. Altri studi, decisamente più confortanti, hanno invece ipotizzato che bastino dieci minuti nella classica posizione del missionario per smaltire fino a 300 kcal: più o meno quante se ne trovano in una modesta porzione di lasagne, uno dei piatti più amati sulla tavola delle feste.

La durata fa la differenza

In realtà è difficile stabilire dei valori universali e assoluti, perché ovviamente molto dipende da quanto è intensa e movimentata l’avventura sotto le lenzuola: le posizioni in piedi e quelle in cui si ha un ruolo attivo comportano in genere un maggiore dispendio energetico.

Come insegnano le sessioni di jogging e ginnastica aerobica, però, l’attività fisica deve avere una certa durata per dare esiti apprezzabili. Lo stesso si può dire del sesso. Eppure, la durata media di un rapporto, come indicano i dati, è sotto i 10 minuti: un tempo spesso insufficiente per bruciare le calorie del tris di primi della Vigilia.

Con i gel ritardanti le prestazioni migliorano

Per migliorare la durata della prestazione e i suoi risultati, sulla bilancia e non solo, si può ricorrere ai ritardanti sessuali. Si tratta di prodotti che vanno applicati sul pene e che, grazie a un leggero e innocuo effetto anestetizzante a livello locale, garantiscono una maggiore continuità dell’erezione, un ritardo dell’orgasmo maschile e, dunque, una più lunga e piacevole sudata per tutti.

