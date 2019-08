Sesso in vacanza, come renderlo speciale

editato in: da

Durante le vacanze, complice il maggior relax, i momenti dedicati al sesso possono essere resi ancora più piacevoli e creativi.

Sono diversi i consigli utili al proposito. Tra questi, ricordiamo per esempio il fatto di organizzare un picnic all’insegna dei cibi afrodisiaci. Nell’elenco in questione è possibile includere le fragole, ma anche il cioccolato. Quest’ultimo, è noto per la sua capacità di liberare fenilatilamina, sostanza prodotta dal cervello umano quando si innesca il meccanismo dell’innamoramento. Inoltre, ricordiamo, stimola la produzione di endorfine, i celebri ormoni del buonumore.

Si potrebbe andare avanti ancora molto con le dritte che permettono di dare una svolta avventurosa al sesso in vacanza. Un’ottima idea al proposito può per esempio prevedere l’organizzazione di una vacanza in campeggio. Per chi non l’ha mai vissuto, il sesso in tenda può rivelarsi una gustosissima novità.

Durante le vacanze si ha tempo per organizzare momenti semplici ma indimenticabili e, soprattutto, capaci di avere un impatto straordinario sulla vita intima. In primo piano in questo caso troviamo un grande classico: il bagno di coppia con la vasca circondata da candele e in acqua un olio essenziale dal profumo particolarmente intenso. Ah, ovviamente non devono mancare i due bicchieri di cocktail e la propria musica preferita in sottofondo.

Sempre complice il maggior tempo a disposizione, si può approfittare delle vacanze per vivere momenti hot con il proprio partner guardando un film piccante. Questa occasione può rappresentare un eccellente diversivo rispetto alla quotidianità e un incentivo per confessarsi a vicenda le proprie fantasie. Chi ha la fortuna di avere un giardino, può approfittare di questo spazio per un car wash estivo di coppia. Ah, ovviamente i vestiti devono essere pochi! Una volta tornati in casa, l’atmosfera sarà a dir poco rovente.

Cosa può fare chi, invece, parte per le vacanze da single? Anche in questi casi il sesso può essere vissuto con entusiasmo. Fondamentale è ovviamente proteggersi. Se il partner del momento non ha intenzione di seguire questa via, è opportuno invitarlo a cambiare idea. Se persiste nella sua intenzione, è meglio evitare. Il sesso, per essere divertente e spensierato, deve essere fatto in totale sicurezza.